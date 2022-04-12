Откладываем крупные покупки — финансовый гороскоп на 13 апреля

Сегодня не стоит тратить много денег на бытовую технику или дорогие вещи.

Овен

У Овнов в этот день могут испортиться отношения с деловыми партнерами. Возможно, поведение некоторых партнеров будет казаться вам несерьезным, легкомысленным. В результате могут быть нарушены договоренности. В каких-то вопросах вы можете испытывать ограничения для личных инициатив. Прежде чем начинать новые проекты следует провести тщательную подготовку.

Телец

Тельцы сегодня могут столкнуться с внешними обстоятельствами, которые будут ограничивать инициативу. Немаловажную роль в этом могут сыграть отношения с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе. Старайтесь не высказывать в их адрес критических замечаний – это может спровоцировать конфликт. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы сможете выполнить без посторонней помощи.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется делать ту работу, в которой вы хорошо разбираетесь и где имеете большой опыт. Это поможет избежать неожиданностей и сделать работу более предсказуемой. Не следует начинать новые проекты или пытаться усовершенствовать методы работы. Возможны нештатные ситуации, в которых вам придется реагировать, исходя из обстановки.

Рак

У Раков, занимающих руководящие должности, сегодняшний день может сложиться напряженно. Не торопитесь принимать скоропалительные решения, продиктованные эмоциональным импульсом. Воздержитесь от участия в корпоративных вечеринках. Прежде чем принимать важные управленческие решения, старайтесь просчитать возможные последствия на несколько ходов вперед.

Лев

Львам рекомендуется серьезнее относиться к вопросам повышения профессиональной квалификации. Дело в том, что сегодня перед вами могут стоять достаточно сложные задачи, для решения которых требуется обладать глубокими знаниями. Неумение решить эти задачи может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Весьма непростые отношения могут сложиться в трудовом коллективе.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от проведения рискованных финансовых операций. Возможны ошибки при заполнении платежных реквизитов, в результате чего ваш денежный перевод может зависнуть. Не следует браться за выполнение частных заказов без соответствующей предоплаты. Постарайтесь обойтись своими наличными финансовыми ресурсами и не прибегать к финансовым заимствованиям.

Весы

У Весов, работающих в сфере услуг, сегодняшний день складывается достаточно напряженно. Клиенты, которых вам придется обслуживать, могут оказаться весьма капризными и непоследовательными. Кроме того, вы можете много времени потратить впустую на общение с неплатежеспособными клиентами. Старайтесь заранее распознавать подобных клиентов, чтобы не терять с ними впустую время.

Скорпион

Типичным Скорпионам, которые работают по свободному графику, сегодня не следует расслабляться и откладывать дела на последний момент. Иначе вы рискуете не успеть выполнить работу в запланированные сроки. Не увлекайтесь усовершенствованиями и техническими новинками – это может нарушить ритм работы и не принести желаемого результата.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется больше времени уделять подведению итогов. Можно заниматься составлением отчетов по результатам своей работы за прошедший период. Воздержитесь от заключения торговых сделок на оптовом рынке. Также могут сорваться сделки с недвижимостью. Бизнесменам пока лучше воздержаться от проведения инвентаризации своего движимого и недвижимого имущества.

Козерог

У Козерогов не лучший день для смены юридического адреса и переезда в другой офис. При подписании договора на аренду могут возникнуть осложнения, связанные с бюрократическими проволочками. У продавцов магазинной торговли могут быть убытки, связанные с обманом покупателей. Тщательно следите за расчетами с клиентами во избежание случаев недостачи.

Водолей

У Водолеев не лучший день для заключения торговых сделок и приобретения транспортных средств. Не торопитесь делать закупки оптовых партий товара на базах и складах, возможно, сейчас не лучшее время для извлечения прибыли из разницы цен. Если у вас есть желание поменять валюту, то не торопитесь с этим - вероятно, у вас еще будет такая возможность обмена по более выгодному курсу.

Рыбы

Рыбам сегодня не рекомендуется начинать новые проекты. Возможно, сейчас вы не в состоянии правильно оценить материальные и финансовые последствия от тех или иных своих инициатив. Также у вас может сложиться ложное представление о своих ресурсах. Не следует расходовать деньги на крупные покупки, особенно если это покупки в кредит.