Молчим и наблюдаем — гороскоп на 9 апреля

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Рака, обеспечивает высокую восприимчивость, которая вынуждает тоньше чувствовать и позитивные, и негативные грани ситуации.

К хорошим сторонам этого дня можно отнести доброту, любовь к близким и родине, духовную глубину, богатое воображение, музыкальность, гостеприимство. Среди сложных сторон дня - недружелюбные замечания, неприятные известия, тупиковые ситуации, обрывы связи, опоздания. Возможна персональная неприязнь к кому-то из близких. Секрет удачи наполовину заключается в молчании и незлопамятности. Нежелательны начинания, переговоры, целевые поездки.

Овен

День сулит Овнам удачу в домашних делах или поддержку ближнего круга, но в ответ требует уступок. Возможен приватный разговор на старую неприятную тему. Это может быть беседа с родителями или с человеком, имеющим отношение к жилью - например, его арендатором или владельцем. Сегодня важна приватность, ощущение комфорта, поэтому лучше ограничить внешние контакты, а ещё не публиковать личные материалы, включая фото из семейного архива.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам поддержать эмоциональный контакт с близкой и дальней родней, а также с влиятельными друзьями, готовыми помочь в переходе к другому образу жизни или в реализации оригинального проекта. Взаимопонимание на уровне эмоций поможет в случае проблем со связью и вербальным контактом. Стоит учитывать разговоры у себя за спиной. Не очень удачны в этот день целевые поездки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов не самый результативный день в части общения. У них может не заладиться информационный поиск, сорваться встреча или сойти на нет интересующий разговор. Причиной может стать эмоциональный фон или мелкая домашняя проблема. Звезды советуют не торопить сегодня события: по возможности, отложить целевую поездку, отправку важного письма, учебу, важный платеж, вступление в сообщество.

Рак

Сегодня Раков незримо опекают «высшие силы». Они встретят свою удачу или получат утешение в неприятностях. Чтобы провести день максимально комфортно, им стоит взять в качестве девиза поговорку: слово - серебро, а молчание - золото. Лучше отказаться от собеседований и выступлений, повременить с просьбой или приказом, воздержаться от попытки пояснить словесно свои убеждения и тайные переживания.

Лев

Сегодня Львы могут оказаться в тупике - особенно если их планы связаны с учебой, путешествиями и коммуникациями. Поездка или встреча может сорваться. Сказанные слова могут быть не услышаны или неверно поняты. Львы, не успевшие высказаться или наладить связь с нужными людьми, опоздали, им стоит поискать другой способ реализовать свой замысел. Возможно, придется вернуть билет или отозвать заявку.

Дева

Сегодня Девы не слишком удачливы. Поставить барьер их успехам может роковое стечение обстоятельств, а также естественная усталость и нервозность, если они только что прошли через трудный для себя период. На этом фоне возрастает вероятность опоздать на мероприятие, поссориться с друзьями или близкими людьми из-за пустяка или уже забытого прошлого. Лучше отложить необязательные встречи и поездки.

Весы

Сегодня у Весов продолжается неэффективный либо психологически некомфортный период. Многие представители знака (особенно женщины) будут лучше чувствовать себя в уединении, в молчании или в кругу близких. Не исключены неприятные беседы с родственниками, партнерами, клиентами, начальством. По возможности, звезды советуют провести этот день в комфортной обстановке и уделить внимание себе и своему внутреннему миру. Сегодня лучше избегать любых начинаний.

Скорпион

В этот день у Скорпионов не все гладко, но хорошие эмоции уверенно берут верх над раздражением. Идеальной картине их счастья и успеха может мешать срочное дело, самочувствие, плохой сервис или непроясненная двусмысленность. Некоторые Скорпионы будут чувствительны к чужим шуткам в свой адрес, вызванным завистью. Не стоит отправляться сегодня в путешествие, приступать к учебе или исследованию.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нелегко выразить переполняющие их чувства. Им лучше не попадать в ситуации, где нужно поддерживать постоянный контакт или объяснять окружающим свои мотивы. Этот день будет более счастливым, если провести его в компании близких людей, готовых понять вас без слов в силу общего мировоззрения или схожих ценностей. Именно их поддержка вернёт вам веру в собственные силы и поможет по-новому взглянуть на любые проблемы.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам избегать поездок, а также любых переговоров и выступлений. Выбирая круг общения, им важно быть уверенными в лояльности своей аудитории, великодушии собеседника или надежности попутчика. Не стоит делать исключение для своих домашних. Если что-то не так, лучше не рисковать и отложить контакт: доброе расположение духа закончится, а трудности понимания останутся.

Водолей

Водолеям не стоит забывать, что сегодня ценятся доброта, сочувствие и умение быть признательным. Жесткая манера речи, навязчивый контроль и радикализм, наоборот, не приветствуются. Лучше сдержаться, если вам хочется кого-то покритиковать или выставить запоздалую претензию. Стоит отблагодарить за услугу или внимание. В общении с домочадцами, подчиненными и питомцами важно избегать принуждения.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно остаться на своей волне, именно в этом для них заключается секрет успеха. Не стоит делать то, что расходится с вашим настроением, чувствами и убеждениями. Также не стоит много говорить: чем меньше вы сейчас произносите слов, тем сильнее ваше тайное влияние на окружающих. Не спешите реагировать на неприятные сообщения. Еще один полезный запрет в этот день - на лишние расходы.