Показываем, на что способны — финансовый гороскоп на 16 апреля

Сегодня стоит прорекламировать свои сильные стороны.

Овен

У Овнов в течение всего дня может усиливаться предпринимательская активность, что позволит вам действовать весьма изобретательно и оригинально. Однако не забывайте согласовывать свои поступки с теми людьми, которые могут быть ими затронуты. Хорошее время для исследовательской работы и сосредоточения на деталях. Можно пробовать свои силы в новой профессии.

Телец

Звезды советуют Тельцам не афишировать на публике свои намерения и стараться держаться в тени. Наиболее проблемная тема дня связана с взаимоотношениями с коллегами и подчиненными. Звезды благоприятствуют в укреплении деловых партнерских отношений и поиске новых вариантов для сотрудничества.

Близнецы

У Близнецов сейчас не лучшее время для реализации творческих планов. Экспериментирование и попытки изменить подход к делу, вероятно, не приведут к успеху. Правильное распределение рабочего времени – один из главных залогов успеха в делах. Те, кто ищут работу, могут найти приемлемый вариант. Обращайте внимание на объявления с предложением вакансий в средствах массовой информации.

Рак

Ракам звезды советуют неукоснительно выполнять график работ, даже если вас попытаются отвлечь и переключить на другие дела. Только целенаправленный труд может принести вам результат. В некоторых делах, которые уже близки к завершению, могут возникнуть осложнения. Вырастут доходы у тех, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты.

Лев

У Львов в этот день может быть много контактов, поездок и информационного. Однако не все контакты будут складываться удачно. Например, во время деловых коротких поездок могут возникнуть препятствия, осложнения. Неплохое время для кредитно-денежных отношений и оформления наследства. Строительные и ремонтные работы идут успешно.

Дева

У Дев этот день благоприятен для расширения и укрепления деловых связей. Деловые встречи и знакомства пройдут на позитиве. Может ускориться товарно-денежный и информационный обмен. Однако денег все равно может не хватать из-за возросших потребностей. Старайтесь сдерживать свои аппетиты при походе в магазин или на оптовый склад.

Весы

Весам в этот день рекомендуется сосредоточиться на обычной текущей работе. Строгое следование плану и своевременное соблюдение сроков выполнения работ – вот в чем вы преуспеете. Наиболее сложная тема дня связана с деловым партнерским сотрудничеством и поиском компромиссных решений. Также могут возникать трения с клиентами при выполнении индивидуальных услуг.

Скорпион

Оптимистичный настрой Скорпионов и уверенность в собственных силах во многом будут способствовать успешной работе в этот день. Используйте максимально свой творческий потенциал, экспериментируйте, ищите новые, более совершенные и эффективные методы в работе. А вот в текущих делах могут возникать сложности. Будьте предельно тактичными в отношениях с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец

У Стрельцов сегодня не лучший день для работы в составе группы. Советы друзей могут только мешать вашему свободному поиску более эффективных решений. Удачно складываются дела работников медицинских учреждений, гостиниц, ночных клубов, ресторанов. Используйте этот день для поисков дополнительной подработки и урегулирования щепетильных вопросов, не подлежащих широкой огласки.

Козерог

Ключ к успеху в делах Козерогам сегодня следует искать через укрепление отношений с друзьями и родственниками. Могут усилиться ваши интеллектуальные способности и умение находить неожиданные и оригинальные решения в трудных вопросах. Ваши возможности будут прирастать за счет включения новых людей в сферу своих интересов.

Водолей

У Водолеев, проходящих профессиональное обучение в вузе или колледже, могут осложниться отношения с преподавателями. Кроме того, вы можете быть склонны излишне поверхностно подходить к усвоению учебного материала. Главное условие для успеха в карьере – последовательно и методично добиваться поставленных целей. Лишь длительные усилия способны дать позитивный результат.

Рыбы

Рыбы в этот день смогут повысить качество работы и укрепить свой профессиональный авторитет за счет демонстрации своих познаний. Возможно, перед вами будет поставлена сложная задача, с которой вы успешно справитесь, и это повысит вашу профессиональную репутацию. Успешно проходят рекламные мероприятия и служебные командировки.