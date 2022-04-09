Держим кошелек закрытым — финансовый гороскоп на 10 апреля

Сегодня не стоит тратить деньги — скоро они нам понадобятся.

Овен

Звезды не советуют Овнам делать капиталовложения в спекулятивные виды бизнеса. В первую очередь это касается оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи. Наиболее важные дела лучше отложить на вторую половину дня.

Телец

В первой половине дня звезды не советуют Тельцам производить какие-либо перемены или перестановки в своей недвижимой собственности. От подписания арендного договора пока лучше воздержаться. Не исключены споры с партнером по бизнесу относительно условий содержания и оплаты коммунальных услуг арендуемого помещения. Бизнесменам пока лучше воздержаться от проведения инвентаризации недвижимой собственности.

Близнецы

У Близнецов этот день может сложиться достаточно нервно и нестабильно. При выполнении текущей работы вам могут помешать посторонние разговоры, звонки по телефону и прочее. Из-за потери рабочего времени вы рискуете допустить отставание от графика работы. Не лучший день для работников торговли и транспорта. Во время поездок могут произойти непредвиденные осложнения.

Рак

Ракам звезды советуют в начале дня воздержаться от принятия решений по финансовым вложениям. Это особенно важно для тех, кто занимает в фирме влиятельное положение. Возможен спор между ведущими менеджерами фирмы, в котором ваше мнение не будет учтено. Бизнесменам рекомендуется удерживать себя от финансовых авантюр.

Лев

У Львов в течение первой половины дня могут возникнуть разногласия с членами семьи или родителями. Недовольство близких людей может вызвать ваше желание принимать решения без учета их мнения. Это может негативно повлиять на тех, кто работает в семейном бизнесе или кто работает в одном коллективе с родственниками. Если чувствуете, что столкнулись с серьезными препятствиями, то переключитесь на другие дела.

Дева

У Дев в начале дня будет неблагоприятное время для поездок и деловых встреч. Принятые ранее договоренности не будут исполняться должным образом. Ваши деловые связи могут проходить проверку на прочность. Верить в это время словесным обещаниям – крайне опрометчиво. Если вам непременно нужно провести деловую встречу, то запланируйте её на вторую половину дня или на вечер.

Весы

Весам в этот день не рекомендуется расходовать крупные суммы денег на инвестиции в коллективные проекты. Чем меньше денег будет потрачено, тем больше финансовых ресурсов вам удастся сохранить. Возможны неполадки в электросети и связанные с этим технические поломки. В результате у вас могут возникнуть незапланированные финансовые расходы.

Скорпион

У Скорпионов не лучший день для контактов с вышестоящим начальством. Могут быть служебные взыскания от начальства, особенно если вашим непосредственным начальником является женщина. Наиболее напряженное время для карьеры приходится на первую половину дня. Воздерживайтесь от личных инициатив и не пытайтесь оспорить распоряжения вышестоящего руководства.

Стрелец

У типичных Стрельцов этот день может быть связан со взаимодействием с представителями закона. Не исключены внезапные проверки и ревизии. Возможен ущерб вашей деловой репутации из-за ошибок или личных противоречий. Постарайтесь исключить из своей практики любые неофициальные договоренности.

Козерог

Нестабильная и нервная ситуация на работе может сложиться сегодня у Козерогов. Дело в том, что с утра ваши дела могут пойти не по плану из-за технических или финансовых сбоев. Вы можете не дождаться своевременного денежного перевода на ваш банковский счет. Возможны неожиданные отключения электричества. Поэтому старайтесь обезопасить свою информацию, делайте резервные копии документов на компьютере.

Водолей

Водолеям в первой половине дня звезды категорически не советуют подписывать важные деловые документы, относящиеся к партнерскому сотрудничеству. В противном случае эти договоренности не будут исполняться и вскоре могут оказаться нарушены. Во второй половине дня ситуация постепенно стабилизируется. Поэтому наиболее важные дела лучше запланировать на конец рабочего дня.

Рыбы

Рыбам, проходящим производственную практику в рамках профессионального обучения, сегодня придется нелегко. Вы можете столкнуться с нежеланием коллег оказывать вам минимальную поддержку. Навыки и опыт придется нарабатывать самостоятельно. Старайтесь браться за ту работу, в которой у вас имеется большой опыт, и где все предсказуемо.