Смотрим на качество — финансовый гороскоп на 14 апреля

Выбирая партнеров или вещи, очень важно проверить их качество.

Овен

Овнам в этот день рекомендуется быть осмотрительнее в деловых контактах. Прежде всего, это относится к индивидуальному обслуживанию клиентов. Вам могут часто попадаться капризные клиенты, поведение которых может быть излишне агрессивным и непоследовательным. Тщательно фиксируйте все пожелания клиентов, чтобы ничего не забыть.

Телец

У типичных Тельцов сегодня могут испортиться отношения с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Чтобы этого избежать, звезды советуют сторониться разного рода слухов и сплетен – они могут стать причиной для разногласий. Также воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег, дабы не получить ответную критику в свой адрес.

Близнецы

Близнецам сегодня могут предложить сделать вложения в высокодоходные проекты. Однако звезды не советуют торопиться расставаться со своими деньгами – доходы от спекулятивной деятельности могут оказаться иллюзией. Планированием лучше пока не заниматься ввиду высокой вероятности ошибок. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы сможете выполнить без постороннего участия.

Рак

Нестабильная семейная обстановка у Раков может стать причиной осложнений в карьере и во взаимоотношениях с начальством. Например, вам потребуется отпроситься с работы пораньше домой и это может не понравиться начальству. Кроме того, вы можете столкнуться с трудностями при завершении проектов. Особенно это относится к выполнению ремонтно-строительных работ.

Лев

Очень напряженный день для Львов, чья работа связана с частыми поездками и контактами. Вы можете сталкиваться с мелкими, но досадными препятствиями, которые могут вас нервировать. При оформлении документов в государственных инстанциях вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Не все будет благополучно у торговцев и водителей транспорта.

Дева

У Дев в этот день возрастает вероятность финансовых потерь. Несмотря на большую активность в работе вы можете так и не почувствовать увеличения доходов, поскольку уровень расходов может оказаться выше доходных статей вашего бюджета. Не следует поддаваться на эмоциональные порывы купить ту или иную вещь. Берегите свои деньги от растраты.

Весы

У Весов в этот день может произойти обострение в отношениях с деловыми партнерами. Если вы работаете с клиентскими заказами, то вам лучше не вступать в прямой контакт с заказчиками. По возможности старайтесь делегировать эти функции своим деловым партнерам, напарникам. Также это не лучший день для ведения переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве.

Скорпион

У Скорпионов сегодня наиболее остро может стоять вопрос с доступом к необходимой вам информации. Возможно, вы будете поставлены в положение, когда из-за отсутствия каких-либо сведений не сможете принять решение. Для вас будет характерно чувство внутренней неуверенности и неких обстоятельств, ограничивающих ваше поведение.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть связан с большими финансовыми расходами, экономическая отдача от которых может оказаться весьма сомнительной. Звезды не советуют вам покупать товары оптовыми партиями с целью их перепродажи в розницу – купленный товар может оказаться плохого качества, либо не будет пользоваться активным спросом.

Козерог

У Козерогов сегодня может сложиться крайне нестабильная ситуация на работе. Не исключены пертурбации в трудовом коллективе с кадровыми перестановками. Старайтесь вести себя незаметно и не проявляйте инициатив там, где начальство настаивает на своих решениях. В отношениях с коллегами также старайтесь вести себя предельно тактично и внимательно.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется больше внимания уделять качеству выполняемой работы. Лучше всего браться за ту работу, в которой вы хорошо разбираетесь и где имеете высокую квалификацию. Нелегкий день ожидает студентов, проходящих производственную практику в рамках обучения. Вам будет нелегко совместить свои теоретические знания с реальной практикой.

Рыбы

Рыбам в этот день не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, в особенности имеющими отношение к оформлению банковских ссуд и размещению депозитных вкладов под проценты. Не все запланированные на этот день дела могут оказаться выполненными – вам могут помешать форс-мажорные обстоятельства. Старайтесь не делать того, что может повысить риск финансовых потерь.