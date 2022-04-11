Рискованные игры — любовный гороскоп на 12 апреля

Звезды советуют играть по правилам любви.

Овен

Овны встретят этот день во всеоружии своих талантов и природной энергии, запреты и ограничения не убавят их любовный пыл. Звезды советуют им не останавливаться на выбранном пути и завершить задуманное еще до наступления вечера, так как в конце дня им придется сбавить темп и действовать с оглядкой.

Телец

Тельцам сегодня лучше отложить романтические контакты на вечер. Утром и днем велика вероятность повздорить с любимым человеком из-за давнего разногласия, переутомления или неблагоприятного стечения обстоятельств. Если случится ссора, в конце дня появится шанс помириться и дружно забыть о размолвке.

Близнецы

Сегодня вечером Близнецы оценят преимущества и недостатки нового стиля общения с партнером. Вероятно, разговор будет протекать тайно и коснется материальных деталей. Несмотря на отсутствие явных разногласий, стоит выбирать выражения, чтобы не создавать почву для возможных ссор в близком будущем.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам дождаться вечера: именно в это время они получат обновленную информацию и смогут дать волю своим романтическим мыслям. Станут доступнее пути и каналы связи, появится шанс вступить в переписку, назначить свидание, сделать звонок или поговорить о своей любви с друзьями.

Лев

Сегодня Львам стоит вести себя осмотрительнее, чтобы не злить и не провоцировать своего партнера. Над любовным союзом реет призрак скорых перемен и лучше, если они будут происходить мирно, а не через скандалы - иначе над отношениями вполне может нависнуть дамоклов меч расставания или острой ссоры.

Дева

Сегодня звезды не советуют влюбленным Девам активизироваться до наступления вечера. В дневные часы можно позволить себе все - но лучше в своем воображении, чем в реальности. В конце дня появится возможность романтического диалога, вы можете получить личное письмо, приглашение или приятный намек.

Весы

Сегодня любовные союзы Весов могут быть на грани кризиса, но все обойдется. Возможно, это будет всего лишь игра. Многих Весов выручит устоявшийся порядок вещей, хороший план, общее хобби, совместный бизнес или сложившаяся крепкая дружба с партнером. Вечером важны детали, уместен приватный разговор.

Скорпион

Сегодня Скорпионы в шаге от кризиса и стресса. Как бы сложна ни была ситуация, им не стоит впутывать в свои дела партнера. Лучше справиться с проблемой самостоятельно, а вечером «залечить раны» в доверительном разговоре: слово сочувствия от любимого человека сейчас обладает целительной силой.

Стрелец

Сегодня Стрельцы вынуждены подавить свои чувства и действовать по шаблону. Стрельцы, влюбившиеся после долгого одиночества, могут обнаружить, что забыли азы ухаживания и флирта. Вечером стоит осторожнее делиться с любимым человеком нюансами своих чувств или быта, чтобы не дать оружие против себя.

Козерог

Сегодня влюбленных Козерогов ждет приятный вечер, но на пути к нему их караулят приключения. Им важно не вовлекаться в рискованные игры или быстрее из них выходить, пока дело не повернулось к худшему. В конце дня придет весть от любимого человека, у свободных Козерогов появится шанс на знакомство.

Водолей

Ситуации этого дня влюбленные Водолеи склонны воспринимать как конфликтные или требующие жесткого управления, поэтому найти к ним подход нелегко. Даже в отсутствие какого-либо намека на борьбу они будут отражать мнимые атаки. Поняв, что погорячились, вечером они начнут думать, как загладить вину.

Рыбы

Сегодня нужные условия для романтических контактов Рыб сложатся вечером. Днем многим Рыбам будет не до любви и романтики, либо их свидание пойдет вкривь и вкось. Зато вечером их порадует известие, приглашение, знакомство или приятный комплимент, у них появится шанс блеснуть свои обаянием в диалоге.