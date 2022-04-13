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Как узнать, что в вас тайно влюбился знак зодиака

13 апреля 2022ГороскопыВечерняя Москва

Влюбленность — прекрасное состояние, но как только оно ни отравляло жизнь людям, чьи чувства нужно было скрывать в силу обстоятельств.

Как узнать, что в вас тайно влюбился знак зодиака
Фото: Pinterest

Астрологи уверенны, что каждый знак зодиака имеет характерные черты тайной влюбленности.

Овен

Овны не любители скрываться. Они будут проявлять интерес и внимание, иногда даже агрессивно. Не стоит удивляться, если знакомый Овен начнет расспрашивать вас о самом сокровенном.

Телец

Другое дело Тельцы. Они куда осторожнее. Дело вовсе не в том, что они боятся чего-то. Представители этого знака зодиака просто присматриваются к своему избраннику, чтобы потом не было больно.

Близнецы

Близнецы так себе скрываются. По одному взгляду легко понять их намерения. Они будут краснеть, бледнеть и даже порой заикаться при виде своей пассии.

Рак

Несмотря на свою эмоциональность, Раки будут скрывать свою заинтересованность. Они скроют ее под юмором и будут стараться рассмешить свою зазнобу.

Лев

Львы решительны и просто так не оставят понравившегося человека. Они будут сразу же заявлять свои права на внимание. А в порыве страсти, представители этого знака зодиака всеми силами отстоят точку зрения возлюбленного.

Дева

Спокойствие и только спокойствие. Такие Девы. Они спокойны в присутствии своей пассии, но это не всегда будет удаваться. Из-за серьезных намерений она долго присматривается к объекту очарования.

Весы

Весы бесконечно взвешивают за и против. Они сразу не полезут в бой. Их выбор это долгий анализ своего выбора. Они скрывают эмоции, чтобы не позволить ранить свои чувства, которые им так дороги.

Скорпион

Странные поступки и безумие. Так кратко можно охарактеризовать Скорпионов. Находясь в состоянии влюбленности, он готов настаивать на своих чувствах, даже если его игнорируют.

Стрелец

Стрелец, пожалуй, самый навязчивый знак зодиака. Он претендует на каждую минуту человека, который ему понравился. Человек этого знака не потерпит отказа и будет раз за разом претендовать на роль спутника.

Козерог

Романы и интрижки не свойственны Козерогу. Он будет долго и тщательно изучать того, кто ему приглянулся. Ему нужны только серьезные отношения.

Водолей

Водолей не думает о себе когда влюблен. Он готов окружать заботой, вниманием, быть рядом с объектом страсти, даже если ему еще не ответили взаимностью.

Рыбы

Стереотипные способы ухаживания свойственны только Рыбам. Они очень романтичны по натуре и могут проявлять креатив. Догадаться об их намерениях не составит труда, передает Пятый канал.

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