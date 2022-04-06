Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Идем по намеченному пути — финансовый гороскоп на 7 апреля

6 апреля 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня важно следовать своему сценарию, от отходить от планов.

Идем по намеченному пути — финансовый гороскоп на 7 апреля
Фото: Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

Овен

Звезды не советуют Овнам планировать на этот день важные начинания или же завершение каких-то проектов. У вас сейчас могут оказаться недостаточно прочные позиции для того, чтобы решиться на серьезные перемены. Не лучшим образом обстоят дела с партнерским сотрудничеством. Успешно проходят переговоры - ваши контрагенты могут пойти на компромисс.

Телец

У Тельцов сегодня может быть достаточно хлопотный и суетливый день. Поступающая информация может часто не соответствовать действительности. Поэтому возрастает вероятность принятия ошибочных решений. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время. Берегите нервную систему от стрессов, поскольку от вашего эмоционального состояния во многом зависит результативность труда.

Близнецы

Основной задачей Близнецов на этот день является не преумножение финансовых ресурсов, а их сохранение. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность убытков, полученных, в том числе за счет нерационального расходования денег. Воздержитесь от финансовых спекуляций и планирования. Бизнесменам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность тех или иных инвестиций.

Рак

Ракам сегодня, возможно, предстоит выдержать сильные эмоциональные нагрузки. Ваше неустойчивое настроение – один из главных негативных факторов этого дня. Вы можете быть склонны часто менять решения, многое может вас раздражать. И это не позволит вам в полной мере проявить свои лучшие деловые качества. В первую очередь ваше нестабильное состояние может повлиять на деловые партнерские отношения.

Лев

Львам в этот день может быть нелегко реализовать свой потенциал. Возможно, вам придется столкнуться с препятствующими факторами, внешними ограничениями. Если у вас нет полной уверенности в правильности своих поступков, то значит лучше пока воздержаться от каких-либо действий. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Дева

Девам рекомендуется не предпринимать действий, которые могли бы нарушить сложившийся стиль и методы работы. Речь идет о попытках применить на практике технические новинки с целью усовершенствования работы. Высокая вероятность технических сбоев и аварий может свести к нулю ваши усилия. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется проявлять инициативу в работе и делать что-либо, способное негативно отразиться на вашей карьере. Это один из тех дней, когда инициатива бывает наказуемой. Возможно, что сейчас обстановка в трудовом коллективе складывается нервная и нестабильная. Не исключены пертурбации, кадровые перестановки.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется быть особенно внимательными при ведении деловых контактов, в частности деловой переписки. Возрастает вероятность конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, в результате которых вы можете почувствовать себя в изоляции или испытать психологическое давление.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут понести убытки из-за ошибок при проведении финансовых операций. Аккуратнее работайте с цифрами при заполнении платежных формуляров. Не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями на валютной и фондовой бирже. Сложный день для представителей творческих профессий. Возможно, вы будете склонны к составлению нереалистических проектов и планов.

Козерог

Козерогам сегодня, возможно, придется преодолевать сопротивление деловых партнеров с тем, чтобы убедить их в правильности тех или иных решений. Однако если нет срочности, и время терпит, то лучше воздержаться от переговорного процесса. Возможны конфликтные ситуации с клиентами, заказчиками, покупателями. Не забывайте, что клиент всегда прав, и старайтесь идти на максимально возможные уступки.

Водолей

Водолеям в этот день может оказаться нелегко найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Возможно, вам покажется, что на вас пытаются свалить самую трудную и невыгодную работу. Старайтесь не контактировать с теми людьми, которые лично вам не симпатичны. Многое в работе будет определять ваш эмоциональный настрой, поэтому старайтесь обходить неприятные новости и не контактировать с негативно настроенными людьми.

Рыбы

Рыбам, возможно, захочется заработать много денег, не прикладывая для этого больших усилий. Например, вам могут предложить вложить деньги в высокодоходный проект, который на самом деле может оказаться финансовой пирамидой. Наилучшая тактика в связи с этим – разумная сдержанность. Старайтесь придерживаться традиционных для себя методов в работе.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Пускаем в ход свои чары — любовный гороскоп на 7 апреля
Пускаем в ход свои чары — любовный гороскоп на 7 апреля
Гороскопы
Будим внутреннего художника — гороскоп на 7 апреля
Будим внутреннего художника — гороскоп на 7 апреля
Зодиак
Благоприятные даты апреля для каждого знака зодиака
Благоприятные даты апреля для каждого знака зодиака
Гадания
Что чувствуют люди со слабой денежной энергией
Что чувствуют люди со слабой денежной энергией
Зодиак
Знаки зодиака, на которых в апреле обрушится денежный дождь
Знаки зодиака, на которых в апреле обрушится денежный дождь
Народные приметы
Народные приметы на 7 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 7 апреля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
95 процентов: ясновидящая оценила вероятность столкновения небесного тела с Землей
95 процентов: ясновидящая оценила вероятность столкновения небесного тела с Землей
Нумерология
Нумеролог рассказала, каким будет апрель 2022 года
Нумеролог рассказала, каким будет апрель 2022 года
Гороскопы
Астролог Володина назвала кульминационные даты апреля
Астролог Володина назвала кульминационные даты апреля
[object Object][object Object]