От сердца к сердцу — любовный гороскоп на 9 апреля

В этот день стоит говорить жестами, намеками и громким молчанием.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов подводит эгоцентризм, который часто будет давать о себе знать в процессе общения. О чем бы они ни говорили, они склонны говорить о себе - например, о своих старых обидах. Это не лучший момент для начала романтической переписки, загрузки своих фото и видео на сайт знакомств.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть уверены в душевной гармонии с любимым человеком, но им не стоит быть столь же спокойными, когда речь идет о вербальном контакте или о рутинных средствах связи. День может помешать идеальному взаимопониманию на словах, затруднить созвон, договоренности и активную переписку.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит учитывать собственное настроение и общий психологический фон момента. Самые хорошие идеи «не прозвучат», если на них нет эмоционального отклика. Лучше отложить важное свидание, беседу о будущем. Свободным Близнецам звезды советуют взять короткий тайм-аут в поиске знакомств.

Рак

Сегодня Раки встретят свою любовную удачу, если идут по верному пути - иначе они могут разминуться с ней. Звезды намекают, что этот путь часто будет заключаться в полном молчании: счастье, как и деньги, любит тишину. Не поддавайтесь искушению «честно объяснить» кому-то свои чувства или мотивы.

Лев

В этот день влюбленные Львы зависят от своих тайных переживаний и от неустойчивых переходных обстоятельств. Их слова могут быть криком в пустоту. Если они упустили тот момент, когда могли договориться с партнером на своих условиях, то возрастает риск ссор и непонимания.

Дева

Сегодня влюбленные Девы не в самой блестящей психологической форме. Они многое говорят невпопад и делают по инерции, могут сказать или сделать что-то себе во вред, рискуют испортить хорошо задуманную встречу. Звезды советуют им взять в отношениях небольшой тайм-аут, пока не придет «второе дыхание».

Весы

Сегодня влюбленным Весам лучше остаться наедине со своими тайными надеждами и переживаниями: в этом случае, у них больше шансов на позитивные эмоции и внутреннюю гармонию. Попытка тесного общения с партнером может обернуться для них малоприятным разговором на почти забытую, но все еще ранящую тему.

Скорпион

Сегодня Скорпионы парят на крыльях любовного счастья, но в силу своей природной чувствительности или по причине накопившейся усталости иногда мрачнеют или нервничают. День хорош для свидания, если вы полны сил и вам не надо проделывать навстречу любимому человеку слишком долгий и сложный путь.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы нуждаются в эмоциональном комфорте. В это понятие для них может войти бытовое, сексуальное или духовное понимание с партнером (возможно, все вместе). Свидание будет удачным, если не нужны лишние слова. Это неудачный момент для рискованных признаний и интимной переписки.

Козерог

Сегодня Козероги легко делают критичные ошибки в личном общении. Спасительной тактикой для них может стать загадочное молчание. Отсутствие словесных реакций желательно восполнить щедрой эмоциональностью и чувственностью - иначе партнер может решить, что чем-то вам не угодил, и вы им недовольны.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит демонстрировать любимому человеку жёсткость и беспринципность, даже из самых лучших побуждений. В этот день приветствуется и душевная, и материальная щедрость - и если без второй во многих случаях можно обойтись, то первая очень желательна.

Рыбы

Сегодня у Рыб есть в любви масса преимуществ, которые позволяют им привлечь к себе внимание. С ними будут считаться, им будут дарить подарки или восхищаться их красотой. Им стоит помнить, что общение для них в эти сутки идет «от сердца к сердцу», а слова в большинстве случаев будут лишь помехой.