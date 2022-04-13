Вселенная приготовила нам сюрпризы — гороскоп на 14 апреля

13-14 лунные сутки. Сегодня в важных делах возможна заминка, не исключено колебание или опасение перед новым шагом.

Луна в Деве держит фокус на практических деталях и помогает готовиться к новому виражу событий. Практичность и реализм будут соседствовать с тайной надеждой, идеализмом, долей самообмана, верой в чудо. День создает нужный настрой для погружения в детали, углубленных исследований, проявлений сочувствия и благотворительности в разумных пределах, для подготовки к сложным медицинским и техническим операциям. Стоит уделить особое внимание потенциальным погрешностям и уязвимостям.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с растущей путаницей в медицинских вопросах, а также с неожиданными задачами или препятствиями в вопросах деловых, особенно если они связаны с каким-то обучением или серьёзными объёмами информации. Звезды советуют не оставлять такие случаи без внимания и постараться снизить их число - иначе в ближайший месяц придётся наверстывать упущенное время и пытаться объять необъятное. Также рекомендуется провести работу над ошибками и проанализировать, почему они были допущены.

Телец

Сегодня многие Тельцы мечтают о грандиозных событиях, способных перевернуть их жизнь и открыть перед ними новое счастливое будущее - но на деле вынуждены заниматься более мелкими вопросами. Звезды напоминают, что великие перемены совершаются постепенно, а мелочи порой очень важны. Возможно, вам пора детальнее проработать свою оригинальную идею или глубже вникнуть во вновь поступившую информацию.

Близнецы

Сегодня Близнецы уверены, что мыслят практично - но на деле рискуют незаметно для себя уйти в иллюзии. В зависимости от ситуации они могут идеализировать свои домашние или служебные обстоятельства, личные или семейные отношения, материальный или карьерный статус. Чтобы отделить фантазии от реальности, им полезно обдумать положение дел в одиночестве и тишине. Важно хранить свои и чужие секреты.

Рак

Этот день позволяет Ракам расширить область своих интересов или круг общения. Любопытство или вдохновение могут увести их далеко за пределы привычных тем, контактов или маршрутов. Возможно повышенное внимание к вопросам медицины, услуг, образования, к нюансам путешествий и различным зарубежным реалиям. Возрастет обучаемость, особенно при наличии финансовой, романтической или духовной мотивации.

Лев

Львов этот день может подтолкнуть к расточительности, небрежному обращению с ресурсами, поиску новых способов дохода. Сейчас не время для особенно серьёзных сделок, поскольку велик риск ошибок, невнимательности, а также пересмотра условий. Также звезды не рекомендуют сейчас торопиться с любыми формами долговых обязательств, а еще стоит аккуратнее распоряжаться активами, грантами, наследством: деньги могут утекать по мелочам.

Дева

Сегодня Девы хотят вести себя естественно, следуя лишь своим личным взглядам, настроениям и привычкам. Но им приходится подстраиваться под свое окружение - например, под вкусы партнера, а также ожидания клиентуры или публики - и искать здесь баланс. Возможна скрытая зависть к тем, кто популярнее, авторитетнее или оказался в привилегированном положении.

Весы

Сегодня Весы могут побыть в одиночестве и позволить себе слабости. Внимание к практическим деталям в этот день соседствует с интересом к тайнам, благотворительности или с надеждой на чудо. Этот день может принести новые возможности или знакомство со специалистом для тех Весов, кто нуждается в лечении, а также для тех, чьи дела связаны с медициной, патронажем, сложным производством, лабораторными работами, приватными услугами.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов будет естественным желание в деталях представить себе будущее, и отчасти им это удастся. День поддерживает дотошный, прагматичный и критичный взгляд на вещи, поэтому многие Скорпионы могут оказаться излишне придирчивы к человеческим слабостям и верованиям, а также слишком разборчивы по отношению к щедрым дарам людей или судьбы. Им не помешает быть немного снисходительнее.

Стрелец

Стрельцов этот день вынуждает преследовать сиюминутные практические цели, порой прямо противоположные их амбициям. Он заставляет их выйти из мира своих грез и считаться с реальностью. Возможно, им придется уронить свой авторитет, занявшись мелочами вместо идейного руководства, обратить внимание на свое реальное, а не воображаемое физическое здоровье, на питание или истинное семейное положение.

Козерог

Этот день подпитывает надежду и веру Козерогов - но также может воззвать к их природному реализму и немного разочаровать, спустив с небес на землю. Объект, казавшийся безупречным на расстоянии, при более подробном рассмотрении или научном подходе может утратить часть своего волшебного очарования. И все же это благоприятные сутки: истинный идеал выдержит анализ, а правда всегда полезнее иллюзий.

Водолей

Сегодня Водолеи могут питать излишние надежды на финансовую удачу. Например, на благодарность, наследство, отмену налога, большую компенсацию. Иногда ожидания будут оправданы - но не исключено, что блага и бонусы придется отработать. Этот день подходит для детализации проблем и рассматривания их «под микроскопом»: чем подробнее картина, тем проще выявить погрешности и потенциально уязвимые места.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит нагружать рутинное общение с людьми чрезмерным пафосом. Не стоит проявлять инициативу и пытаться навязать свои взгляды, пока не проведена подготовка. О силе своего авторитета и обаяния, потенциальных возможностях или произведенном впечатлении лучше судить по выразительным косвенным признакам, прочитать эти знаки вам поможет ваша интуиция. Итог переговоров будет удачным.