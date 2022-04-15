Контролируем свои сильные желания — любовный гороскоп на 16 апреля

Очень важно не поддаваться искушениям и держать все под контролем.

Овен

Сегодня Овнам проще поладить с любимым человеком, оказавшись вместе с ним в необычной ситуации, где действуют нетипичные правила. Это может быть особая миссия, временное уединение или экзотическое путешествие. Ссоры и недоразумения вероятнее в знакомых условиях, где много раздражающих триггеров.

Телец

В этот день надежды Тельцов на новое счастье могут подпортить флэшбеки прошлого - мелкие, но ощутимые. Возможно, им придется пойти на работу вместо того, чтобы на крыльях любви полететь к объекту своих симпатий. Планировать на этот день полномасштабные романтические мероприятия не рекомендуется.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы слегка суеверны, но в сложившейся ситуации это им на пользу. Прислушивайтесь к интуиции и запоминайте свои сны. Если что-то не так, лучшей страховкой для них станет надежный лаконичный сценарий встреч или четкая система убеждений.

Рак

В этот день влюбленные Раки чаще встречают на своем пути к успеху внешние, а не внутренние препятствия. Например, их могут не слишком радушно встретить друзья или родители любимого человека. Счастью с новой пассией может препятствовать бывший партнер, который все еще сохраняет свое влияние на Рака.

Лев

Сегодня обстоятельства вынуждают влюбленных Львов сдерживать свои чувства и следовать знакомой системе стандартных ритуалов общения. Им придется смириться, если эти ритуалы подразумевают сохранение оптимальной дистанции с любимым человеком или выполнение каких-то обязательств по отношению к нему.

Дева

Сегодня Девы могут излишне драматизировать любовную ситуацию. Переживания «на грани» естественны в долгих отношениях, идущих к концу, но могут стать помехой в новом романе, способствуя нагнетанию в нем не самой здоровой психологической атмосферы. Опасно проецировать проблемы прошлого на настоящее.

Весы

Сегодня Весам стоит учесть вероятность явного или скрытого конфликта, способного помешать гармонии отношений. Возможны обиды и нечестные психологические игры из-за третьих лиц - например, родителей или общего подопечного. Важно иметь общее занятие, чтобы не «залипать» на негативных моментах дня.

Скорпион

Сегодня не в интересах Скорпионов торопить события и проявлять инициативу. Вместо этого им полезно бросить взгляд назад и убедиться, что ошибки любовного прошлого не мешают развиваться счастливым романтическим сюжетам в настоящем. День может потребовать выдержки, скрытности и уважения к правилам.

Стрелец

В этот день у Стрельцов возможен любовный кризис, спровоцированный внешними обстоятельствами или вызванный внутренними причинами. Не исключен страх перед нахлынувшими чувствами и проблемами, которые они могут с собой принести, а также перед возможными параллелями с негативными сюжетами прошлого.

Козерог

Сегодня Козероги демонстрируют любимому человеку негативные черты своего характера, которые трудно списать на обычное недомогание или «плохое настроение» (особенно если они рождены в середине января). Вероятно, в их душе еще ноет старая рана, которую не могут полностью излечить новые возможности.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям помогут такие качества, как выдержка и хладнокровие. Благодаря им они могут казаться холодноватыми и слегка отстраненными, зато будут надежно защищены от негативна, направленного в их сторону. Вероятно, им будет сложно расслабиться даже в счастливых отношениях.

Рыбы

Сегодня неудачные стороны ситуации перевешивают для Рыб позитивные, поэтому форсировать события не в их интересах. Звезды советуют им взять под контроль все свои сильные желания, включая сексуальные. Одновременно важно не зацикливаться на негативе, так как мысли о нем будут откачивать энергию.