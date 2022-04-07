Удача в наших руках — гороскоп на 8 апреля

7-8 лунные сутки. Сегодня желательно избегать высоких физических нагрузок, жестких мер и лишнего официоза.

Имеет смысл отложить начинания, необязательные поездки, учебу. Это день сентиментальности и привязчивости. Луна в Раке советует побыть дома или на родине, пообщаться с друзьями, любимыми, родственниками или земляками в неформальной обстановке. Гармоничные тенденции дня могут соседствовать с дискомфортом. Не исключается внутренний разлад, колебание и страх «оголить душу». Впечатлительным людям важно правильно выбирать себе круг общения - иначе найдется тот, кто будет осмеивать и обесценивать их чувства.

Овен

Сегодня Овнов ждут мелкие бытовые проблемы или минутные разногласия с домочадцами. Многие Овны будут склонны отнестись к ним несерьезно и могут посмеиваться над близкими, а те не всегда будут готовы понять их юмор. Это не лучший момент для переговоров о жилье и недвижимости. В рутинных домашних заботах можно проявить долю изобретательности - например, сымпровизировать, готовя знакомое блюдо.

Телец

Сегодня Тельцам вряд ли придется скучать в дороге, в процессе обучения и поиска сведений, а также в моменты бытовых хлопот и контактов с близким окружением. В ситуациях такого рода их ждут неординарные впечатления, странности или забавные недоразумения. Возможно, они услышат смелое альтернативное мнение или узнают смешные подробности чьей-то истории. День подходит для общения с друзьями и родней.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть внимательнее, делая покупки и совершая платежи. Этот день создает двойственные ситуации и заставляет колебаться в выборе, при небрежности дело может закончиться обменом или возвратом. Также в эти сутки возможны недоразумения в быту, оригинальные гастрономические капризы, моменты недопонимания в общении и другие странности. Вероятны оригинальные тайные приобретения.

Рак

Сегодня Раки потенциально удачливы, им важно лишь верно определить область своей удачи. В первую очередь, сейчас это любовь, дружба, свободный творческий поиск, духовный рост и покровительство, расширение горизонтов, тайная цель за рубежом. Менее дружелюбны сферы личной карьеры и официальной дипломатии: вместо уважения, понимания и сочувствия здесь можно встретить насмешку от людей или судьбы.

Лев

Сегодня Львам трудно ощутить полный комфорт и обрести идеальное равновесие. Мешать может внешний или внутренний фактор, а также собственные подавленные эмоции, обиды или страхи. Многие Львы будут зависимы от настроения, самочувствия, семьи. Не исключается противоречие между бытовыми потребностями и возможностями. В этот день не стоит начинать учебу и отправляться в путь.

Дева

Сегодня у Дев есть шанс побыть среди своих старых или новых друзей, наладить родственные или земляческие связи, поддержать неформальный теплый контакт с выгодными клиентами или потенциальными покровителями. К сожалению, личные обстоятельства сейчас могут быть против таких мероприятий. Попав на вечеринку, в гости, в компанию, в клуб или на корпоратив, старайтесь не задерживаться там слишком долго.

Весы

Сегодня для достижения текущих целей Весам пригодится тайная материальная или моральная поддержка. Многим Весам необходимо чисто эмоциональное (лучше молчаливое) дружеское сочувствие, которое они не всегда смогут встретить в своем близком кругу, у родственников или деловых партнеров. Это не самый удачный момент для переговоров и собеседований, многие Весы будут чувствовать себя в них некомфортно.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов многое сложится удачно. Благоприятные обстоятельства дадут им вдохновение в любви, творчестве, духовной жизни, путешествиях, откроют путь к успеху и исполнению желаний вдали от дома или текущего местопребывания. Полной гармонии, покою и безмятежности помешают забавные или досадные мелочи. Это могут быть нюансы быта или здоровья, отдельные недоразумения, чужие комментарии.

Стрелец

Сегодня звезды предлагают Стрельцам погрузиться в мир своих эмоций, фантазий, воспоминаний или идеалов. Не последнюю роль в этот день играют любовные чувства и кровные узы. Усиливается сентиментальность и привязанность к родным местам. Возможен интерес к материальному наследству или высокому искусству, к тайне своего происхождения или истории рода. Возможно, кто-то будет осмеивать эти настроения.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит искусно лавировать между благоприятной и коварной сторонами ситуации. Особенно неоднозначны домашние, супружеские и другие близкие контакты, а также любые переговоры. Вдохновляющие и многообещающие моменты будут сопровождаться в них помехами и ловушками - например, каверзными вопросами. Наиболее гармоничным в этот день обещает стать дружеское и романтическое общение.

Водолей

Сегодня у Водолеев не исключены разногласия с близким окружением: домочадцами, коллегами, подчиненными, попутчиками. Возможны недоразумения в дороге, а также при попытке договориться или что-то попросить. Звезды напоминают, что в этот день в цене душевность, деликатность и благодарность. Не стоит упражняться в остроумии в адрес ранимых людей (особенно тех, от кого вы надеетесь получить помощь).

Рыбы

Рыбам стоит пользоваться удачными возможностями этого дня, так как некоторые уникальные моменты могут больше не повториться. Важно реализовать свою потребность брать и отдавать любовь, а также развиваться духовно. Это хорошее время для романтики, мирного творчества, взаимодействия с детьми, общения с эмоционально близкими друзьями. Нежелательны приобретения и попытки монетизировать свои таланты.