Подходим ко всему креативно — гороскоп на 11 апреля

10-11 лунные сутки. Сегодня гармоничный аспект Луны и Солнца в огненных знаках обеспечит базовую душевную гармонию и творческую энергию.

А сменивший знак своего пребывания Меркурий принесет свежие известия и даст новый импульс креативным идеям. Реализовывать творческий потенциал и проводить эксперименты придется в заранее заданных рамках, которые сейчас очень кстати: они помогут не превышать наличный запас сил и не тратить время впустую. Финансовые и другие приятные новости могут остаться без должного внимания из-за одержимости финальным этапом игры или важного дела, которое необходимо завершить в ближайшие дни.

Овен

Сегодня Овнам предстоит реализовывать свой креативный план в заданных рамках и считаться с правилами коллектива - иначе возможен конфликт с друзьями, профессиональным сообществом или контролирующей инстанцией. Вероятен лимит на траты, вложения и взносы, на время свободных работ, репетиций или тренировок. Также день сулит новости, связанные с деньгами (особенно если доход связан с фрилансом).

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам воздержаться от важных начинаний, так как их легко могут обойти более подвижные и энергичные конкуренты с хорошей реакцией. День заставляет помнить о профессиональном или родительском долге - либо следить за выполнением правил другими людьми (подчиненными, домочадцами, детьми). Возрастает общительность. Ожидаются свежие идеи или новости, задевающие ваши интересы.

Близнецы

Очередной вираж событий вынуждает Близнецов сменить свою прежнюю стратегию. Многим Близнецам придется стать реалистами, перейти к более практичному образу мыслей или более скрытному поведению. Может на время замедлиться общий ритм жизни или забуксовать конкретный план, стать накладным упрямство в некоторых вопросах. Имеет смысл принять во внимание новые каналы платежей или получения информации.

Рак

Новости этого дня помогут Ракам начать делать новые прогнозы на будущее, в том числе в финансовой части. Одни известия будут заострять старые проблемы, а другие открывать новые привлекательные пути, восполнять понесенный ущерб и исправлять ошибки. Появится шанс закрыть убыточный проект или выплатить долг. Стоит дать себе время, чтобы разобраться в потоке новостей, в том числе идущих от друзей.

Лев

Сегодня Львам предстоит понервничать, так как не все в их власти. Они могут натолкнуться на чужое упрямство или злопамятность. Может разгореться острый финальный раунд игры или конкурентной борьбы, где высоки ставки. Некоторые Львы, уверенные в своей правоте, рискуют обидеть собеседника, тем самым спровоцировав ссору. Бесповоротный разрыв или выход отношений на новый уровень во многом зависит от них самих.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам повременить с активными начинаниями, даже если к ним всячески подталкивает окружающая обстановка или собственное нетерпение. Проект, начатый в этот день, будет развиваться в стиле преодоления препятствий, и много сил в нем будет уходить на рекламу или борьбу с роковыми обстоятельствами. Стоит отложить начало диалога, но можно намекнуть собеседнику о своей симпатии.

Весы

Сегодня возможности Весов зависят от уровня их физической и творческой энергии. Если ее немного, имеет смысл отдать лидерство другим и играть «вторую скрипку», делая ставку на умеренность. Если вас переполняет творческая энергия, это хороший день для игр, соревнований, рекламных акций и занятий спортом, но стоит учитывать заданные рамки, а также вероятность технического осложнения или сюрприза.

Скорпион

Скорпионам этот день обещает новости от друзей, партнеров, поклонников, любимых или детей, а также от возможных работодателей. Заслуживают внимания приятные оригинальные предложения: скорее всего, они выгодны. Принимая их, желательно не включаться чересчур энергично в новое совместное дело: разумнее вначале закончить текущий сложный проект, иначе работа на два фронта станет причиной раздражения.

Стрелец

Сегодня Стрельцы стремятся к расширению своих старых горизонтов или делают шаг к возвращению в былой ритм жизни. Несмотря на формальности, ограничения и отдельные осложнения, этот процесс станет для многих Стрельцов вдохновляющим и напомнит им о том, на что они в действительности способны, если дадут ход своей природной творческой энергии. Фоном дня могут стать приятные мелкие бытовые известия.

Козерог

Козерогам этот день обещает новые творческие мысли или свежий взгляд на старые проекты. Он может принести хорошие новости или приятные обнадеживающие слухи в близком окружении. Может появиться повод для втайне желанного разговора или неожиданно удачный способ связи с симпатичными людьми. Конкретные начинания сегодня не рекомендуются, так как в них есть определенные риски. Оправданы ограничения.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что сегодня один шаг до ссоры - и скорее всего, с их же подачи. Даже при дружелюбном настрое ситуацию могут подпортить жесткость и упрямство, выдаваемые за конструктив. Важно не испортить отношения с нужными людьми на финальном этапе дела: сотрудничество поможет ему гораздо больше, чем бессмысленная конкуренция или споры на пустом месте.

Рыбы

Приятной стороной этого дня для Рыб станут хорошие вести или вновь обретенные удобные каналы связи. Могут оказаться неожиданно удачными короткие прогулки на близкое расстояние. Однако общий распорядок дня будет напряженным - особенно если вы уже втянуты в хлопотный процесс или в неотложное дело. В этом случае, вам придется довести процедуру до конца, порой жертвуя своим покоем или здоровьем.