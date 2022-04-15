Отдыхаем по полной программе — гороскоп на 16 апреля

15-16 лунные сутки. Сегодня полная Луна в Весах акцентирует партнерские отношения и напоминает о важности долгосрочных совместных планов, которые их скрепляют.

В сложившихся (временно) обстоятельствах общая программа на отдаленное будущее может стать единственной прочной опорой и системной гарантией. День будет косвенно подрывать взаимное доверие, задевая старые обиды и оживляя былую неприязнь к конкретным людям. Вместо открытого конфликта и игры по правилам может иметь место закулисный маневр или психологическая борьба, не исключено давление через третьих лиц. Добавит проблем чья-то неуступчивость и властность.

Овен

Сегодня Овнам не всегда легко поддерживать добрые отношения с теми группами и инстанциями, в которых они заинтересованы на будущее. Новый образ действий может работать против них, мешая им вести переговоры и выполнять свои обязательства. Лучшей опорой станут долгосрочные договоренности и даваемые ими гарантии: когда период затруднений и отступлений от курса закончится, они вновь войдут в силу.

Телец

Сегодня вместо свободного поиска новых путей и активной реализации оригинальных идей Тельцам придется опираться на старую программу и официальный распорядок. Могут вызвать интерес юридические, профессиональные, медицинские нюансы, детали сдачи работ или оформления документов. В любом деле есть риск мелких неприятностей и погрешностей. В этот день хорошо заниматься проверкой багов и уязвимостей.

Близнецы

Сегодня для Близнецов будет естественным желание приятно провести время - но чем бы они ни занимались, всюду может ощущаться привкус негатива. Возможны неявные размолвки с детьми и любимыми, творческие неудачи, досадные запреты, моменты дискомфорта на отдыхе. Звезды советуют сократить программу дня (чем меньше в ней пунктов, тем меньше проблем) и строго придерживаться своих базовых принципов.

Рак

Сегодня Ракам не стоит отправляться в путь, брать на себя обязательства и увлекаться конкретными начинаниями. Положительный потенциал нового направления будет использован не полностью, вероятны досадные помехи. Успешному старту могут помешать угнетающие бытовые обстоятельства, ситуации эмоционального давления со стороны начальства или близких, негативные психологические проекции из прошлого.

Лев

Сегодня на пути Львов встают досадные мелочи, которые мешают им чувствовать себя победителями. Часто это будет призрак старых неприятностей, которые до сих пор дают им о себе знать. Это может быть недолеченное недомогание, давняя размолвка с коллегой или семейное наследие. Лучший способ сохранить душевное равновесие - придерживаться официальных и дружеских договоренностей, которые все еще в силе.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам поддерживать в своих контактах официальный тон, сочетать дружелюбие и лояльность с оптимальной дистанцией. В финансовой части актуальны принципы разумной экономии и здорового баланса. Порядок и ясность в текущих делах помогут вам избежать скрытого напряжения в деловых и близких отношениях - особенно если сейчас вы переживаете творческий или иной личностный кризис.

Весы

Сегодня Весы лишены полного психологического и бытового комфорта - но они вряд ли станут на этом зацикливаться, если у них много хлопот и они заняты благородным срочным делом. А вот пассивность и вправду может повысить их чувствительность к неприятностям и царящему вокруг напряжению. Они могут заниматься самоедством, испытывать перепады настроения, остро реагировать на домашние ситуации и на поведение своих близких.

Скорпион

Сегодня Скорпионы сталкиваются со скрытыми препятствиями, которые не позволяют им пустить в ход свои преимущества. Однако ничто не мешает им изучать и оценивать ту обстановку, в которой в ближайшее время им предстоит действовать и добиваться успеха. Можно посвятить этот день работе над ошибками и отслеживанию негативных следов своего прошлого. Желательно действовать в рамках закона или договора.

Стрелец

Сегодня Стрельцов могут сопровождать тревоги относительно будущего. Вероятен страх перед расходами и долгами, бытовыми и семейными проблемами, возможными поражениями в бизнесе, любви, игре или творчестве. Не исключен личный кризис, негативный взгляд на друзей, партнеров или спонсоров. Не стоит искать в этот день комфорта и ждать удачи - важнее понять, как следует действовать в ближайшее время.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит найти баланс между трудом и отдыхом. Могут вновь напомнить о себе личные разногласия с кем-то из партнеров, домочадцев или с представителями руководства. Хорошие тенденции момента временно окажутся «за кадром». День располагает к негативизму. Важно не поддаваться негативным эмоциям. Нежелательны любые начинания и публичность.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям придерживаться своих принципов, а также строго следовать «букве закона». Это поможет им сохранять устойчивость перед лицом отдельных проблем (например, личной неприязни), не терять присутствия духа при виде недоработок текущего момента или печальных следов прошлого. Новые возможности, включая методы заработка и ведения бизнеса, в этот день лучше не осваивать.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам не рваться вперед, а проверить намеченный путь на наличие явных или скрытых ловушек. Помехи вероятны в любом случае - но заранее к ним подготовиться все-таки лучше, чем столкнуться с ними уже в процессе осуществления своего замысла. Звезды подсказывают, что времени на раскачку мало, и лучше не попадать впросак: может пострадать авторитет или быть ранено самолюбие.