Ведем переговоры — финансовый гороскоп на 11 апреля

Сегодня стоит чаще общаться — подтянем карьеру.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с ссорами и противоречиями в отношениях с коллегами или подчиненными. Вы можете нервничать оттого, что что-то пошло не по плану и не так, как вы себе представляли. В этой ситуации следует обратиться к начальству, которое сыграет роль разумного и взвешенного арбитра и примирит все стороны.

Телец

В этот день звезды не советуют Тельцам рисковать своими деньгами и вкладывать их в покупку акций или в игру на товарной бирже. Рекомендуется воздерживаться от участия в торгах и фиксировать прибыль. Работа в общественных организациях может не оправдать ваших ожиданий. Старайтесь в любой своей деятельности минимизировать риски и сосредоточиться на том, где вы имеете большой опыт.

Близнецы

У Близнецов неблагоприятное время для регистрации объектов недвижимой собственности и контактов с представителями государственных учреждений. Планы, касающиеся карьерного роста, могут сорваться. Не торопитесь сдавать отчеты о проделанной работе начальству, проверьте свои расчеты еще раз. Условия труда на рабочем месте могут ухудшиться.

Рак

Ракам в этот день, возможно, придется столкнуться с затруднениями при получении и аналитической обработке информации. Возможно, вам будет поступать ложная информация, или вас будут отвлекать от работы сведениями, не имеющими никакого отношения к работе. Деловые встречи либо срываются, либо проходят не так, как было запланировано.

Лев

Типичные Львы сегодня могут почувствовать нехватку финансовых ресурсов. А попытка одолжить денег может окончиться неудачей. Постарайтесь оптимизировать расходные статьи бюджета и не делать покупок без крайней на то необходимости. Это не лучший день для служебных командировок. Бизнесменам рекомендуется максимально урезать непроизводственные и особенно представительские расходы.

Дева

Девы сегодня могут находиться в эмоционально неустойчивом состоянии, что может негативно отразиться на деловых качествах. Особенно это относится к тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. При подписании договоров старайтесь внимательнее вычитывать текст документа. Закравшиеся в документ ошибки могут впоследствии привести к убыткам.

Весы

Звезды советуют Весам воздерживаться от любой закулисной деятельности и разговоров с коллегами, не имеющих прямого отношения к работе. В целом общение с коллегами не доставит вам особого удовольствия, поэтому лучше всего держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Старайтесь браться за ту работу, которую вы способны выполнить самостоятельно.

Скорпион

Ожидания Скорпионов относительно финансовых поступлений в этот день могут не оправдаться. Особенно это относится к обещаниям начальства выплатить премию или как-то иначе материально поощрить ваш труд. Не соглашайтесь заключать сделки, если находите их рискованными. Индивидуальная трудовая деятельность сейчас для вас предпочтительнее.

Стрелец

У Стрельцов в этот день могут ухудшиться отношения с начальством. Возможно, от вас будут ждать своевременного исполнения плановых заданий, но вы по каким-то причинам можете не справиться со сроками. Особенно это относится к работникам ремонтно-строительных организаций и агентств по сделкам с недвижимостью. Возможно, вам придется задержаться подольше на работе, чтобы успеть выполнить запланированный объем работы.

Козерог

Достаточно проблемный день ожидает Козерогов, проходящих профессиональное обучение. Возможно, вам будет трудно сосредоточить внимание на учебном материале потому, что ваше внимание будут постоянно отвлекать на другие темы, не относящиеся к учебе. Не лучший день для заключения торговых сделок, связанных с закупкой товара на оптовых базах.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день не тратить деньги на покупки, особенно если они совершаются за наличный расчет. Купленные сегодня товары могут оказаться намного дороже и вовсе не того качества, на которое вы рассчитывали. Также может снизиться эффективность от делового партнерского сотрудничества. Некоторые договоренности могут оказаться нарушены.

Рыбы

Рыбам в этот день не рекомендуется вести переговоры о сотрудничестве. С одной стороны у вас может сложиться неправильное представление о реальной ситуации, с другой стороны нельзя быть уверенными в надежном поведении контрагентов. Вместо конструктивного сотрудничества вы можете получить трения и разногласия. Также с осложнениями могут пойти дела в сфере услуг.