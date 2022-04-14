Смело двигаемся вперед — гороскоп на 15 апреля

14-15 лунные сутки. Сегодня стремление к балансу Луны в Весах плохо сочетается с необходимостью отстаивать свою точку зрения.

Вдобавок есть риск пострадать от скрытых мотивов других людей, их действий и ожиданий, а потому крайне важно проявлять такие качества как дипломатичность и такт. И основную сложность тут может провоцировать необходимость принять чёткое решение, поскольку возможны колебания, желание угодить другим и попытки усидеть на двух стульях. В этот период не стоит игнорировать сигналы своего организма, а ещё следите за своим уровнем энергии - очень важно не допускать выгорания.

Овен

Этот день Овны проведут в двойственном положении или в растерянности. Возможно замешательство в связи со сменой прежнего стиля действий. Вероятна заминка с выполнением партнерских обязательств. Может наметиться далекая командировка или необходимость изучить что-то новое - например, смежную специальность. Это также время, когда вы можете по-новому взглянуть на привычные вещи или обстоятельства, и изменить подход к привычным процессам.

Телец

Перемены этого дня для Тельцов позитивны, так как освобождают их от напряженного неудобного стиля действий и дарят им новые оригинальные возможности. Многие Тельцы будут с полным основанием на коне, так как упрямые партнеры и часть бывших конкурентов признают их правоту или будут готовы вместе с ними поработать над общим проектом. Конкретные начинания пока преждевременны.

Близнецы

Сегодня звезды предостерегают Близнецов от легкомыслия. Возможно, есть смысл рискнуть и ухватиться за привлекательный шанс (например, карьерный), но не стоит недооценивать и связанные с этим риски: вероятность удачи и взлета сочетается с риском увольнения или делового краха. Любые начинания пока преждевременны, особенно если идея пришла вам в голову совсем недавно - сейчас ей нужно дать отлежаться.

Рак

Этот день открывает Ракам новые горизонты и добавляет решимости следовать желанным курсом. В итоге он может стать для них очень напряженным и волнующим. Вероятна ситуация дилеммы - например, между привычными процессами и совершенно новыми начинаниями. А для того, чтобы сделать верное решение, старайтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу, оставаясь верными себе. Конкретные старты сегодня не рекомендуются.

Лев

Львам не помешают меры финансовой грамотности, а также получение связанных с этим знаний. Этот день открывает вам на ближайшее время отличные возможности, но связанные с большим риском: сейчас не стоит допускать опрометчивых действий, поскольку велики шансы принять желаемое за действительное Напряженный период ждет Львов-предпринимателей, а также путешественников и финансистов.

Дева

Девам пора обратить внимание на своё окружение, поскольку сейчас есть реальный шанс найти человека, на которого можно положиться в важных для вас вопросах. Также на горизонте может появиться сильный конкурент. Желательно держать под контролем свой бюджет и ресурсы: может сформироваться двойственная ситуация, побуждающая к мучительным колебаниям или рискованному выбору.

Весы

Этот день добавит Весам хлопот и призовет их активнее служить важному делу. Выбор тактики им подскажет ситуация, от которой они зависят. Весам, оказавшимся в слабом положении, лучше поставить на первое место свое здоровье. А вот тем Весам, кто чувствует в себе готовность к активным действиям, полезно обратить своё внимание на тех, кто оказался в сложном положении или нуждается в уходе и заботе - ваше внимание может вернуть им верну в себя и свои силы.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет долгожданная смена курса или тактики, которая освободит их от части обязательств и ограничений и резко усилит их возможности в любом направлении. Но даже при самом благоприятном развитии событий им будет полезно потратить некоторое время на короткую адаптацию,а также изучение инструкций и правил: хорошая инициатива, проявленная слишком рано, добавит им хлопот и снизит эффективность.

Стрелец

Стрельцам день может принести новые хлопоты в связи с домом - например, неожиданную поломку техники или мебели. Это особенно возможно в том случае, если вы долгое время игнорировали проблему, надеясь, что она разрешится сама собой. Не исключается форс-мажорная ситуация, аврал, всплеск эмоций, необходимость ремонта машины или жилья.

Козерог

Сегодня Козерогам придется стать не только тактиками, но и хорошими стратегами. В изменившейся ситуации им важно правильно оценить свои возможности и не сделать ничего, что могло бы им навредить. В числе возможных ошибок - поспешный первый шаг, обнуляющий или обесценивающий их усилия и снижающий шансы на успех. Это тот момент, когда лучше промедлить, чем поспешить, особенно если есть колебания.

Водолей

Этот день приглашает Водолеев рассмотреть и взвесить варианты. Помимо очевидных схем важно увидеть новые возможности, которые не укладываются в знакомые рамки, но в ближайшие недели могут оказаться эффективными. Если настала пора пожинать плоды усилий, то в их списке окажутся не только награды и призы: вероятно, пора отрабатывать долги, возвращать кредиты с процентами или платить за услуги.

Рыбы

Рыбам пора подумать о скорой деловой или любовной инициативе, о продвижении своих идей или защите своих идеалов - в противном случае растущая энергия начнет требовать выхода, грозя перепадами настроения и стрессом. Также не помешает позаботиться о дополнительной физической активности: она не заменит целевых мероприятий, но поможет быть в форме и вовремя сбрасывать напряжение.