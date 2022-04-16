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Подтягиваем знания — финансовый гороскоп на 17 апреля

16 апреля 2022ГороскопыМарианна Басс

Очень важно подтянуть свои профессиональные знания, и тогда карьера пойдет в гору.

Подтягиваем знания — финансовый гороскоп на 17 апреля
Фото: litnet.com

Овен

Овнам в этот день следует воздерживаться от любых действий, способных повысить риск финансовых потерь. Старайтесь не допускать просрочки платежей и своевременно оплачивать счета. Вероятны неприятности с налоговой инспекцией. Банковские платежи по долгам могут не прийти вовремя. Нехватка оборотных средств может привести вас к необходимости брать деньги взаймы.

Телец

Тельцам в этот день может быть нелегко находить взаимопонимание с деловыми партнерами и клиентами. В ходе проведения переговоров вы можете столкнуться с неуступчивостью контрагентов. У вас может сложиться впечатление, что деловой партнер намеренно тормозит и затягивает принятие решений по совместному бизнесу. Воздержитесь от обсуждения принципиальных вопросов.

Близнецы

Те Близнецы, кто занимает подчиненное положение в трудовом коллективе, могут столкнуться с непониманием и торможением со стороны коллег. Также не исключено, что вы услышите недовольство и критические замечания начальства. Любые оплошности и ошибки сразу же негативно отразятся на всей работе. Чтобы минимизировать трудности, старайтесь не браться за излишне сложную и трудоемкую работу.

Рак

Раки сегодня могут растеряться и не найти адекватного ответа в нестандартной ситуации. А вот в привычной для себя обстановке вы сможете действовать достаточно уверенно. Поэтому старайтесь браться за ту работу, которую вы хорошо знаете и в которой чувствуете себя опытными профессионалами. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.

Лев

Для Львов, владеющих недвижимой собственностью, день может принести некоторые осложнения. Прежде всего, следует беспокоиться тем, кто не до конца оформил в собственность недвижимое имущество, а также имеющим крупные долги по коммунальным платежам. Также могут возникнуть неприятности из-за не узаконенной перепланировки помещений.

Дева

Девы в этот день могут столкнуться с задержкой с поступлением важной информации. Возможно, вам не удастся договориться о сотрудничестве с интересующим вас человеком. В торговле может существенно замедлиться товарно-денежный оборот, что негативно отразится на уровне доходов. Воздержитесь от деловых поездок, которые не были предварительно согласованы.

Весы

Уровень доходов Весов сегодня может оказаться существенно меньше ожидаемого. Возможно, в трудовом коллективе на вас попытаются взвалить самую невыгодную и низкооплачиваемую работу. При работе в подчинении вероятны конфликты с коллегами. Также велика вероятность технических сбоев в работе оборудования и компьютеров. Велика вероятность утери или кражи денег.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут испытывать внутренние сомнения относительно целесообразности тех или иных своих инициатив. Это может привести к тому, что из-за внутренних тормозов вы упустите шанс для дальнейшего профессионального роста или упустите возможность для решения важных вопросов. То же самое может относиться к недоверчивости к предложениям, поступающим от деловых партнеров.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут попасть в сложное положение, связанное с ограничениями деловой активности. Прежде всего, звезды советуют вам не участвовать в сомнительных сделках. Попытки увести доходы от налогообложения не приведут ни к чему хорошему. При выполнении частных заказов повышается риск неоплаты за выполненную работу.

Козерог

Козерогам сегодня рекомендован индивидуальный труд, при котором у вас будет возможность для самостоятельного принятия решений. А вот в коллективной деятельности вам не удастся найти взаимопонимание. Поэтому не рекомендуется проводить учредительные и отчетные собрания акционеров. Не полагайтесь на удачное стечение обстоятельств и будьте готовы к неожиданным осложнениям.

Водолей

Водолеям не рекомендуется проявлять инициативу, направленную на карьерное продвижение. Например, нежелательно вступать в контакт с вышестоящим руководством, вносить предложения по усовершенствованию стиля и методов работы – подобные инициативы могут быть расценены как выход за пределы компетенции. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.

Рыбы

Рыбам не рекомендуется браться за ту работу, которая требует высокого профессионализма. Вам может не хватить квалификации для того, чтобы справиться с обязанностями и это негативно отразится на вашей деловой репутации. Благоприятный день для профессиональной учебы и рекламных мероприятий. Не следует доверяться малознакомым людям.

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