Мечты могут стать реальностью — гороскоп на 17 апреля

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе добавляет проницательности и обостряет тайные желания, включая желание денег, любви и успеха.

Все это поможет быстро освоиться в новых методах ведения дел и интуитивно верно применить свежую информацию (особенно получаемую от друзей). А вот в случае препятствий, выручит тщательное планирование и дисциплина. Этот день усилит чувствительность и сексуальность, поможет развивать частные проекты и зарубежный бизнес, а также находить важную информацию. Возможен неожиданный подарок судьбы. Важные условия успеха - приватность и вдохновение.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам смелее осваивать предложенный ситуацией стиль действий и фронт работ. Не стоит медлить, если ваши планы требуют тайны, вы хотите что-то обнаружить или, наоборот, скрыть. На этом пути возможны крупные победы (особенно если вы будете следить за новостями и вовремя отказываться от заведомо тупиковых путей). Возрастет сексуальность, возможен прилив романтических чувств.

Телец

Тельцам стоит использовать удачный момент для сотрудничества и переговоров, а также для развития личных отношений. Чужое поведение может вызвать неожиданную реакцию и натолкнуть на оригинальные мысли. Чтобы повысить эффективность своего взаимодействия с людьми, стоит отказаться от узких официальных путей, чреватых контролем, и разрабатывать лишь новые, свободные и многообещающие направления.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит настроиться на работу и даже на отдыхе попробовать совместить приятное с полезным. Важным условием успеха будет настрой - например, тайный духовный подъем, мотивирующий на хлопоты: в этом случае, легко пойдет даже нелюбимое дело. Хорошо заниматься оказанием приватных услуг, ремонтом, лечением, нуждами питомцев, благотворительностью. Возможны новости и подсказки от друзей.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не бояться роковых осложнений и спокойно браться за выполнение задуманного. Препятствия на пути возможны, но есть все необходимое, чтобы их успешно преодолеть. Немаловажной составляющей успеха при этом станет вера, надежда или далекая цель, дающая вдохновение. Явные подвижки вероятнее в бизнесе, творчестве, духовной жизни, любви, зарубежных делах и в заботе о детях.

Лев

Сегодня успехи Львов зависят от их проницательности, умения действовать активно и пользоваться коллективными ресурсами - например, семейными. Звёзды сегодня поддерживают приватность, а потому постарайтесь найти время для того, чтобы расслабиться и восстановить силы. Не стоит заниматься в этот день рекламой, а также проявлять инициативу или предлагать какие-то проекты. Важно ценить дружеские отношения с родственниками, земляками, старыми друзьями.

Дева

Сегодня у Дев эмоционально насыщенный и продуктивный день. Он дает возможность взяться за несколько дел сразу, особенно если есть влиятельные помощники или лояльная публика. Также он позволяет совместить деловые и личные планы, обещает приятные сюрпризы и вести от далеких друзей. Возможны поездки, переговоры. Барьеры вероятнее со стороны официальных инстанций: проверки, бюрократические препоны.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня благоприятный день для ведения частного бизнеса, для лечебных процедур, хозяйственных дел, забот о питомцах, для заработка в сфере медицины, сложного производства и приватных услуг. Также он неплох для сделок и шоппинга: вероятны скидки, полезные находки и уникальные предложения, особенно на вторичном рынке. Возможно получение важной информации, особенно если вы её долго ждали.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам смелее повиноваться своим тайным импульсам и доверять внутреннему голосу. Обаяние и везение позволят им сделать первый шаг в направлении удачи. Важные мероприятия лучше начинать рано утром: это даст больше простора для маневра и времени для раскачки. Возможны переговоры. Для повышения эффекта желательно заранее оценить ситуацию и исключить тупиковые направления.

Стрелец

Сегодня звезды сулят Стрельцам удачу и покровительство небес, пока те находят баланс между трудом и отдыхом. В этот день хорошо включаться в семейные дела или в частный бизнес-проект, приступать к интенсивной работе по ремонту, а также организации уютного пространства. День располагает к неофициальным встречам и договорённостям, а также неожиданным знакомствам в дороге.

Козерог

Сегодня все начинания Козерогов удачны. Им важно учитывать новости, информацию от друзей и любимых. При верной оценке ситуации и своих шансов их проекты быстро «наберут вес» и вскоре дадут желанный эффект. Если допущен промах - например, завышен бюджет или нет подстраховки - успехи будут скромнее, но результат все же появится, пусть даже в виде полезного урока на будущее от предпринятой авантюры.

Водолей

Обстоятельства этого дня подсказывают Водолеям новые возможности заработка - в том числе благодаря должности или профессиональному чутью. Ситуация позволяет им извлекать пользу из того, что раньше было убыточным. Могут начать приносить доход прежние вложения. Однако общая обстановка сегодня довольно коварна и лучше быть начеку - особенно в деловых и частных контактах и при передаче данных.

Рыбы

Сегодня звезды благословляют Рыб на давно задуманную или только что созревшую инициативу. Лучше, если она не будет спонтанной, хотя не возбраняется легкий налет авантюры. Есть шанс преуспеть в любви, бизнесе, расширении возможностей. Стоит заранее избавиться от идеализма и принять, что часть дверей будет закрыта. Медлить нежелательно: окно удачи вскоре захлопнется и важно успеть сделать побольше.