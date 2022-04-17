Читаем мысли друг друга — любовный гороскоп на 18-24 апреля

Венера всю неделю в знаке Рыб. Там она покровительствует романтике, нежности, пониманию без слов и некоторой оторванности от реальной жизни.

Можно влюбиться до эйфории и самозабвения. Но до конца верить не стоит даже своим, а не то что чужим чувствам. В позитивном варианте влюбленные будут растворяться в своей любви, интуитивно знать, когда партнер придет или позвонит, читать мысли друг друга, делить на двоих жизненные цели, жилье, деньги. В варианте «так себе» можно упиваться любовью, не замечая, что она не взаимна. Видеть ответное чувство там, где человек с вами просто вежлив. Придумывать причины, по которым он любит, но не может открыться. В самом плохом варианте сейчас возможна любовь-жертва с лейтмотивом «Он(а) без меня пропадет!», созависимость с пьющим или психически больным человеком, отношения, в которых людей объединила общая пагубная тяга к выпивке. Хорошими для личной жизни станут понедельник и пятница. Неудачные свидания и эмоционально неудовлетворительные ситуации будут в среду.

Овен

Эта неделя вынуждает влюбленных Овнов действовать не так, как они привыкли и порой они делают досадные ошибки, но владеющие ими чувства и растущие тайные желания помогают им не замечать этого. Под магическими чарами любви они сейчас способны решиться на многое - например, уехать в чужие края.

Телец

Тельцам неделя добавит энергии - и не исключено, что вся она уйдет на общение с любимым человеком. Также возрастет их амбициозность и желание быть в центре внимания, В вину им это никто не поставит, но в субботу и воскресенье им не стоит увлекаться собственными монологами: возможно, их не услышат.

Близнецы

Обстоятельства этой недели вынуждают влюбленных Близнецов действовать тайно и порой использовать не те методы, которые они сами считают достойными. В данный момент их поступки будут выглядеть вполне естественно и вести к желанному результату, но некоторое время спустя могут вызвать чувство стыда.

Рак

Ракам звезды советуют не терять время попусту, так как наступившая неделя для их романтических планов очень благоприятна (особенно гармоничной станет ее вторая половина). Препятствия, возникающие на их пути, не касаются взаимных чувств, и их вполне можно разрешить путем конструктивного разговора.

Лев

Эта неделя затягивает Львов в воронку любовных страстей. Роковые события могут подталкивать к увлекательным, но рискованным авантюрам. Нежелательны свидания в понедельник, субботу и воскресенье: в эти дни возрастают упрямство и критиканство, усложняется любой диалог, возможны внешние препятствия.

Дева

На этой неделе Девы могут рассчитывать на любовную гармонию и удачное развитие приятных отношений. Часто этому будет помогать необычная волнующая ситуация, настраивающая их на романтичный лад. Многие Девы с удовольствием уступят инициативу партнеру. Вторая половина недели даст дополнительный бонус.

Весы

На этой неделе влюбленным Весам важно извлечь все положительные моменты из той ситуации, в которой они оказались вместе с партнером. Обстоятельства будут особенно благоприятствовать их служебным романам, включая зарубежные, а также росту взаимной симпатии в процессе обмена разнообразными услугами.

Скорпион

На этой неделе, наслаждаясь успехом, Скорпионам нежелательно быть робкими или пассивными: судьба дает им отличный шанс создать счастье за счет собственной инициативы, хотя и при поддержке небес. Лучше делать это в будни: планы на уик-энд могут сорваться, или их исполнение не принесет удовольствия.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам не повредят внимательность и самокритичность во вторник и среду. В эти дни они легко поддаются минутным порывам, страсти и капризы могут вести их в опасном направлении и лишать точки опоры. Их может подвести не только романтическое чувство, но и растущая увлеченность интригой.

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги будут баловнями фортуны в четверг и пятницу. В их личной жизни сложится очень удачная ситуация, но лишь им самим решать, стоит ли ею пользоваться. Несмотря на понятные колебания, звезды советуют им не пропускать благоприятный момент, так как он не будет долгим.

Водолей

На этой неделе жизнь заставляет Водолеев играть в любви по заданным ею правилам, которые не всегда совпадают с их личными принципами. Если это вас не устраивает, ничто не мешает вам отложить любовную активность до более подходящего момента - но помните, что при этом вы пропускаете много хорошего.

Рыбы

На этой неделе влюбленным Рыбам не стоит сомневаться в своем очаровании и возможностях, но нужно правильно выбирать момент. Звезды дают «зеленый свет» в понедельник, четверг и пятницу. Во вторник и среду легко совершить ошибку, а в субботу и воскресенье оказаться в невыигрышной для себя ситуации.