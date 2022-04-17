Зарабатываем большие деньги — финансовый гороскоп на 18-24 апреля

Венера всю неделю находится в Рыбах и больше покровительствует духовным, а не материальным благам.

Многие люди сейчас будут трудиться бескорыстно и тратить деньги на благотворительность и духовное развитие. Но даже там, где речь пойдет о доходах, они будут тесно связаны с нематериальной стороной жизни: деньги принесут искусство, психология, эзотерика, благотворительность. Более практичные люди могут получать доход от обработки фото и видео, и от бизнеса, связанного с изготовлением и продажей бытовой химии, жидкостей, алкоголя. В понедельник ожидаются хорошие новости. Можно неожиданно заключить удачную сделку. Если совещание на финансовые темы повернет куда-то не туда, не мешайте этому — в итоге родится удачная идея. Со среды до конца недели материальные вопросы будут на первом месте. Но не рассчитывайте быстро их решить (Венера все-таки в Рыбах, поэтому возникнет много путаницы). В воскресенье предстоят трудности с доставкой товаров и в торговле. Не зададутся разговоры о деньгах.

Овен

У Овнов первая половина недели может складываться напряженно с точки зрения карьеры. Начальство может сделать вам ряд критических замечаний. Вам могут высказать претензию на медлительность в работе или попросить переделать ранее выполненное задание. Причина таких неурядиц в том, что вы в данное время будете склонны недостаточно внимательно выслушивать исходящие от начальства приказы и распоряжения и при их исполнении можете допускать ошибки. Следует ориентировать себя на получение, прежде всего, материальной выгоды, выраженной в финансовом эквиваленте. Возможно, вам удастся увеличить свои доходы. Причем рост доходов может быть как прямым, за счет работы по основному месту, так и дополнительным, за счет неофициальной подработки. Также это хорошее время для получения компенсаций и льгот от работодателя. В конце недели звезды советуют заниматься теми делами, в которых вы хорошо разбираетесь. Отдавайте предпочтение традиционному стилю и методам в работе. Воздержитесь от любой работы, связанной с участием в коллективной деятельности. Если этого избежать не удается, то просто устранитесь от активного участия в делах коллектива.

Телец

У Тельцов начало недели складывается неоднозначно. С одной стороны могут возникнуть трудности для профессионального обучения. Также это неблагоприятное время для тех, кто проходит профессиональную переаттестацию – в самый ответственный момент вы можете забыть правильный ответ. Кроме того, вы не застрахованы от проверок, ревизий и контрольных закупок со стороны фискальных властей. В профессиональной деятельности старайтесь действовать строго в рамках закона и не допускать нарушений служебных инструкций. С другой стороны звезды советуют заниматься долгосрочным планированием. Вы сможете увеличить свои возможности, если будете настроены на сотрудничество с единомышленниками. Не пропускайте собраний, совещаний или планерок. В конце недели вы будете склонны к проявлению инициативы и проявите готовность проводить в жизнь именно свою, а ничью иную линию. С другой стороны мнение начальства по поводу ваших инициатив может оказаться резко отрицательным. При попытке сделать что-то без согласования с начальством вы рискуете нарваться на обвинения в самоуправстве и выходе за пределы своей компетенции.

Близнецы

Близнецам в начале недели, возможно, придется столкнуться с неожиданностями. Этот период может быть связан с чрезвычайными происшествиями или техническими сбоями при выполнении профессиональных обязанностей. Если ваша работа связана с техникой и механизмами, то соблюдайте правила техники безопасности. Иначе не исключены мелкие травмы. Также это достаточно сложное время для банковских служащих и работников страховых агентств. При заполнении формуляров документов и платежных реквизитов вы можете допустить ошибку в цифрах. Вместе с тем это благоприятное время для работающих в непосредственном контакте с начальством. Ваши отношения могут быть основаны на конструктивном сотрудничестве и взаимном доверии. Не исключено, что вам предложат занять более высокую должность. В конце недели вы можете сталкиваться с ситуациями, когда потребуется проявить свои знания, но для вас это может быть связано с проблемой. Не допускайте нарушений закона – это может стать поводом для разбирательств с контролирующими органами.

Рак

У Раков в первой половине недели внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно. Особенно это может касаться карьеры и делового партнерства. Работникам сферы услуг, возможно, придется в этот период непросто. Нежелательно выступать на публике, перед экзаменаторами или каким-то иным способом демонстрировать свои знания, таланты и способности. В каких-то ситуациях вам придется подстраиваться, чтобы минимизировать ущерб. Вместе с тем успешно пойдут все дела, связанные с умственным трудом. Хорошо пойдет обмен опытом в профессиональной деятельности. Вы сможете расширить свои профессиональные познания, и ваша деловая репутация благодаря этому укрепится. В конце недели следует быть готовыми ко всяким неожиданностям. Вполне может случиться так, что вы придете на работу с одними планами, а заниматься придется совсем другими делами. Возрастает вероятность всевозможных технических сбоев, поломок. Вторая напряженная тема связана с финансовыми операциями и риском допустить ошибку.

Лев

У Львов в начале недели может сложиться весьма непростая психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Возможно, всему виной будет недостаточно четкое распределение обязанностей между коллегами и некоторый хаос, неразбериха. Постарайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины и не втягивайтесь в межличностные разбирательства. Может быть много текущей работы и связанных с ней мелких осложнений. Обязательно соблюдайте служебные инструкции и не расходуйте рабочее время на посторонние дела. Вместе с тем это хорошее время для позитивных подвижек в карьере. Возможно, внешние обстоятельства поставят вас перед необходимостью выбора. Это может быть решение о смене работы или какой-то реформе или изменении в режиме и условиях работы. Не бойтесь перемен – они могут привести к укреплению ваших позиций. В конце недели могут быть осложнения с выполнением клиентских заказов. При контакте с клиентами старайтесь вести себя предельно внимательно и корректно. Возрастает вероятность что-то упустить или забыть при выполнении заказа клиента.

Дева

Девам в начале недели следует отдавать предпочтение традиционным видам деятельности, тем делам, в которых вы чувствуете себя опытными профессионалами. В ходе выполнения привычных дел у вас не будет возникать никаких проблем. А вот в новых делах, где требуется проявить смекалку и творческий подход, вы можете столкнуться с трудностями. Звезды советуют не поддаваться на авантюры и спокойно выполнять свои текущие профессиональные обязанности. Труднее всего придется работникам творческих профессий, когда требуется постоянно что-то новенькое придумывать и предлагать, дабы продолжать движение вперед. Рекомендуется внимательнее прислушиваться к пожеланиям деловых партнеров и клиентов. Именно от точного исполнения договоренностей во многом может зависеть укрепление вашей деловой репутации и ваш профессиональный успех. Возможно, вас попросят выступить в роли посредника в важном споре, и вы сможете успешно проявить себя. В конце недели могут усилиться требования начальства к соблюдению дисциплины труда. Ваше опоздание на работу или долгое отсутствие на рабочем месте не останется без последствий.

Весы

В начале недели Весам будет сложно выполнять профессиональные обязанности, работая в тандеме с напарником. Между вами может возникать непонимание или недоразумения. Аналогично и при работе, связанной с выполнением индивидуальных клиентских услуг. Не полагайтесь на память, записывайте пожелания клиента. Также вам может намного сложнее выполнять свои профессиональные обязанности, поскольку могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. В первую очередь это относится к офисным служащим. В вашем кабинете будут происходить какие-то перестановки, перемещения, хождения посторонних людей, которые будет отвлекать ваше внимание. Уделите внимание совершенствованию профессионального мастерства и использованию технических средств. Если вы работаете с использованием инструментов, то подумайте, как улучшить навыки работы – в этот период у вас это получится. Удачное время для изобретателей, рационализаторов, инженеров. Конец недели может быть связан с трудностями при решении финансовых вопросов.

Скорпион

Первая половина недели у Скорпионов может быть связана с трудностями при работе с информацией - придётся приложить немало сил, чтобы составить целостную картину, из-за чего любая работа немыслима без аналитической обработки информации в той или иной степени сложности, а значит, все ваши дела будут идти с некоторыми осложнениями. Труднее всего придется работникам умственного труда, а также тем, кто связан с торговлей, транспортом, консультациями и обслуживанием клиентов. Офисных служащих также могут отвлекать от работы. Позитивные моменты в эти дни тоже имеются. У вас не будет возникать проблем при выступлениях на публике. Те, кто ищет новую работу, могут активно рассылать резюме и публиковать их на соответствующих сайтах интернета. На собеседованиях с потенциальными работодателями вы сможете произвести хорошее впечатление. Успешно поработают представители профессий, связанных с индустрией моды, туризма, спорта и развлечений. В конце недели бизнесмены могут столкнуться с нарушением договорных обязательств и необходимостью устранять последствия этих нарушений.

Стрелец

У Стрельцов начало недели может быть связано с путаницей в финансовых вопросах. Возможно, вам будет нелегко удержать баланс своего бюджета. Если вам сразу делают выплату за выполненную работу, то опасайтесь обманов при расчетах. Игроки на фондовых биржах рискуют потерять деньги при совершении спекулятивных сделок. Уровень дохода от профессиональной деятельности может не соответствовать вашим ожиданиям. Звезды советуют сосредоточиться на выполнении текущей работы. Очень важно правильно выстроить отношения с коллегами по трудовому коллективу. Конструктивный настрой на работу и готовность взаимодействовать с коллегами будет способствовать повышению производительности труда. В конце недели при выполнении текущих дел вас могут отвлекать разговорами на посторонние темы, и вы рискуете потерять много рабочего времени впустую. Аккуратнее работайте с информацией – не всему следует доверять.

Козерог

В начале недели Козерогам рекомендуется воздерживаться от проявления личной инициативы в делах. Старайтесь выполнять свою работу, ту, которую вы обычно делаете изо дня в день. И придерживайтесь основного правила о том, чтобы не делать того, о чем вас никто не просит. Это тем более справедливо еще и потому, что у вас может не быть ясного и четкого представления о ситуации, и вы будете склонными к заблуждениям. Нежелательно заниматься подготовкой отчетов о проделанной работе и подсчитывать свой финансовый баланс - здесь велика вероятность ошибок. Звезды советуют со всей серьезностью подойти к вопросу укрепления деловых связей. Это та тема, опираясь на которую вы сможете добиться реального прогресса в делах. Вы сможете успешно решать многие вопросы за счет использования информационных, физических и финансовых ресурсов других людей. И это использование не должно быть односторонним – вы со своей стороны должны обмениваться ресурсами, предлагая что-то взамен. В конце недели может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Воздержитесь от инвестиций в финансовые авантюры.

Водолей

Водолеям в начале недели рекомендуется воздерживаться от установления и развития деловых связей. Новые деловые знакомства сейчас вряд ли пойдут вам на пользу. При проведении деловых контактов вас могут попытаться ввести в заблуждение. Например, вы можете познакомиться с человеком, который будет иметь нечестные намерения по отношению к вам, и будет выдавать себя за того, кем он на самом деле не является. Постарайтесь не распылять себя сразу на множество дел. Не отвлекайтесь от главного направления. Также эти дни могут быть связаны с ростом доходов от использования недвижимости. В частности вы сможете преуспеть в деле поиска вариантов для купли-продажи жилья или при совершении сделок по аренде. Преуспевают также работники строительных организаций, коммунальных и городских служб. В конце недели старайтесь быть деликатнее и осмотрительнее в делах, связанных с вашими личными инициативами. Дело в том, что вы будете склонны принимать самостоятельные решения без учета мнения заинтересованных сторон. В семейном бизнесе могут возникнуть разногласия.

Рыбы

В начале недели типичные Рыбы рискуют вложить деньги в авантюрные финансовые проекты. Поэтому основная задача этих дней состоит в сохранении имеющихся у вас финансовых ресурсов. Также это непростой период для тех, то работает в составе творческого коллектива. От участия в собраниях акционеров или профсоюзов сейчас лучше уклониться. В своих планах и мечтах вы можете оторваться от земли и витать в облаках. Если ваша работа связана с планированием и проектированием, то вы рискуете спроектировать нечто фантастически-нереальное, хотя и интересное. При этом вы можете упустить варианты для получения практической выгоды. Попробуйте все-таки отделить мечты от конкретной повседневной работы. Это время благоприятствует самостоятельной деловой активности. Вы можете добиться прогресса в делах, связанных с торгово-закупочной, посреднической и транспортной деятельностью. Успешно проходят деловые поездки, встречи, работа с документами идет быстро и без проволочек. А вот в конце недели лучше воздержаться от активных деловых контактов и новых знакомств.