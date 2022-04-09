На одной волне — любовный гороскоп на 10 апреля

Сегодня влюбленным нужно ложить одну эмоциональную волну.

Овен

Сегодня Овны стремятся к самовыражению и склонны к самолюбованию. В любви они могут демонстрировать немалую долю эгоцентризма. Им будет остро необходимо внимание публики, и если они не найдут ее в лице любимого человека, то будут искать в другом месте - например, в компании друзей или на сцене.

Телец

Сегодня поведение Тельцов в присутствии представителей противоположного пола может стать более игривым, экстравагантным и вызывающим. Им стоит помнить о прежнем опыте подобных игр, а также о том, что сейчас есть более удачный, мягкий и гармоничный вариант поведения (особенно для Тельцов-женщин).

Близнецы

Сегодня в любовных делах Близнецов ждут некоторые перемены, вынуждающие их мыслить практичнее. В ближайшее время романтические контакты могут потребовать скрытности или нового способа связи. Не исключено, что придется прибегнуть к помощи друзей, чтобы не потерять объект своих симпатий из виду.

Рак

Сегодня излюбленный стиль поведения Раков может быть неуместным, а свидание в желанном им формате стать невозможным. Звезды советуют принять существующие условия, так как в них есть свои плюсы - например, можно оказаться в неожиданном месте и отлично повеселиться. Избегайте «выяснения отношений».

Лев

Сегодня влюбленных Львов отличает естественный эгоцентризм - который не является недостатком сам по себе, но может доставить немало хлопот их партнерам и отчасти навредить их любовным союзам, если будет сопровождаться излишним упрямством, желанием постоянно быть на виду или экстравагантностью.

Дева

Влюбленным Девам не стоит торопиться с предложением, письмом, сеансом связи или переходом на новый стиль общения, а также с новыми знакомствами (особенно зарубежными и экзотическими). В ближайшую пару дней лучше обдумать свои планы и оглянуться назад, чтобы заново оценить недавно пройденный путь.

Весы

Несмотря на равный потенциал, Весы сегодня могут теряться на фоне активного партнера или находчивого конкурента, рискуя уступить ему лидерство или упустить инициативу. Многим Весам придется вести себя более скрытно и скромно, чем обычно. Отправляясь на свидание, им важно оценить свои силы.

Скорпион

Скорпионам стоит учитывать, что в романтических мероприятиях этого дня много театрального, показного и экстравагантного. Возможно, будет весело, но истинные чувства могут оказаться оттеснены на второй план. Не исключено, что вам придется надеть чужую маску или сыграть роль для своего окружения.

Стрелец

Сегодня многим Стрельцам придется оставить свои истинные чувства в тайне, так как в картине событий им попросту может не найтись места. Это подходящий день для совместных путешествий, веселых праздников и активных развлечений. Вряд ли удастся побыть наедине в интимной расслабляющей обстановке.

Козерог

Сегодня Козероги имеют шанс отлично провести время с любимым человеком, если окажутся на нужной эмоциональной волне, что вовсе не гарантировано. Волнующий романтический сюрприз или веселый праздник может так и не высечь искру из Козерога, он предпочтет жить в своем мире и смаковать свои обиды.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи могут попасть в ловушку собственного упрямого или экстравагантного поведения, либо в капкан черно-белого категоричного мышления без полутонов. Им важно правильно отреагировать на поступок любимого человека, иначе отношения в ближайшие дни станут довольно напряженными.

Рыбы

Рыб звезды предупреждают, что романтическая встреча сегодня может превратиться для них из праздника и приятного свободного творчества в нагрузку. Возможны недоразумения, технические сложности, досадные сюрпризы, непродуманные детали, опоздания, заминки, проблемы со связью или задуманными покупками.