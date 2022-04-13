Знаки зодиака, которые ненавидят всех вокруг

Астрологи рассказали о шести знаках зодиака, представители которых никак не могут совладать со своими чувствами.

Больше всего на свете их раздражают «светлые люди». По мнению Скорпионов, это натуральные лицемеры. Также Скорпионы очень мстительны, поэтому лучше никогда не переходить им дорогу.

У представителей этого знака зодиака проблемы возникают с теми, кто их не слушается. Если кто-то внезапно перестает боготворить Овнов и полностью им подчиняться — ждите бури.

Представители этого знака считают, что ненавидят всех вокруг абсолютно справедливо. Аргументируя свою позицию, они приводят в пример любовь за деньги.

Водолеи никогда не покажут, что недовольны происходящим. Они будут стараться скрыто напакостить тем, кто им не нравится.

Обычно представителей этого знака зодиака сложно вывести из себя. Но если они сталкиваются с ложью и предательством, то ярость Козерогов не знает границ.

Больше всего Стрельцы ненавидят хамство и неуважение по отношению к себе. Своих противников они предпочитают уничтожать в невероятно саркастичной манере, пишет Femmie.ru.