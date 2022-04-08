Связи превыше всего — финансовый гороскоп на 9 апреля

Знакомимся и укрепляем уже имеющиеся отношения.

Овен

Овнам, работающим в сфере услуг, может оказаться весьма непросто угодить запросам клиентов. Возможен спор с кем-то из заказчиков относительно качества и сроков выполнения заказа. Некоторые заказчики могут провоцировать вас на конфликт, поэтому наберитесь терпения. Это не лучший день для делового партнерского сотрудничества, особенно если предполагается вести переговоры.

Телец

Сегодня у Тельцов могут произойти спонтанные конфликты в трудовом коллективе. В любой момент может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. При выполнении текущих обязанностей у вас чаще, чем обычно, могут возникать ошибки. Старайтесь доводить до конца начатые дела. Постарайтесь всю работу выполнять самостоятельно и никому ничего не делегировать.

Близнецы

Близнецам рекомендуется развивать деловое сотрудничество в сфере торгово-закупочной деятельности. Успешно пойдут работы, связанные с научными и маркетинговыми исследованиями, планированием и транспортом. Однако воздержитесь от публичных выступлений и участия в корпоративных вечеринках. В противном случае ваша деловая репутация может пострадать.

Рак

Раки сегодня смогут преуспеть в приобретении технических навыков работы с новинками научно-технического прогресса. Старайтесь строго исполнять плановые работы и следить за качеством выполняемой работы. Неблагоприятный день для тех, у кого на повестке дня стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора на покупку земельного участка.

Лев

У Львов удачное время для профессионального обучения и контактов с коллегами на форумах Интернета. Это особенно полезно для представителей науки и технических профессий. Основной задачей многих на сегодня является сохранение деловых связей. Дело в том, что ваши контакты будут переживать проверку на прочность. Некоторые обещания могут остаться неисполненными.

Дева

У Дев этот день связан с напряжением в сфере финансов. Потребность в расходах может резко вырасти, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Чем меньше вы будете тратить денег, тем лучше для их сохранности. Могут снизиться доходы от делового партнерства. Некоторые ваши услуги могут остаться невостребованными.

Весы

Инициативное поведение Весов сегодня может натолкнуться на непонимание со стороны коллег по трудовому коллективу. Старайтесь более взвешенно оценивать свои реальные возможности. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Помните о том, что клиент всегда прав и проявляйте готовность идти на максимально возможные уступки.

Скорпион

Скорпионам сегодня удастся применить технические новинки в своей текущей работе, и это положительно отразится на производительности труда. Однако не следует полагать, что ваши успехи могут понравиться кому-то из коллег в трудовом коллективе. Поэтому ваши достижения могут не получить широкого распространения и поддержки. Сосредоточьте усилия на индивидуальном труде.

Стрелец

Событийный ряд этого дня может смешать планы и вынудить многих Стрельцов вносить коррективы в график работ. Ваша потребность в сотрудничестве сейчас велика, однако общая нестабильность не позволяет добиться эффективности в ходе коллективной работы. Попытка сотрудничать может привести к усилению разногласий. Ваши ожидания относительно денежной премии могут не оправдаться.

Козерог

У Козерогов не лучший день для контактов с представителями власти и вышестоящего руководства. Попытка подать документы на рассмотрение в государственные учреждения может привести к бюрократическим проволочкам. Не следует проявлять излишнюю доверчивость к обещаниям чиновников. И не торопитесь подписывать юридически обязывающие документы.

Водолей

Водолеи, специализирующиеся на внешнеэкономической деятельности или дальних перевозках грузов, могут столкнуться с внезапными осложнениями в делах. В зоне рискованного бизнеса находятся издательская и типографская деятельность, туризм, рынок услуг в рекламе. Также следует прилагать усилия к сохранению своей деловой репутации.

Рыбы

Рыбам следует искать опору в контактах с коллегами и подчиненными. Хорошие личные отношения могут стать основой для гармоничного делового взаимодействия. Вместе с тем вы не застрахованы от финансовых перебоев – вам могут задержать оплату за проделанную работу. При осуществлении денежных переводов за границу вы можете столкнуться с зависанием платежей.