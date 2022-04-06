Идем по намеченному пути — финансовый гороскоп на 7 апреля

Сегодня важно следовать своему сценарию, от отходить от планов.

Овен

Звезды не советуют Овнам планировать на этот день важные начинания или же завершение каких-то проектов. У вас сейчас могут оказаться недостаточно прочные позиции для того, чтобы решиться на серьезные перемены. Не лучшим образом обстоят дела с партнерским сотрудничеством. Успешно проходят переговоры - ваши контрагенты могут пойти на компромисс.

Телец

У Тельцов сегодня может быть достаточно хлопотный и суетливый день. Поступающая информация может часто не соответствовать действительности. Поэтому возрастает вероятность принятия ошибочных решений. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры в рабочее время. Берегите нервную систему от стрессов, поскольку от вашего эмоционального состояния во многом зависит результативность труда.

Близнецы

Основной задачей Близнецов на этот день является не преумножение финансовых ресурсов, а их сохранение. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность убытков, полученных, в том числе за счет нерационального расходования денег. Воздержитесь от финансовых спекуляций и планирования. Бизнесменам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность тех или иных инвестиций.

Рак

Ракам сегодня, возможно, предстоит выдержать сильные эмоциональные нагрузки. Ваше неустойчивое настроение – один из главных негативных факторов этого дня. Вы можете быть склонны часто менять решения, многое может вас раздражать. И это не позволит вам в полной мере проявить свои лучшие деловые качества. В первую очередь ваше нестабильное состояние может повлиять на деловые партнерские отношения.

Лев

Львам в этот день может быть нелегко реализовать свой потенциал. Возможно, вам придется столкнуться с препятствующими факторами, внешними ограничениями. Если у вас нет полной уверенности в правильности своих поступков, то значит лучше пока воздержаться от каких-либо действий. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет достоверности.

Дева

Девам рекомендуется не предпринимать действий, которые могли бы нарушить сложившийся стиль и методы работы. Речь идет о попытках применить на практике технические новинки с целью усовершенствования работы. Высокая вероятность технических сбоев и аварий может свести к нулю ваши усилия. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется проявлять инициативу в работе и делать что-либо, способное негативно отразиться на вашей карьере. Это один из тех дней, когда инициатива бывает наказуемой. Возможно, что сейчас обстановка в трудовом коллективе складывается нервная и нестабильная. Не исключены пертурбации, кадровые перестановки.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется быть особенно внимательными при ведении деловых контактов, в частности деловой переписки. Возрастает вероятность конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, в результате которых вы можете почувствовать себя в изоляции или испытать психологическое давление.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут понести убытки из-за ошибок при проведении финансовых операций. Аккуратнее работайте с цифрами при заполнении платежных формуляров. Не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями на валютной и фондовой бирже. Сложный день для представителей творческих профессий. Возможно, вы будете склонны к составлению нереалистических проектов и планов.

Козерог

Козерогам сегодня, возможно, придется преодолевать сопротивление деловых партнеров с тем, чтобы убедить их в правильности тех или иных решений. Однако если нет срочности, и время терпит, то лучше воздержаться от переговорного процесса. Возможны конфликтные ситуации с клиентами, заказчиками, покупателями. Не забывайте, что клиент всегда прав, и старайтесь идти на максимально возможные уступки.

Водолей

Водолеям в этот день может оказаться нелегко найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Возможно, вам покажется, что на вас пытаются свалить самую трудную и невыгодную работу. Старайтесь не контактировать с теми людьми, которые лично вам не симпатичны. Многое в работе будет определять ваш эмоциональный настрой, поэтому старайтесь обходить неприятные новости и не контактировать с негативно настроенными людьми.

Рыбы

Рыбам, возможно, захочется заработать много денег, не прикладывая для этого больших усилий. Например, вам могут предложить вложить деньги в высокодоходный проект, который на самом деле может оказаться финансовой пирамидой. Наилучшая тактика в связи с этим – разумная сдержанность. Старайтесь придерживаться традиционных для себя методов в работе.