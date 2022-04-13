Спускаемся с небес на землю — любовный гороскоп на 14 апреля

Сегодня стоит посмотреть на свои проблемы трезвым взглядом.

Овен

В этот день влюбленные Овны могут недооценивать значение деталей. Также многие представители знака могут относиться легкомысленно к происходящим в их отношениях переменам, считая их ложной тревогой. Помните, что несмотря на какие-либо противоречия, сейчас важно принимать друг друга такими как есть и не допускать ссор.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы стараются быть практичными, но тяготеют к мистике и волшебству. Им может показаться скудной и недостаточной прямая словесная связь с любимым человеком, не исключены экзотические попытки задействовать свое «шестое чувство» и наладить дополнительный телепатический контакт.

Близнецы

Сегодня один из тех дней, когда Близнецы легко поддаются обаянию романтической мечты и склонны дополнять свою любовную ситуацию воображаемыми деталями. Звезды настоятельно рекомендуют спуститься с небес на землю: слишком глубоко уйдя в свои фантазии, велик риск принять желаемое за действительное.

Рак

Сегодня Раки способны расшифровать любое загадочное послание и разобраться в любых запутанных обстоятельствах, даже не видя их - что очень поможет им в делах сердечных. Способность дорисовывать в воображении наброски до сочных «картин маслом» особенно пригодится Ракам, ведущим удаленную переписку.

Лев

Сегодня Львы щедры в мелочах и могут быть сентиментальными, такое сочетание способно заставить их тратить много денег на личную жизнь. Возможно, так они будут доказывать своему партнеру, что им ничего не жалко для любви. С прямым и честным выражением страстных чувств в этот день возможны проблемы.

Дева

Сегодня Девам придется принять убеждения любимого человека, подстроиться к его привычкам или взглядам. Звезды подсказывают, что такая задача будет им вполне по силам. Найти свою нишу в окружающей обстановке особенно важно, если ваш партнер - носитель иной культуры или вы встречаетесь за рубежом.

Весы

Сегодня влюбленные Весы склонны верить в чудеса и скрытые источники благ. Они способны видеть тайные знаки и счастливые приметы во вполне обыденных вещах. Многие Весы будут верить, что их любовь оберегают тайные силы, а любимый человек по первому зову придет к ним на помощь - а значит, так и будет.

Скорпион

В этот день Скорпионы стараются смотреть на свою любовную ситуацию трезво и без иллюзий, и порой чересчур в этом преуспевают. Но им достаточно посмотреть на свой роман со стороны - например, глазами друзей или коллег - чтобы излечиться от придирчивости и понять, как им в действительности повезло.

Стрелец

Этот день мешает влюбленным Стрельцам показать себя «во всей красе». Многим из них придется подстроиться под обстоятельства, подавляя какие-то желания либо отказываясь от важных для себя фантазий. Неплохой день для свидания, если вы готовы к скромности и реализму.

Козерог

Сегодня звезды одновременно поддерживают в Козерогах надежду и берегут их от излишнего идеализма. Благодаря такой поддержке они смогут удержаться от «витания в облаках», будут трезво смотреть на себя и на объект своих симпатий (особенно если он далеко или пока является для них манящей загадкой).

Водолей

В этот день у Водолеев возможен повышенный интерес к интимным нюансам, что не обязательно гарантирует их высокий сексуальный тонус в моменте: возможно, они просто хотят поговорить на эти темы и прояснить для себя некоторые подробности, чтобы во всеоружии встретить наступающие в отношениях перемены.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут спокойно отправляться на свидания и принимать интересные для себя приглашения. Инициативу проявлять не стоит, особенно при первом знакомстве. Несмотря на благоприятный ход событий, в романтическом общении многим Рыбам будет чего-то не хватать - возможно, богатой палитры эмоций.