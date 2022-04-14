Управляем своим мощным темпераментом — любовный гороскоп на 15 апреля

В этот день эмоции могут взять верх, поэтому контролируем их всеми силами.

Овен

Сегодня звезды не рекомендуют Овнам торопиться с новой любовной инициативой: велика вероятность по инерции пойти прежним путем, тогда как обстоятельства требуют от них абсолютно новой политики. Колебания и заминки, вызванные переменами, способны временно лишить их ориентиров и душевного равновесия.

Телец

Тельцам стоит отнестись к событиям этого дня с полным доверием, так как для них они благоприятны. Остается позади фаза испытаний, экспериментов или «шоковой терапии», влюбленные могут вновь поладить в важных вопросах. Заминки и моменты путаницы, которые сегодня вполне возможны, являются временными.

Близнецы

Близнецов ждет недолгий, но эмоционально насыщенный период в их личной жизни. Свободные Близнецы могут внезапно увлечься авторитетной харизматичной персоной, ввязаться в любовную интригу или лихую авантюру. Постоянные отношения встряхнут бурные ссоры или яркие приключения. Возможен выбор.

Рак

Сегодня влюбленные Раки - хорошие стратеги, но неудачливые тактики. Судьба дает им шанс на настоящее счастье, и они его не пропустят, но в данные сутки могут выбрать не тот ориентир и оказаться на знакомом перепутье. Для начала им стоит понять, насколько сильно они хотят того, что им предложено.

Лев

Сегодня получают сильную подпитку тайные чувства Львов, они становятся способны на отчаянный порыв и на мощный выброс эмоций. В зависимости от предыстории событий и личного темперамента новая критичная ситуация может спровоцировать у них бурный всплеск чувственности, авантюризма или ревности.

Дева

Девам стоит учесть, что позиции партнера усиливаются во всех смыслах: им будет трудно противостоять его или ее обаянию, напору или убежденности. Одновременно возрастает вероятность появления авторитетного соперника или соперницы, бороться с которыми будет заведомо проблематично (но шанс есть).

Весы

Сегодня Весам и их партнерам желательно искать точки соприкосновения: это нейтрализует их опасения и поможет им в любой момент поддержать друг друга. Хорошо вместе заниматься какой-то полезной и увлекательной работой, в которой есть и техническая, и эмоциональная (духовная) составляющая.

Скорпион

Сегодня звезды дают Скорпионам новые возможности и открывают перед ними тот путь в любви, о котором они давно мечтали. Но они также напоминают им о поговорке «поспешишь - людей насмешишь». Инициатива, опрометчиво проявленная в этот день, грозит обернуться дополнительными хлопотами и забуксовать.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодняшние настроения не случайны: их ждет короткий период интенсивных романтических переживаний. Может наметиться судьбоносная любовная авантюра - но не исключено также, что придется выдержать эмоциональную бурю внутри себя, не открываясь пока любимому человеку.

Козерог

Сегодня самый здравый путь для влюбленного Козерога - выждать. Не стоит раньше времени проявлять инициативу и подавать объекту своих симпатий однозначные сигналы. В постоянных отношениях важно не играть в знакомые деструктивные игры: они отвлекут от появляющихся на горизонте новых удачных шансов.

Водолей

Сегодня Водолеи склонны видеть в любовных отношениях лишь знакомые привычные пути, не замечая, что они теряют эффективность на время или навсегда. Ситуация требует сменить тактику и действовать более гибко. Важно учитывать тайные чувства, скрытые материальные интересы и другие «подводные течения».

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам стоит быть аккуратнее и не проявлять инициативу, если только не наступили критические обстоятельства: ослеплённые страстями они рискуют поддаться эмоциям и «наломать дров». Вначале не помешает научиться управлять своим мощным темпераментом и острой чувствительностью.