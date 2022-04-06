Будим внутреннего художника — гороскоп на 7 апреля

6-7 лунные сутки. Сегодня нежелательно затягивать любую активность до вечера.

Лучшее время для сложных работ, предметного общения и целевых поездок - первая половина дня. По мере развития событий энергии будет становиться меньше, новые яркие достижения в этот день маловероятны. Вечером Луна в знаке Рака напомнит про дом и семейные узы. Захочется бытового уюта, душевного комфорта, мира или безопасности. Повысится восприимчивость к музыке, искусству, усилится вдохновение. Возрастет тяга к любви и красоте. Хорошо покупать красивые вещи, лакомства, парфюмерию и подарки (особенно для близких и дорогих людей).

Овен

Для Овнов этот день начнется в бодром темпе, но по мере развития событий их энергия и интерес к происходящему будут убывать. Возможно, иссякнет их остроумие или закончится запас идей. Продолжать и завершать важные дела, а также совершать целевые поездки лучше утром по горячим следам вчерашних действий. К вечеру возрастет потребность в домашнем уюте, психологическом комфорте и любви близких людей.

Телец

Основная часть этого дня для Тельцов не слишком удачна, если они нетерпеливы и хотят, не завершив прежних дел, срочно открыть в своей жизни новую страницу. Более продуктивны действия по старому плану, направленные на закрытие сложного проекта, завершение ответственной работы или укрепление достижений. Расслабиться, приятно провести время и заглянуть в заманчивое близкое будущее вам поможет вечер.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецы могут ориентироваться на свое самочувствие и личные нужды. Если вы полны сил, у вас будет время дополнить и развить вчерашний успех, но действовать желательно в первой половине суток. В случае недомоганий или иных проблем имеет смысл снизить нагрузки. Стоит проверить, не оказались ли вы жертвой заблуждения или соблазна. Вечером возможен подарок или удачная покупка.

Рак

Основная часть дня вынудит Раков так или иначе подстраиваться к обстановке. Многим Ракам придется скрывать свои эмоции, иначе возможны конфликты и споры. Зато вечерние часы обещают стать для них гармоничными и романтичными. В это время возрастет их привлекательность или удачливость, у них есть реальный шанс получить щедрый дар или добрый знак на близкое будущее.

Лев

Сегодня у Львов будет время спокойно завершить недавнее мероприятие и усвоить полученную в его ходе информацию. Если планируются активные акции (в том числе совместные), лучше осуществлять их с утра. Если возникли «большие надежды», важно оценить связанные с ними риски. В конце дня полезно разгрузить свой ум, при этом добавить пищи эмоциональной или духовной. Можно окунуться в мир любви, музыки.

Дева

Сегодня Девам имеет смысл заняться всеми важными делами с утра - особенно если от их качественного выполнения зависит карьера. В начале этого дня будет проще найти помощь и нужные для работы аксессуары, может сохраняться вчерашний деловой настрой. Одновременно не помешает выверить взятый курс, чтобы исключить ложные направления. Вечером хорошо расслабиться в обществе друзей, любимых или семьи.

Весы

Утром Весам не стоит менять взятый накануне курс, так как в целом он останется для них продуктивным и надежным. Если нарастают тайные сомнения, волнения и опасения, стоит дождаться вечера: он подскажет, как именно вам следует относиться сейчас к новым ощущениям и тенденциям. Удача в конце дня начнет определяться самочувствием, а также степенью доверия и симпатии к помощникам, подопечным, близким.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионам желательно сохранять разумную бдительность и не ослаблять концентрации, особенно если ваша деятельность связана с техникой и требует соблюдения инструкций. Критичные ситуации в это время возможны из-за неправильно заложенного базиса работ, из-за чрезмерных запросов или излишней эмоциональности. В качестве награды вечером можно снять контроль, отпустить на волю чувства и наслаждаться всеми доступными радостями.

Стрелец

До наступления вечера у Стрельцов есть время укрепить надежные деловые связи и извлечь дополнительную пользу из сотрудничества. Звезды советуют не ждать от этих источников чудес и волшебных даров, но и пренебрегать ими не рекомендуют, так как однажды они вновь станут актуальны. В конце дня на первый план может выйти семейная привязанность, личная тайна, духовная жизнь, любовь, игра воображения.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам заниматься рутиной, но не до ночи. Достаточно закончить обязательные дела, а затем привести в порядок инструменты и территорию. Если вчерашние тайные надежды не оправдались, не спешите ставить на них крест: вечером возможен удачный случай или счастливое озарение. В конце дня имеет смысл уделить внимание своей личной жизни, приятным связям или музыкальному хобби.

Водолей

Пока не настал вечер, звезды советуют Водолеям сохранять фокус внимания на своих делах и задачах. Не стоит браться за новый системный проект, лучше дошлифовать уже полученный результат. Возможно недовольство финансовой частью - например, вознаграждением, если вы втайне рассчитывали на большее. Вечер подходит для проявлений любви и заботы, наведения уюта в доме, полезных и красивых приобретений.

Рыбы

Сегодня счастливый поворот событий ждет Рыб вечером - и пока он не настал, им выгоднее сдержать свои прихоти и эмоции. К концу дня их настроение станет более гармоничным, им станет проще подчеркнуть свою привлекательность или блеснуть художественным талантом. Возрастет их потребность в любви, красоте и комфорте. Вероятны удачные покупки, подарки. Возможна лень, тяга к удовольствиям и сладостям.