Тише едешь – дальше будешь – гороскоп на 13 апреля

12-13 лунные сутки. Сегодня лучше снизить нагрузки, сбавить прежний темп и уделить внимание последним критичным деталям проделанной работы.

Луна в знаке Девы даст необходимые практические подсказки, поможет найти заветную новинку или полезную информацию. Хорошо обсуждать хозяйственно-бытовые, финансовые, кулинарные, медицинские и ветеринарные тонкости, искать и заказывать лекарства, пищевые добавки, корм для питомцев, лечебную косметику, магазины эко-товаров и продуктов. Возможен интерес к щадящим средствам, диетам, гомеопатии, народной медицине. Удачный момент для посещения врача-диетолога или гастроэнтеролога.

Овен

Сегодня Овнам придется сбавить темп, так как дальнейшая гонка за результатом в недавнем стиле становится бессмысленной. Но и полное безделье будет не лучшим решением. Самое время заняться теми критичными деталями, которые оставались незамеченными в ходе основных работ, а также своим здоровьем или подготовкой к новому образу действий. Дополнительные заботы возможны у владельцев домашних животных.

Телец

Сегодня у Тельцов будет возможность исполнить несколько своих оригинальных прихотей или подключиться к реализации вдохновляющей общей идеи. Несмотря на то, что некоторые желания могут исполниться с точностью до наоборот, этот день обещает быть приятным и внушает надежды. Не стоит пропускать хорошее время для личных контактов и неформальных дружеских встреч, которые могут повлиять на ваше будущее.

Близнецы

Сегодня внимание Близнецов может быть приковано к мелочам быта, кулинарным и хозяйственным приятным новинкам, дому, интерьеру, мелким заработкам и общению с домочадцами. Стоит помнить, что ситуации дня требуют не только практичности и дотошности, но также мягкости, гибкости и скрытности. Может вызвать интерес взаимовыгодный тайный контакт с близкими друзьями или с коллегами, которым вы доверяете.

Рак

Раков этот день приглашает к интересному общению, учебе и расширению кругозора через познавательные детали. Известия этого дня могут касаться скучных рутинных мелочей, но будут иметь приятный подтекст, который не ускользнет от чутких по природе Раков и поднимет им настроение. В этот день хорошо поддерживать неформальные контакты с друзьями и общение с объектом симпатий (особенно если он далеко).

Лев

Сегодня звезды советуют Львам погрузиться в детали повседневного существования. Вместо взгляда за горизонт и в будущее лучше жить «здесь и сейчас». День подходит для мелких платежей и полезных приобретений, но расходы и аппетиты могут расти по мере получения информации и набора впечатлений. Не забывайте, что вместе с тратами растет налогооблагаемая база, а полезная пища в больших объемах вредна.

Дева

Сегодня Девам важно нравиться окружающим и ладить с теми, кто им симпатичен. Лучший способ этого добиться - стать дипломатичнее, дружелюбнее и уступчивее. Если вы транслируете в мир эти качества, вам не составит труда договориться с нужными людьми или дать знать о своих чувствах тем, кто привлек ваше внимание. Также это хороший момент для того, чтобы начать какое-то обучение.

Весы

Сегодня Весам лучше остаться в тени или оказаться вдали от суеты. В этот день возможно добровольное или вынужденное внимание к хозяйственным, медицинским и ветеринарным новостям, к состоянию своего здоровья или самочувствию близких, к диете, мягким лекарственным средствам и натуральным продуктам. Возможны полезные находки. Не помешает проявить чуткость к друзьям, помощникам и подчиненным.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать удачный момент для переговоров: нужные люди настроены на диалог и понимают, что Скорпионы для них ценные собеседники. Общение сегодня будет дружелюбным и взаимовыгодным, все разногласия будут смягчены. Это подходящий день для обсуждения практических деталей будущего с друзьями и любимыми, для получения врачебной консультации, для визита в аптеку или поликлинику.

Стрелец

В этот день Стрельцам не стоит уклоняться от детального обсуждения деликатных проблем с близкими, от доверительной беседы с другом, врачом, подчиненным, начальником, службой айти или поддержки. Такой разговор даст много полезного. Есть надежда найти лекарство, подработку, нужный продукт или материал, оригинальное хозяйственное средство. Чуть меньше откровенности стоит проявить в любовном общении.

Козерог

Сегодня Козероги найдут полезную информацию или свяжутся с симпатичными им людьми, получат надежду на расширение своих познаний. Условный недостаток дня - нечеткость поступающих данных. Порой придется включать интуицию или припоминать полученное образование, чтобы сложить из расплывчатых деталей гармоничную картину. В течение дня может возрасти интерес к науке, медицине или зарубежным контактам.

Водолей

Сегодня Водолеям имеет смысл обратить внимание на практические детали: основное сделано, но кое-что может нуждаться в доводке и шлифовке. Водолеям, пережившим энергозатратный период, пора вспомнить о здоровье: может требоваться лечение, профилактика недомоганий, смена стиля питания или переход на щадящий режим работ. Также внимания требует материальная сторона событий, включая налоговый аспект.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит отказываться от личных разговоров: собеседники будут к ним внимательны и дружелюбны. Велика вероятность кому-то понравиться, вызвать у кого-то искреннюю симпатию или полюбовно о чем-то договориться. А вот напряженные деловые переговоры, энергозатратные выступления перед аудиторией и ситуации острой полемики в этот день неуместны - пока лучше лишь налаживать связи.