Отключаем мозги — любовный гороскоп на 11 апреля

Сегодня слушаем только свое сердце.

Овен

В этот день у Овнов есть ценное качество - базовая уверенность в себе. Именно благодаря ему в любой ситуации личного характера они сохранят присутствие духа и не будут выглядеть жалкими. Но у самоуверенности есть и обратная сторона: многие Овны будут с запозданием понимать новый настрой партнера.

Телец

В этот день Тельцы становятся коммуникабельнее, и это увеличивает их возможности. Многие Тельцы (особенно апрельские) ощутят внутреннюю готовность к разговору с объектом своих симпатий, начнут обдумывать письмо или предложение любимому человеку. Возможно, к этому их подтолкнет какое-то известие.

Близнецы

Обстоятельства лишают Близнецов их недавней свободы, но в личной жизни у них при этом могут появиться некоторые преимущества. Это особенно вероятно, если их роман развивается под покровом тайны и заставляет их считаться со множеством внешних нюансов. Возможно, появится новая тайная линия связи.

Рак

Влюбленным Ракам этот день несет обнадеживающие новости. Одиноким Ракам он открывает новые горизонты и дает хорошие шансы. Раки, недовольные затянувшимся кризисом в своих отношениях, смогут обсудить это с друзьями или выступят инициаторами новых знакомств.

Лев

Сегодня у Львов много энергии и им следует поискать ей применение вне личной жизни, иначе, их любовные отношения могут оказаться под угрозой. Многим Львам придется найти способ обойти конфликтность своего партнера или его упрямство, перешедшее в глухую оборону. Важно, что на кону - любовь или самолюбие.

Дева

Сегодня Дев могут посещать оригинальные мысли о вероятных вариантах знакомства или о развития отношений, порой граничащие с экстравагантностью. Под влиянием сегодняшнего креатива легко допустить ошибку, поэтому звезды советуют пока не отправляться в путь, не делать подарок и не вступать в разговор.

Весы

Сегодня обстоятельства более благосклонны к Весам, уже имеющим пару и общую с партнером компанию. Особенно важно это для представительниц прекрасного пола. Пытаться знакомиться и начинать романы с нуля в этот день нежелательно: что-то помешает проявить инициативу или адекватно ответить на нее.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют свободным Скорпионам откликнуться на приглашение к знакомству, а состоящим в отношениях выслушать новое предложение партнера. Диалог, завязанный в этот день, обнадеживает. А вот активных действий (особенно напоказ) лучше избегать: они могут привести к острому разногласию.

Стрелец

Стрельцам ситуации этого дня напомнят, что любовь не обязательно должна быть связана с тайной, отрешенностью от мира, пассивностью и страданием. Несмотря на уход в свои интимные эмоции и романтические мечты, многие Стрельцы отдадут дань внешнему ходу событий и стандартному сценарию отношений.

Козерог

Сегодня Козероги могут надеяться на подвижки в общении с любимым человеком. Возможно, появится новая причина для приятной беседы или до вас дойдет нужная информация. Если новыми красками заиграл какой-то старый замысел, не спешите переходить к активным шагам: сегодня это неудобно или небезопасно.

Водолей

Сегодня Водолеям важно адекватно ответить на шаг партнера. Их может подвести привычка к лидерству, контролю или желание оставить за собой последнее слово. Им стоит помнить, что предложение поиграть или поговорить - это вовсе не вызов на поединок. Если вы не в духе, сейчас вам лучше отказаться от контакта.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам ограничиться приятной романтической перепиской или короткой встречей с любимым человеком недалеко от своего дома (офиса). Более активные действия в этот день легко перейдут в энергозатратное приключение, в котором будет больше проблемных, чем гармоничных моментов.