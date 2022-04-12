Прячем подальше свои тайны — любовный гороскоп на 13 апреля

Не лучший день, чтобы раскрыть второй половинке свою душу.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам стать внимательнее к деталям своих отношений с любимым человеком - в том числе скрытыми или не очевидными с первого взгляда. Возможно, вам пора перестать упорствовать в своей прежней тактике и подстроиться под партнера, который чуть раньше уловил требования момента.

Телец

День детализирует мысли Тельцов о любви и будущем, помогает им реалистичнее увидеть свои заманчивые мечты. Чтобы напомнить о себе любимому человеку, стоит подключить к делу красноречие и общительность. Не стоит медлить, если вы хотите отправить письмо или тонко намекнуть на свои тайные желания.

Близнецы

Сегодня общение с любимым человеком протекает для Близнецов довольно приятно, что может создать у них впечатление стабильности и идеального взаимопонимания. Звезды подсказывают, что сейчас действительно нет повода для ссор, но он может появиться в ближайшие дни. Желательно быть хорошим психологом.

Рак

Сегодня Ракам стоит заглядывать в свою личную почту и не отключать доступные каналы связи: есть надежда, что там появится долгожданное заветное сообщение от любимого человека. Даже если оно касается повседневных мелочей, сквозь его рутинное содержание будет просвечивать романтическая подоплека.

Лев

Сегодня Львам не стоит ждать новых острых поворотов в своих личных отношениях: все главное (на данный момент) уже случилось и нужно ждать дальнейшего развития событий, по возможности, отвлекшись на текущие мелочи. Львы, не поладившие с партнером, в этот день могут искать утешения в еде и шоппинге.

Дева

Сегодня влюбленным Девам предстоит продемонстрировать умение вести приятный ненавязчивый диалог. Залогом гармоничного контакта будут мягкость и дружелюбие. Не помешает знание психологии и чужих убеждений. Если общение с вами придется объекту симпатий по душе, он обязательно захочет его продолжить.

Весы

Сегодня влюбленных Весов отличает скрытность или застенчивость, которая может быть продиктована общей ситуацией или их личным положением. Для них будут очень важны детали романтического общения, особенно скрытые или неочевидные. Не исключена некоторая мнительность и склонность надумывать лишнее.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам найти время для общения с любимым человеком и быть готовыми к тому, что в разговоре придется коснуться нюансов будущего. Это хороший день для прояснения и согласования деталей, он позволяет обойтись без ссор, излишне язвительных комментариев и каверзных вопросов.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов этот день склоняет к доверительности. Им стоит помнить, что, разоткровенничавшись в мелочах, сейчас если риск перейти к более серьезной теме и сказать лишнее. Если вы не уверены в объекте симпатий или в себе, вам лучше проконтролировать свои словесные порывы, пока не поздно.

Козерог

Сегодня Козерогам важно ловить момент для развития романтических отношений. В зависимости от ситуации стоит написать письмо, откликнуться на запрос, спросить совета или принять комплимент. Приятное начало в виде полезного общения может вскоре получить продолжение в виде более активных действий.

Водолей

Этот день вынуждает влюбленных Водолеев убавить свой прежний азарт и обратить внимание на те критичные детали, которые в последнее время ускользали от их взгляда. Наиболее активным, настойчивым и контролирующим Водолеям предстоит заново учиться проницательности и деликатности в общении с партнером.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам вовремя давать гармоничную обратную связь, которой от них ждут: откликаться на предложения о личном диалоге, благосклонно принимать комплименты и другие приятные слова в свой адрес. Один из секретов долгосрочного успеха - умение сдержать преждевременную инициативу.