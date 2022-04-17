Жертвуем ради успеха — гороскоп на 18 апреля

17-18 лунные сутки. День обещает успех через трудности, сильные чувства и разумные ограничения там, где это нужно.

Он позволяет развить все начинания (особенно благие), дает надежду на получение поддержки со стороны, покровительства, уважения, признания, почестей, добровольной помощи из скрытых резервов. Можно найти новые возможности, обрести эмоциональный баланс и вдохновение. Актуальны темы компенсации за прошлое, возмещения убытков, уплаты моральных и материальных долгов, награды за труд или какие-то выдающиеся достижения. Луна в Скорпионе поможет распознать великодушие с тайным умыслом или подарок с подвохом.

Овен

Сегодня Овнов ждет успех, если они не стремятся к инициативности, а вместо этого обратили внимание на завершение каких-то проектов или решение давно назревших вопросов, поскольку именно они могут значительно усилить ваш авторитет. Возможны подвижки в бизнесе и любви, появление новых источников дохода, а также доступа к новым возможностям. Для настоящего успеха важна уверенность в себе и вера в свои силы.

Телец

Сегодня самый высокий взлет ждет Тельцов в гармоничном совместном начинании. Актуален творческий или деловой тандем, дружеский союз, контакт с группой или аудиторией, расчет на взаимность и гармонию в любви. При этом на высший уровень успеха все же выведет дополнительный ресурс или очень мощный стимул на будущее. Еще одно важное условие успеха - уступка (партнеру, другу, покровителю или публике).

Близнецы

Сегодня для Близнецов велик шанс преуспеть в трудном неприятном деле, если их побуждает трудиться грандиозная цель или мотивирует насущная необходимость. Среди самых весомых мотивов в этот день - заработок, забота о питомцах, благотворительность, ремонт дорогих сердцу раритетов, а также карьерный рост. В последнем случае полезно обратить внимание влиятельного лица на какие-то достигнутые вами успехи.

Рак

Сегодня Раки на удачной волне и способны добиться успеха, в том числе вдали от дома. Им важно отбросить мнительность, больше верить в себя, свои идеалы или своих покровителей, доверять партнерам, любимым, детям. Не стоит смущаться при виде препятствия: оно будет снято, или вы сами найдете выход. Вас может выручить озарение, счастливый случай, старый резерв, рука помощи издалека или «знак свыше».

Лев

Сегодня удача требует от Львов жертв и вложений, порой весьма значительных. Для одних Львов это будут моральные уступки или сильные переживания, другим придется оперировать материальными ценностями, своими или чужими. Правильная инвестиция многократно окупится. Возможно укрепление защиты или резерва, в финансовой части - получение кредита или наследства на выгодных условиях, грандиозная сделка.

Дева

Сегодня у Дев остается шанс благополучно преодолеть все препятствия, включая бюрократические и дорожные. Возможно, придется пройти через задержку в пути или строгую систему контроля. В затянувшейся сложной ситуации (в том числе вдали от дома) многие Девы смогут обратиться к влиятельным знакомым или к тем, кто им сейчас взаимно симпатизирует. Возможна помощь в благодарность за прежние услуги.

Весы

Сегодня Весам не стоит сетовать на рост расходов, так как ситуация располагает к полезным покупкам. Кроме того, вероятны денежные поступления или компенсации, выгодные приобретения и сделки, подарки и скидки. Возможны оптовые закупки или удачные продажи излишков. Ожидаются подвижки в случае ожидания наследства или финансирования. Не исключены дополнительные траты на престиж и на вип-услуги.

Скорпион

Сегодня Скорпионы неизбежно столкнутся со знакомым ограничением, и в этой части день может стать для них проверкой на усвоение правил - например, поведения в социуме. В остальном, это день удачи и им не стоит останавливаться, пока они не извлекут из ситуации все возможное. Особенно счастливыми и значимыми могут стать события и переживания этого дня для Скорпионов, рожденных в середине ноября.

Стрелец

Сегодня Стрельцы счастливее там, где они могут дать волю своим чувствам или ощутить единство со своим тайным идеалом. Многие Стрельцы предпочтут остаться дома, видя в нем свой источник силы. Возможно желание побыть на природе или в «святых местах». Многие Стрельцы откроют свой дом и душу для страждущих братьев и сестер. Стрельцы-путешественники и изгнанники найдут духовный или физический приют.

Козерог

Сегодня Козерогам важно поверить в свой успех и проявить настойчивость, если на пути возникло препятствие: счастливое стечение обстоятельств поможет его обойти. Возможно, вас поддержат «друзья по несчастью». Есть шанс получить благодарность за прошлое или моральную поддержку, воспользоваться открытым общим ресурсом. Участие в коллективных проектах требует осторожности. В любви выручит интуиция.

Водолей

В этот день Водолеи могут получить вознаграждение, компенсацию или какую-то тайную выгоду от стечения событий. Многих Водолеев это вдохновит на дальнейшую разработку «золотой жилы». Звезды советуют поспешить: возможность вскоре может быть закрыта. Не стоит забывать и про обратную сторону медали - необходимость платить налоги, отрабатывать полученную помощь или охранять свои возросшие ресурсы.

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно чувствуют, что им повезет, а звезды их в этом ощущении поддерживают. Несмотря на препятствия или ограничения, день сулит удачу в важных делах и обещает, что усилия не пропадут впустую. Можно надеяться на благодарность или признание, на лидерство и расширение своих возможностей, на успехи в общении с иностранцами. Возможен материальный или духовный стратегический прорыв.