Вляпываемся в безумные истории — гороскоп на 10 апреля

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве призывает бороться со скукой, толкает на веселые игры или на волнующие авантюры.

Будет достаточно энергии для активного индивидуального самовыражения, а также для проведения творческих мероприятий, занятий спортом, организации детских праздников и рекламных мероприятий. Не все пойдет гладко, возможны перепады настроения и другие сюрпризы. Положение Меркурия намекает на вероятность недоразумений, опозданий или разногласий, на временный тупик, ступор в мыслях, дефицит свежих идей или недоработку креативного оригинального замысла, на информационную или финансовую заминку.

Овен

День добавит Овнам творческой энергии и изобретательности, усилит их уверенность в себе, поможет им выделиться из толпы, ярко выразить свою индивидуальность или примерить на себя желаемый образ. В поведении многих представителей знака может присутствовать нотка актерства или веселой клоунады. Слабым местом многих Овнов окажется общение, им станет сложнее даваться самовыражение через устную речь.

Телец

Сегодня внимание Тельцов может оказаться приковано к дому, детям, друзьям. Стиль действий, предлагаемый этими сутками - игра, приключение, обновление, творчество. Несмотря на мощный креативный потенциал дня, звезды советуют повременить с рекламой своих оригинальных идей, так как она может быть преждевременной. Не исключено, что вашу мысль перехватят и воплотят без проработки важных деталей.

Близнецы

Сегодня Близнецов окружает бодрящая позитивная обстановка. Даже в пасмурный день они найдут рядом источник тепла и света. Но их личный тонус будет не слишком высок. Возможны сомнения, легкие недомогания, заминки и сюрпризы, вызванные переходным периодом в их делах. Вместо развлечений многих Близнецов будут волновать дела практические. Может наметиться полоса нестандартных поездок или контактов.

Рак

Раков этот день приглашает стать чуть менее чувствительными и мечтательными. Живя в мире своих грез, они могут что-то упустить - например, возможность повеселиться или принять участие в интересном мероприятии. Сегодня не стоит начинать какие-либо дела на постоянной основе (в том числе официально вступать в новый проект), а также пытаться расширять свой круг общения - лучше сконцентрировать внимание на уже существующих связях.

Лев

Сегодня настроение и мироощущение Львов может быть противоречивым. С одной стороны, многих Львов ждет всплеск энергии, азарта, конкурентоспособности. Им захочется быть заметными, оцененными, успеть отвоевать себе «место под солнцем». С другой стороны, у них могут кончиться конструктивные идеи и аргументы, им могут отказать проверенные сервисы, средства связи и коммуникаций. Возможна нервозность.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам взять небольшой тайм-аут, чтобы сориентироваться в обстановке и заново упорядочить мысли. Это особенно уместно, если готовится далекое путешествие, планируется новый учебный или исследовательский цикл. Не помешает проинспектировать средства связи и уточнить список полезных контактов, включая иногородние и зарубежные, а также творчески переосмыслить недавние события.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться под впечатлением яркого образа или харизматичной персоны. Многие Весы окажутся в тени друга, партнера или соперника. Им придется временно принять расклад ролей, так как их энергетический или творческий ресурс сейчас ослаблен. Стоит рассчитывать свои силы и учитывать настроение, участвуя в игре или празднике. В некоторых случаях лучше послать вместо себя «дублера».

Скорпион

Сегодня ценным качеством для Скорпионов станет целеустремленность. Им будет важно точно вписаться в тот образ, который помогает им достигать своей текущей цели - например, успешно рекламировать свои таланты или удачно продавать свои услуги. Для Скорпионов-родителей на первый план могут выйти интересы и нужды детей. Не исключена заминка, если вы ждете от кого-то новостей, отзывов или предложений.

Стрелец

Обстоятельства этого дня выманивают Стрельцов из их убежища, отвлекают от грез или рассеивают их хандру. Из виртуального идеального мира они приглашают их в мир реальный и напоминают, что в нем есть много креативных идей, которые ждут своего воплощения. Если не получается сделать резкий разворот и сменить ритм своей жизни сразу, можно делать это постепенно, начав с обновления отдельных мелочей.

Козерог

Козерогам звезды напоминают, что сейчас они не в лучшем положении, и им не стоит рисковать. Нежелательно проявлять инициативу, пытаться возобновить разговор или начинать его с нуля (такое искушение особенно вероятно для Козерогов, рожденных в середине января). Лучше отложить начинания, пока не поступит новая информация или на ум не придет свежая идея. В крайнем случае, можно провести эксперимент.

Водолей

Сегодня Водолеям придется заранее сделать выбор, каких целей вы стремитесь достичь, так как по ходу дела вносить правки в свой план действий будет сложно. Если вы хотите наладить с кем-то сотрудничество, стоит смягчить свои манеры и снизить упрямство. А вот если вы считаете нужным включиться в процессы, подразумевающие конкуренцию, то важно сдерживать эмоции и быть аккуратнее со словами: резкое слово может бумерангом вернуться к вам. Нежелательно вызывающее и экстравагантное поведение.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше отвлечься от своих чувств и идеалов, иначе им будет трудно подстроиться под заданные условия. Вместо комфорта и свободы вероятны срочные дела и обязательства. Может появиться неожиданная задача, выполнение которой будет лишь усложняться. Творческие, праздничные, романтические, а также детские, игровые и спортивные мероприятия этого дня хлопотны и могут отразиться на здоровье.