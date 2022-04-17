Повезет во всем – гороскоп на 18-24 апреля

На этой неделе на небе будут сформированы пять значимых планетных аспектов.

Интересно отметить, что 4 из 5 аспектов приходятся на понедельник 18 апреля, что создает достаточно пёструю картину небесных влияний. Опишем эти влияния. Секстиль Меркурий-Венера. Гармоничный аспект, который способен привести в соответствие чувства и разум. Обычно этот аспект проявляется в межличностных отношениях при начале влюбленности, когда чувство симпатии уже есть, но требуется согласие разума на развитие отношений. Аспект позволяет избегать ошибок в выборе партнера и способствует построению гармоничных отношений. Также аспект способствует взвешенным финансовым расходам и удачным покупкам. Соединение Меркурий-Уран - аспект интеллектуальных озарений, открытий. Усиливается любознательность и интерес к учебе, к наукам. Особенностью аспекта в том, что интерес к каким-то вещам быстро возникает, но и столь же быстро угасает. То же самое относится к активности в контактах между людьми. Секстиль Венера-Уран может привести к внезапным влюбленностям и переменам в чувствах. Также могут быть выигрыши денег и финансовые удачи у тех, кто этим аспектом оказался затронут. Квадратура Солнце-Плутон - аспект связан с проявлением агрессии. Те люди, которых этот аспект может затронуть, могут почувствовать импульсивность и желание активности. Возможно, это будет связано со стремлением утвердить свое лидерство через конкуренцию, спортивные состязания. Также может усилиться собственнический инстинкт и ревность в межличностных отношениях.

24 апреля квадратура Меркурий-Сатурн. Этот аспект может быть связан с препятствиями в контактах, в общении между людьми. Становится труднее находить правильные слова для достижения взаимопонимания. В каком-то смысле этот аспект может приводить к интеллектуальному торможению и косноязычию. Под влиянием этого аспекта может быть затруднено усвоение учебного материала и запоминание полезной информации. Могут возникать поломки на транспорте и в средствах связи.

Овен

В начале недели Овны могут быть настроены на борьбу и противостояние обстоятельствам. Возможно, придется вступить в конфликт, дабы отстоять свое право принимать решения. Если вы молоды и живете с родителями, то может произойти типичный конфликт между поколениями. Если же вы вполне самостоятельны, то не исключены трения на работе с начальством. В любом случае вы можете ощущать, что обстоятельства мешают вам добиться реализации своих намерений. Вместе с тем это благоприятное время для того, чтобы заниматься своим здоровьем, духовными практиками. Также вам удастся улучшить свое материальное положение. Это может быть связано с получением премии или иного денежного вознаграждения. Используйте финансовые ресурсы для того, чтобы сделать условия проживания более комфортными и уютными. Особое внимание следует обратить Овнам, имеющим проблемы с лишним весом или склонным к полноте. Поскольку ваш аппетит резко усилится, и все съеденные продукты будут полностью усваиваться, то следует притормозить себя в части обильного питания. Среди шума и суеты будней найдите время для того, чтобы побыть в уединении, спокойно расслабиться и обдумать последние события.

Телец

У Тельцов эта неделя пройдет благоприятно для дружеского и романтического общения. Можно менять имидж, поменять стиль одежды, макияжа, перекрасить волосы (для женщин). В любом случае вы сможете обратить на себя внимание окружающих, которые будут делать вам комплименты. Хорошо посещать клубы, ночные заведения, танцплощадки, дружеские вечеринки. Ваша активность при общении через Интернет может заметно повыситься. Звезды советуют держать свои дела под личным контролем. Многое, если не всё, будет зависеть от вашей инициативы и энергии. Это редкое время, когда вы почти свободны от внешних влияний и ограничений, можете сами формировать события своей жизни. Если какие-то вопросы не вполне для вас понятны, то не стесняйтесь спросить совета у знающих людей – вам обязательно помогут. Возрастает роль старых и верных друзей, знакомых, родственников, к которым вы также можете обращаться со своими вопросами. Вместе с тем это не лучшее время для тех, кто проходит обучение.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут быть стрессовые ситуации, когда придется вносить изменения в свои планы и быстро реагировать. Это не лучшее время для шумного времяпрепровождения в дружеских компаниях. Если вы дорожите своими друзьями, то найдите уважительную причину для отказа от встреч, так как сейчас велик риск ссор. На этой неделе вы можете устать от новых впечатлений, вам захочется побыть в тишине и уединении, чтобы хорошенько расслабиться, отдохнуть, спокойно всё обдумать. Находясь в одиночестве, вы не будете ощущать дискомфорта. Наоборот, вам будет комфортно, когда никто не мешает вам спокойно сосредоточиться и отдохнуть. Внешне вы можете выглядеть в это время пассивно и неинициативно. Но внутри вас в вашей психике будут протекать гармоничные процессы, благодаря которым вы сможете обрести столь важное для вас сейчас внутреннее равновесие. Это прекрасное время для духовных практик, поисков равновесия души и тела, сеансов релаксации, медитации, аутотренинга. Не ставьте перед собой напряженные планы и сроки выполнения каких-либо дел, плывите по течению, решайте вопросы по мере их поступления.

Рак

У Раков на этой неделе могут осложниться отношения в партнерстве, вы можете почувствовать, будто близкие люди становятся более неуступчивыми. Самым разумным в этой ситуации будет просто переждать, не форсировать события. Возможно, вы будете устремлены помыслами и мечтами в будущее. Вам будет свойственно помечтать и жить немного впереди событий, обгоняя реальность. Вы можете почувствовать усиление дара предвидения. Некоторые события вам удастся угадать за некоторое время до того, как они произойдут. Именно поэтому эти дни можно использовать для планирования своей жизни на будущее. Также это хорошее время для расширения дружеского круга общения, личностного развития и повышения уровня образования, обретения новых серьезных знаний. Неделя складывается гармонично для тех, кто пребывает в поездках, путешествиях. Также это хорошее время для учебы студентов. Если вы частенько пользуетесь Интернетом, то на этой неделе активизируется ваше общение в социальных сетях, на форумах, на сайтах знакомств.

Лев

Львы на этой неделе могут добиться желаемых целей, если будут действовать настойчиво и последовательно. Чтобы добиться успеха в любом деле, старайтесь действовать мягче и тоньше. Ваш подход к людям, внимание и тактичность, обходительность, приятные манеры поведения – все это привлечет к вам симпатии окружающих, которые с удовольствием будут помогать вам. В это время вам могут оказать реальную помощь влиятельные авторитетные люди, наделенные властью. Если решение каких-то вопросов зависит от родителей, то можете смело обращаться к ним за содействием. В круг вашего общения могут войти новые люди, которые станут вашими единомышленниками. Вы узнаете много интересного и полезного, будете в курсе всех актуальных новостей. Однако не все складывается безоблачно на этой неделе. Возрастает вероятность воспалительных заболеваний, гриппа, простуд. Не следует перегружаться на работе. Вы будете склонными слишком интенсивно расходовать свои силы, из-за чего наступит усталость, снизятся защитные силы организма, ослабнет иммунитет. Это благоприятное время для избавления от вредных привычек и изменения своего жизненного распорядка. Если вы считаете, что ваш режим дня не позволяет справляться с делами, то самое время его перестроить.

Дева

У Дев на этой неделе могут укрепиться супружеские отношения. В эти дни звезды предписывают вам чаще появляться на публике вместе с партнером по браку и решать любые вопросы сообща. Возможна совместная поездка, в том числе туристическая в другую страну или отдаленный регион. Также вас могут пригласить на какое-то торжественное мероприятие, типа празднования свадьбы или юбилея. Удачное время для совершения обряда венчания. У вас может возникнуть уникальная возможность вернуть прежние партнерские отношения. Это касается тех случаев, когда вы имели длительные отношения с человеком, а потом по каким-то причинам расстались. Например, был брак, а затем развод, но вы по-прежнему любите партнера и хотели бы вернуть прежние отношения. В этом случае попробуйте найти повод для встречи, а еще лучше для совместной поездки. Вместе с тем эта неделя может принести проблемы тем, кто излишне азартен и зависим от игровых автоматов. Старайтесь обходить стороной игровые клубы, иначе не сможете удержаться и проиграете много денег.

Весы

У Весов на этой неделе благоприятное время для лечебно-профилактических процедур, направленных на укрепление здоровья. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, плановых операций, косметических процедур. Чтобы открыть новую, более радостную страницу своей жизни, наведите порядок в своих домашних делах. Освободите шкафы и полки от старых вещей. Такой символический поступок приведет к притоку в вашу жизнь новых энергий и начнется период обновления. Это хорошее время для проведения плановых операций и начала цикла диеты. Если вы курите и мечтаете покончить с этой вредной привычкой, то попробуйте в понедельник бросить. Это хороший день для избавления от любых психологических и физиологических зависимостей. Возможно, эта неделя сложится непросто для сохранения равновесия в супружеских отношениях и в отношениях с родителями в семье. В конце недели можно посещать фитнес, тренажерные залы. Смена режима дня принесет обновление в вашу жизнь.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе личная жизнь складывается удачно. Ваши усилия по воспитанию детей вместе с партнером могут увенчаться успехом. Вы сможете укрепить дух взаимопонимания с уважения с ребенком, который станет вести себя более дисциплинированно. В супружеских отношениях сейчас вам выгоднее быть ведомыми и более восприимчивыми к исходящим от партнера инициативам. Проявляйте такие свои качества как гибкость и коммуникабельность – это поможет легче преодолевать трудности. Также могут активизироваться романтические отношения. Вы можете не только повстречать человека, с которым завяжутся новые романтические отношения, но и восстановить прежнюю любовную связь. Дело в том, что вы будете обладать особым тактом и сможете тонко подойти к отношениям с партнером. Если вы уже давно встречаетесь с любимым человеком, то на этой неделе станете еще более близкими друг для друга. Чаще появляйтесь вместе в общественных местах, на увеселительных мероприятиях, концертных выступлениях, юбилеях. Это хорошее время для объявления о помолвке или свадьбе. Вместе с тем это не лучшее время для загородных поездок.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут превратиться в домоседов. Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, в кругу семьи, близких вам людей. Но это будет не пассивное наслаждение семейной жизнью. Вам обязательно захочется сделать свой дом еще чище и красивее, чем он был раньше. Поэтому вы с особым удовольствием будете заниматься домашними делами, делать генеральную уборку, перебирать вещи и раскладывать их порядком по полочкам и шкафчикам. Все это будет способствовать укреплению вашего общего самочувствия. Ведь ваше состояние здоровья может находиться в прямой зависимости от того, наведен ли у вас порядок в доме и на работе или нет. Чем больше неурядиц на работе и дома, тем хуже будет ваше самочувствие. Поэтому так важно наводить порядок в окружающем вас пространстве. В течение недели именно в семье могут происходить некоторые приятные события. Готовьтесь к приему желанных гостей. Можно покупать мебель и делать перестановку в квартире. А вот для любовных и романтических похождений это не вполне благоприятное время. Старайтесь не обсуждать с любимым человеком материальные вопросы, связанные с деньгами, уровнем зарплаты, покупками – по этой тематике между вами могут возникнуть споры. Лучше не тратить деньги на подарки.

Козерог

На этой неделе звезды советуют Козерогам устроить себе и близким людям праздник. Прежде всего это касается ваших детей. Сводите их в цирк или в театр юного зрителя, поинтересуйтесь, не хотели бы они заниматься в творческих кружках, посещать спортивные секции. Активное взаимодействие с детьми подействует на вас благотворно, вы сами будете испытывать творческий подъем. Это замечательное время для романтических знакомств, покупки подарков, приятных сюрпризов. Хорошо организовать увеселительную поездку за город на природу, на пикник. Вообще любые короткие поездки на этой неделе будут связаны с чем-то приятным и увлекательным. Придумайте себе программу поездок на этих днях и вы не пожалеете о потраченном времени. Романтические отношения и общение может быть во всех смыслах приятным и интересным. Главная радость этих дней – в тех людях, которых вы любите. Сделайте им что-то приятное. Вместе с тем возможны конфликтные ситуации при взаимоотношениях с родителями – не пытайтесь сделать что-либо вопреки их желанию, дабы не спровоцировать конфликтную ситуацию.

Водолей

Водолеи на этой неделе, вероятно, будут с удовольствием заниматься благоустройством своего жилища. Для вас недостаточно будет сделать свою квартиру удобной для проживания. Кроме этого, ваш дом должен быть красивым и отвечать вашим вкусам. Поэтому вы можете в первую очередь заниматься украшением своей квартиры. Если вы давно хотели купить большую картину, домашние растения, цветы, завести аквариум с экзотическими рыбками, то настало время реализовать самые смелые замыслы. Денег для покупки всего необходимого у вас будет достаточно. Главное подойти к процессу украшения дома с любовью и желанием. Рекомендовано заниматься решением семейных и материальных вопросов. Речь идет, прежде всего, об устранении бытовых проблем. Постарайтесь отремонтировать (сдать в ремонт) сломанную бытовую технику, или купить взамен новую технику. Избавляйтесь от всего устаревшего и ненужного. Звезды советуют не забывать о старших родственниках, родителях, дедушках и бабушках. Позаботьтесь о них, поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша помощь.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут быть вовлечены в интенсивное общение. Вас могут попросить оказать какие-то услуги знакомым или соседям. Занимаясь не вполне своими делами, вы тем не менее приобретете и для себя немало полезного опыта и обзаведетесь хорошими знакомствами. Помогая одним людям решить их вопросы, вы нарабатываете положительный потенциал, который вернется вам через добро от других людей. Также это прекрасное время для положительных сдвигов в учебе и в изучении чего-либо. Если вы учитесь в школе или вузе, то для вас не составит труда успешно сдать все зачеты и контрольные задания. Характерной особенностью этих дней является то, что к вам потянутся люди, которые будут искать общения с вами и выражать вам знаки симпатии. И вы сможете каждого выслушать и каждому помочь добрым словом, советом или конкретным делом. Но и вам люди будут во всем помогать. Вместе с тем старайтесь не тратить деньги на покупку новинок электроники, компьютерную технику – эти покупки вряд ли окажутся удачными.