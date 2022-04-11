Лишний раз не высовываемся — финансовый гороскоп на 12 апреля

Сегодня стоит уйти на второй план и попридержать инициативу.

Овен

У Овнов хороший день для решения вопросов, связанных со страхованием имущества и реализации любых мер по укреплению безопасности бизнеса. Например, можно закупать и монтировать современные технические средства видеонаблюдения и сигнализации. Вам могут доверить важные сведения. Также вы сможете успешно оперировать заемными финансовыми средствами.

Телец

Тельцы сегодня смогут успешно решить многие вопросы за счет использования связей и установления новых деловых контактов. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты, закупать оптовые партии товара для последующей реализации в розничной торговой сети, обменивать валюту по выгодному курсу. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия и оформить много заказов и подписок.

Близнецы

Близнецы, занимающие руководящие должности, сегодня могут допустить ошибку при принятии управленческих решений. Особенно это касается начала новых проектов и реформирования. Сосредоточьте внимание на завершении начатых дел и наведении порядка в текущих делах. Успешно поработают те, кто занимается ремонтно-строительными работами - вы сможете закончить и сдать готовый объект заказчику.

Рак

Раки смогут сегодня преуспеть в тех делах, которые предполагают активный информационный и товарно-денежный обмен. Ваше возросшее личное обаяние, коммуникабельность и умение находить общий язык с людьми позволят успешно решать многие вопросы. В этот день могут расшириться и укрепиться ваши деловые связи. Прекрасное время для торговли и транспортных услуг.

Лев

У Львов хороший день для тихой уединенной исследовательской работы. Наибольших результатов могут добиться индивидуальные предприниматели, которые работают в одиночку, на дому и без деловых партнеров. Можно заниматься обустройством помещений, установкой технического оборудования в магазинах и цехах. Хорошо пойдет работа над отчетной документацией.

Дева

Девы в этот день будут способны к установлению прочных деловых отношений с серьезными влиятельными людьми. Работа с информацией, использование деловых связей и активный обмен мнениями – вот те обстоятельства, из которых складывается продуктивная работа. Можно обсуждать с деловыми партнерами наиболее сложные и принципиальные вопросы - компромисс вполне возможен.

Весы

Чем меньше Весы будут афишировать свою деятельность, тем успешнее и результативнее пройдет этот день. Могут вырасти доходы у тех, кто подрабатывает на частных заказах. Вместе с тем в ходе текущей работы вам могут предложить увеличить объем нагрузки – не торопитесь соглашаться, поскольку вы сейчас не в состоянии оценить, насколько выгодно это для вас.

Скорпион

Строгий самоконтроль в сочетании с готовностью идти на сотрудничество с другими людьми – вот формула успеха для Скорпионов. У вас будет много оригинальных идей, которые будут хорошо восприняты теми, кто работает вместе с вами и делает общее дело. Активнее участвуйте в совместном обсуждении важных вопросов на планерках, совещаниях, собраниях.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется держаться в некотором отдалении от начальства, стараясь не привлекать к себе внимание. Это отнюдь не означает, что контакты с начальством будут вам вредны. Просто начальство сегодня может быть склонно поддерживать и покровительствовать тем работникам, которые ведут себя скромно. При вашей хорошей работе вас заметят и поощрят.

Козерог

У Козерогов удачный день для профессионального обучения, служебных командировок и обмена мнениями с помощью Интернета и деловой переписки по электронной почте. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договора на длительный срок, проводить массовые мероприятия, посещать выставки, презентации. Старайтесь учитывать планы деловых партнеров и совмещать их со своими планами.

Водолей

Водолеям, занимающим руководящие должности, рекомендуется проводить кадровые перестановки, вносить изменения в структуру управления, заниматься мелким реформированием. Успешно проходят кадровые перестановки. Бизнесмены смогут получить выгодный госзаказ. Все это позволит повысить эффективность вверенного вам участка работы.

Рыбы

Рыбы в этот день будут склонны заблуждаться относительно того, что и как сейчас следует делать. Воздержитесь от инициатив в делах. Возможны ошибочные действия, которые в дальнейшем будет непросто отыскать и исправить. Можно делегировать часть своих полномочий деловым партнерам. Деловые партнеры, напарники смогут вполне успешно подменить вас на наиболее важных участках работы.