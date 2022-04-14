Держимся подальше от сложных задач — финансовый гороскоп на 15 апреля

Сегодня не стоит браться за что-то слишком серьезное. Занимаемся простыми и легкими делами.

Овен

Несмотря на усилия Овнов добиться взаимопонимания в деловом партнерстве, это на сегодня весьма трудноразрешимая задача. Дело в том, что на все ваши вполне разумные доводы и инициативы вы можете получать весьма эмоциональные ответные реакции, которые напрочь исключают компромиссы. Поэтому не следует активизировать переговорный процесс.

Телец

Тельцам сегодня не рекомендуется делать ставку на использование хороших личных отношений с коллегами по трудовому коллективу. Личные отношения сегодня могут лишь повредить деловым отношениям. Воздерживайтесь от критических замечаний в адрес коллег и подчиненных. Оценивайте коллег исходя из их реальных профессиональных качеств.

Близнецы

У типичных Близнецов сегодня может усилиться творческий потенциал, что побудит многих искать авантюрные и спекулятивные решения. Желание придумать и провернуть некую выгодную сделку может обернуться для вас в лучшем случае впустую потерянным временем, а в худшем – финансовыми потерями. Отдавайте предпочтение реальной работе и не гоняйтесь за авантюрными проектами.

Рак

У Раков в этот день может быть много внутрисемейных забот и хлопот, что негативно отразится на карьере. Вам будет сложнее сосредоточиться на выполнении приказов и распоряжений начальства, и это может привести к срыву сроков выполнения работы. Осложнятся дела у работников жилищно-коммунального и строительного сектора экономики.

Лев

Львам в этот день придется проверять на прочность свои деловые связи. Часть даваемых вам обещаний может остаться невыполненной. В поле вашего зрения часто будут попадать люди легкомысленные, которые сами толком не знают, чего хотят. Не рекомендуется назначать деловые встречи и проводить производственные совещания.

Дева

У Дев сегодня может сложиться крайне нестабильная финансовая ситуация. Доходы могут резко упасть, а расходные статьи бюджета – вырастут. Самая большая проблема этого дня может состоять в неэффективном расходовании денежных средств. Все что вы купите, может оказаться в дальнейшем бракованным товаром или вовсе вам не нужным. Воздержитесь от покупок под влиянием эмоционального импульса.

Весы

Весам сегодня может понадобиться умение контролировать свои эмоции, перед тем как принимать решения и начинать контактировать с деловыми партнерами и клиентами. Именно вспыльчивость и несдержанность может повредить вашим делам больше всего. Учитесь абстрагироваться от неприятных эмоций и сохраняйте самообладание в любой критической ситуации.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется воздерживаться от выполнения частных заказов. Любая неофициальная подработка может негативно отразиться на вашей основной работе. Уделите внимание выстраиванию отношений в трудовом коллективе, держитесь подальше от интриг. Не следует доверяться незнакомым людям, поскольку высок риск столкнуться с людьми с нечестными намерениями.

Стрелец

Стрельцам сегодня, возможно, захочется многое изменить в своей работе, перейти на более эффективные и совершенные методы работы. Однако стремление ко всему новому, современному и перспективному может привести к нарушению рабочего ритма. Возрастает вероятность технических сбоев и нештатных ситуаций. Будьте готовы к неожиданному изменению внешних обстоятельств.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день может быть связан с осложнениями в отношениях с вышестоящим начальством и представителями власти. Если вы искали с ними контакта, то сейчас это было бы нецелесообразно. Также нежелательно подавать в государственные учреждения документы на регистрацию объектов недвижимости. Попытка получить госзаказ может потерпеть фиаско.

Водолей

У Водолеев сегодня могут быть достаточно напряженные контакты. Если вы запланировали деловую встречу, то она может не состояться или пройти не так, как бы вам хотелось. Большая часть полученной информации может оказаться для вас бесполезной или вредной. Не исключено, что с некоторыми людьми, с которыми вы раньше сотрудничали, придется расстаться.

Рыбы

У Рыб этот день может быть связан с финансовыми трудностями или убытками. Возрастает вероятность материальных потерь в результате ошибок при принятии решений о расходовании денег. У сотрудников страховых агентств будет много работы в связи с возрастанием количества страховых случаев. Старайтесь отдавать предпочтение той работе, с которой вы способны справиться самостоятельно.