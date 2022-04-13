Как узнать, что в вас тайно влюбился знак зодиака

Влюбленность — прекрасное состояние, но как только оно ни отравляло жизнь людям, чьи чувства нужно было скрывать в силу обстоятельств.

Астрологи уверенны, что каждый знак зодиака имеет характерные черты тайной влюбленности.

Овны не любители скрываться. Они будут проявлять интерес и внимание, иногда даже агрессивно. Не стоит удивляться, если знакомый Овен начнет расспрашивать вас о самом сокровенном.

Другое дело Тельцы. Они куда осторожнее. Дело вовсе не в том, что они боятся чего-то. Представители этого знака зодиака просто присматриваются к своему избраннику, чтобы потом не было больно.

Близнецы так себе скрываются. По одному взгляду легко понять их намерения. Они будут краснеть, бледнеть и даже порой заикаться при виде своей пассии.

Несмотря на свою эмоциональность, Раки будут скрывать свою заинтересованность. Они скроют ее под юмором и будут стараться рассмешить свою зазнобу.

Львы решительны и просто так не оставят понравившегося человека. Они будут сразу же заявлять свои права на внимание. А в порыве страсти, представители этого знака зодиака всеми силами отстоят точку зрения возлюбленного.

Спокойствие и только спокойствие. Такие Девы. Они спокойны в присутствии своей пассии, но это не всегда будет удаваться. Из-за серьезных намерений она долго присматривается к объекту очарования.

Весы бесконечно взвешивают за и против. Они сразу не полезут в бой. Их выбор это долгий анализ своего выбора. Они скрывают эмоции, чтобы не позволить ранить свои чувства, которые им так дороги.

Странные поступки и безумие. Так кратко можно охарактеризовать Скорпионов. Находясь в состоянии влюбленности, он готов настаивать на своих чувствах, даже если его игнорируют.

Стрелец, пожалуй, самый навязчивый знак зодиака. Он претендует на каждую минуту человека, который ему понравился. Человек этого знака не потерпит отказа и будет раз за разом претендовать на роль спутника.

Романы и интрижки не свойственны Козерогу. Он будет долго и тщательно изучать того, кто ему приглянулся. Ему нужны только серьезные отношения.

Водолей не думает о себе когда влюблен. Он готов окружать заботой, вниманием, быть рядом с объектом страсти, даже если ему еще не ответили взаимностью.

Стереотипные способы ухаживания свойственны только Рыбам. Они очень романтичны по натуре и могут проявлять креатив. Догадаться об их намерениях не составит труда, передает Пятый канал.