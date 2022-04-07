Следим за словами — любовный гороскоп на 8 апреля

В этот день мы можем разболтать тайну или оскорбить шуткой вторую половинку.

Овен

Сегодня положительным качеством влюбленного Овна является способность легко относиться к любому случайному недоразумению, а отрицательным - недостаточная деликатность в шутках и реакциях. Если партнер раним и ждет по отношению к себе чуткости, манера поведения Овна может показаться ему обидной.

Телец

Этот день подарит надежду на счастье одиноким Тельцам и откроет дополнительные горизонты тем из них, кто влюблен. Его главный девиз: самые невероятные фантазии однажды могут сбыться. Однако рамки исполнения желаний ограничены и следует поспешить. В личном общении сегодня приветствуется доля юмора.

Близнецы

Этот день подарит влюбленным Близнецам нетипичный эмоциональный настрой и может подтолкнуть их к нестандартной реакции на текущие события. Временами у них возможна излишняя чувствительность к таким мелочам, на которые в другое время и в других обстоятельствах они ни за что не обратили бы внимания.

Рак

Влюбленные Раки сегодня на душевном подъеме. Ракам, которые все еще не верят в силу желаний и возможность счастья, он несет хорошую новость: их идеал достижим. Наибольшие сложности ждут в общении с непостоянным и увертливым партнером: типичным Ракам будет трудно ему подыгрывать.

Лев

Сегодня чувства, разум и старые привычки, словно лебедь, рак и щука, тянут влюбленных Львов в разные стороны. В итоге даже при хороших позициях они рискуют не использовать положительный потенциал ситуации в полной мере. Не стоит выбирать этот день для поиска знакомств, первой или важной встречи.

Дева

Сегодня звезды создают Девам практически идеальные внешние обстоятельства для романтического свидания - но, словно в насмешку, могут перекрыть им путь или создать препятствия уже в ходе встречи. Велика вероятность сказать или сделать что-то не так, не вписаться в предложенный стиль или формат.

Весы

Сегодня Весам может быть нелегко прийти к полному обоюдному согласию с любимым человеком. Драматичные ссоры маловероятны, но между влюбленными не исключены легкие недоразумения и словесные пикировки. Возможно, причиной станет повышенная чувствительность Весов, которая сейчас делает их уязвимыми.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы - счастливые идеалисты. Многих Скорпионов взаимная большая любовь заставит «любить весь мир», быть добрее и щедрее. Звезды советуют пользоваться удачными обстоятельствами и не обращать внимания на отдельные помехи, будь то бытовые неурядицы или чужие подтрунивания.

Стрелец

Сегодня влюбленными Стрельцами руководят их эмоции и эротические фантазии. Одинокие Стрельцы нарисуют себе идеальный образ партнера в воображении. Сложная сторона дня - обесценивание переживаний через недостаточно деликатные вопросы и замечания, особенно по поводу глубоко личных интимных деталей.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам наслаждаться приятными гранями ситуации, но быть готовыми к дискомфорту - например, двусмысленным вопросам своего партнера или его замечаниям, ставящим в тупик. Не помешает избегать некорректных высказываний и со своей стороны: есть риск сказать что-то неуместное.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям пригодится психологическая гибкость. Нежелательно слишком жестко контролировать ситуацию, не принимая во внимание ее эмоциональный аспект. Вместо того, чтобы навязывать партнеру свои услуги или читать нравоучения, приправленные сарказмом, лучше молча посочувствовать.

Рыбы

Сегодня у Рыб огромный эмоциональный потенциал и им важно найти ему применение. В любви их ждет удача. Лучше пойти на свидание, невзирая на помехи. Свободным Рыбам звезды советуют избегать искушения неразборчивостью: несмотря на желание получать и дарить любовь, не стоит одаривать ею кого попало.