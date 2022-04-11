Даем отпор проблемам — гороскоп на 12 апреля

11-12 лунные сутки. День стартует с напряженного момента, который часто будет прямым продолжением вчерашних событий.

Будет сложной финальная гонка, заключительная фаза работы или игры. Возможен чрезмерный контроль, давление, упрямство, попытка наверстать упущенное или настоять на своем. Усталость будет провоцировать ссоры и срывы. Луна во Льве может подтолкнуть к критике и требовательности. Важно не испортить результат долгих усилий в последний момент. Вечером ситуацию разрядят мягкие аспекты Луны в Деве. Они дадут шанс поговорить, пожаловаться, получить мелкую помощь, комплимент или полезную подсказку.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не затягивать с текущими делами - особенно если на повестке дня последний раунд игры, окончание тренировок, выступление на сцене или идущая к концу рекламная акция. Пока не настал вечер, энергии будет достаточно для взятия оставшихся барьеров. Вечер заставит мыслить детальнее и практичнее, уделять больше внимания здоровью или финансовому результату своих усилий.

Телец

Утром Тельцам важно не терять драгоценное время, свериться с имеющимся планом работ и заранее убрать из списка задач все лишнее. Организованность и чувство долга помогут им эффективно завершать срочные дела и выдерживать диктуемый ими напряженный ритм. В это время есть риск перенапряжения, срыва и конфликта. Вечером ситуация станет мягче и благоприятнее, возможны вести от детей, друзей и любимых.

Близнецы

У Близнецов сегодня не самый удачный день, и им не стоит рассчитывать на гладкий путь. Утром возможны тупиковые напряженные моменты в поездках и выполняемых работах, в это время не стоит отправляться в путешествие. Вечер сместит акценты на атмосферу в доме, детали быта или нюансы частной жизни. Острые ситуации в конце дня маловероятны, но в любом разговоре вам стоит превентивно проявить гибкость.

Рак

Ракам вплоть до вечера стоит аккуратнее вести свои дела и остерегаться критичного поворота дел - например, невосполнимой потери или досадного убытка. С другой стороны, звезды советуют без сожаления сбрасывать ненужный балласт, важно лишь не перепутать его с жизненно важным активом. Вечер обещает стать приятным и информативным, возможен лирический настрой. Это хорошее время для общения и прогулок.

Лев

Основная часть дня станет для Львов напряженной (особенно если они рождены в середине августа). Возрастет риск противоречий и ссор, а потому важно быть аккуратнее со словами и не поддаваться первому впечатлению, даже если оно кажется вам обоснованным. Вечером будут важны финансовые тонкости и нюансы диеты. Возможны полезные покупки. Сбросить напряжение поможет немедикаментозное средство, например, отвар трав.

Дева

Сегодня продуктивное время начинается для Дев вечером, и им желательно встретить его в мягком настроении. В утренние и дневные часы вероятны усиленная работа или неожиданные задачи, но к концу дня имеет смысл погасить лишний пыл: вечер располагает к отдыху и восстановлению эмоционального баланса, а потому полезно провести его в приятной компании. Для многих Дев этот день завершится хорошим известием или приятным диалогом.

Весы

Сегодня Весам придется участвовать в ярких и напряженных событиях, если они втянуты в общий проект или активно вовлечены в командную игру. Приключение имеет все шансы закончиться благополучно и даже может быть запланировано - но все же не исключены отдельные проблемы у вас, ваших друзей или детей. Вечером полезно оказаться в спокойном месте, поинтересоваться финансовыми и медицинскими новостями.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам удвоить аккуратность и не забывать о технике безопасности. Острая критичная ситуация может сложиться на завершающей стадии дела или проекта, есть риск поставить под угрозу плоды долгих усилий. Даже если вы сами планируете разрыв или конфликт, он окажется для вас болезненным. Вечером можно сбавить накал страстей, поговорив приватно с другом или любимым человеком.

Стрелец

До наступления вечера у Стрельцов есть шанс проверить себя в знакомом деле и оценить свою текущую форму - главным образом, деловую и физическую. Не все Стрельцы получат за этот «тест» высший балл: многие из них будут вынуждены признать, что подрастеряли свой прежний азарт и кураж. В конце дня на первый план выйдут приятные мелочи, связанные с бытом, финансами, питомцами, диетой или здоровьем.

Козерог

Козерогам стоит отложить любое взаимодействие с близкими на вечер. А пока он не настал, желательно сконцентрироваться на текущих задачах и действовать согласно плану, соблюдая инструкции и договорённости. Сегодня не стоит допускать необдуманных начинаний, иначе авантюра может закончиться совсем не так, как вы рассчитывали. В конце дня ожидается приятное обнадеживающее известие.

Водолей

Сегодня Водолеям нелегко управлять ситуацией, так как многое будет зависеть от решений окружающих, а потому крайне важно избегать ссор и споров. Поэтому следите за словами и помните, что даже юмор не всегда бывает уместен: безобидная, казалось бы, шутка может задеть чувствительную натуру. Вечером острота момента спадет и внешних раздражителей станет меньше. Настанет время подумать о деталях и, если нужно, о налаживании отношений.

Рыбы

Для Рыб этот день начнется с продолжения вчерашних проблем и сопровождающего их дискомфорта. Возможны недомогания, поломки, сбои защиты. Вероятны споры с сервисами, капризы детей и питомцев, разногласия с коллегами и подчиненными. Вечером ритм жизни станет спокойнее, многим Рыбам удастся поделиться с кем-то эмоциями и получить отклик. Возможно известие от друга, любимого человека или партнера.