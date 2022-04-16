Масса приятных эмоций — любовный гороскоп на 17 апреля

Сегодня нас ждет любовная удача и много приятных моментов.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам уединиться вместе с любимым человеком в интимной обстановке и устроить настоящий праздник чувственности. Это прекрасный момент для эмоционального сближения. Есть условия для романтических знакомств вдали от дома и в путешествиях, а также для развития крепкой связи.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что сегодня прекрасный день для новых знакомств или неожиданного продолжения приостановленных отношений, для романтических встреч и любовных авантюр. Начинания личного свойства в эти сутки имеют отличный потенциал и дают надежду на дальнейшее удачное развитие событий.

Близнецы

Сегодня одной из форм выражения любви и внимания для Близнецов может стать практическая помощь, деликатная услуга или интимный подарок. В зависимости от ситуации представители этого знака будут либо стремиться сами порадовать и впечатлить любимого человека, либо ждать забот и внимания от него.

Рак

Сегодня Ракам управляют их чувства. Все, что они предпринимают, они делают ради любви или в надежде встретить ее. Особенно привлекательной в их глазах будет идея найти духовного единомышленника. Активным Ракам лучше искать его или ее за рубежом или среди чужестранцев, а ленивым - в своих мечтах.

Лев

Влюбленным Львам этот день дает уроки подлинной чувственности. Стоит помнить, что сымитировать настоящие эмоции в этот день практически невозможно и лучше даже не пытаться это делать. Прекрасный день для свидания, если вы настроитесь на интимную обстановку, а не на свой эффектный «выход на сцену».

Дева

Девам звезды намекают, что сегодня подходящий момент для плавного развития романтических отношений и постепенного сближения. Благосклонность любимого человека и эмоциональная гармония практически обеспечены. Свободным Девам день поможет завести знакомство или присмотреться к возможному партнеру.

Весы

Сегодня звезды предлагают Весам непубличный стиль развития отношений. Любовные дела афишировать нежелательно. При соблюдении этого условия вас ждет согласие с партнером в большинстве текущих дел, включая сложные и потенциально проблемные. Подходящий момент для интимного подарка, приватной беседы.

Скорпион

Сегодня звезды расстилают перед влюбленными Скорпионами «красную дорожку» и усыпают их путь розами. Не обойдется и без шипов - например, заранее объявленных ограничений - но общая ситуация на редкость удачна. Поспешите: если вы мечтаете о настоящем счастье, у вас должен быть на счету каждый день.

Стрелец

Сегодня любовные дела Стрельцов идут отлично, пока они подстраиваются под меняющиеся обстоятельства. Для многих Стрельцов это означает полную интимность и приватность, отказ выходить за пределы дома. Некоторым Стрельцам придется общаться с любимым человеком ещё и на расстоянии.

Козерог

Сегодня Козероги не прочь пуститься в любовную авантюру - под которой, будучи осторожными по натуре, часто понимают смелый, но вполне обычный шаг. Возможно, их мотивирует письмо любимого человека или весть о нем от друзей. Вдохновляющая обстановка и привычка все просчитывать наперед сулят им успех.

Водолей

Сегодня Водолеев ждет удача в любви и масса приятных эмоций, если они готовы играть по чуждым им правилам. В частности, в этот день им придется смириться с невозможностью контролировать ситуацию так, как им нужно. При этом им важно сохранять самоконтроль, особенно когда они вступают в разговор.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит упускать свой романтический шанс, он может больше не повториться. Звезды обещают грандиозный успех в любви, если вы не остановитесь при виде возможного препятствия и проявите немного изобретательности (особенно в общении). Не сомневайтесь в своей красоте и сексапильности.