Удача ходит за нами по пятам — финансовый гороскоп на 18 апреля

Сегодня нам крупно везти везде и всегда. Пользуемся этим и наслаждаемся.

Овен

Овнам для успеха в делах требуется спокойная обстановка на работе, чтобы никто не отвлекал посторонними разговорами. Отношения с начальством могут стать более доверительными, что создает хорошие предпосылки для карьерного роста. Вам могут предложить дополнительную работу на полставки или по совместительству. Причем, это может существенно повысить уровень вашей работы.

Телец

Тельцам в этот день удастся проявить свои организаторские способности в проведении собраний акционерных обществ, кооперативов, товариществ с ограниченной ответственностью. Ученые и конструкторы смогут найти оригинальные решения и значительно продвинуться в своей работе. Активизируются деловые поездки и встречи. Вместе с тем воздержитесь от рискованных инвестиций.

Близнецы

Близнецам звезды советуют сосредоточить основные свои усилия на продвижении по карьерной лестнице. Удачно проходят деловые контакты с представителями официальных властей, можно получить выгодный заказ. Ваши доходы напрямую зависят от профессионального статуса и занимаемой должности. Используйте методы мягкой силы для продвижения своих проектов.

Рак

Ракам в этот день, возможно, удастся найти компромисс при ведении переговоров с деловыми партнерами. Это также удачный день для разрешения юридических споров. Успешно проходит рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами. Поездка в другую страну или в другой регион поможет бизнесменам решить те вопросы, которые были на повестке дня.

Лев

У Львов хороший день для банковской финансовой деятельности и страхового бизнеса. Удачное время для тех, чья деятельность требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. В частности, больших успехов добьются ученые-теоретики, писатели, криминалисты. При необходимости вы сможете оформить кредитную карту на выгодных условиях.

Дева

Девам звезды советуют всесторонне развивать партнерское сотрудничество. В первой половине дня можно рассчитывать на успешное завершение переговорного процесса и подписание соответствующего договора. Те, кто выполняет клиентские услуги, смогут увеличить количество выгодных заказов. Ваша работа будет пользоваться популярностью у клиентов.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы. Очень важно поддерживать деловые и доброжелательные отношения с коллегами и подчиненными. Не позволяйте посторонним людям отвлекать вас от работы. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций - это может негативно отразиться на результатах работы. Это не лучший день для деловых поездок и встреч.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Не торопитесь расходовать деньги на покупку товаров, которые не являются необходимыми.

Стрелец

Стрельцы сегодня смогут увеличить свои доходы за счет использования ресурса недвижимой собственности. Это хорошее время для приобретения недвижимости и выгодных сделок с ней, заключения договоров аренды, покупки мебели, офисной техники, строительных и отделочных материалов. Другим позитивным направлением может стать инвентаризация движимого и недвижимого имущества.

Козерог

У Козерогов этот день благоприятствует удачным инициативам в торгово-закупочной и посреднической деятельности, коротких поездках и деловых встречах. Успешно идет продвижение деловых бумаг, их оформление и визирование в инстанциях. Приток доходов идет в основном за счет выгодного взаимодействия с партнерами и включения других людей в сферу ваших экономических интересов.

Водолей

У Водолеев удачный день с точки зрения увеличения доходов. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы добиваетесь хороших результатов в работе. Прилагайте усилия к тому, чтобы повысить уровень профессионального мастерства. Улучшаются отношения с коллегами и подчиненными, и за счет этого вы сможете укрепить свои финансовые возможности.

Рыбы

Рыбам в этот день сопутствует удача во многих делах. И чем активнее вы себя будете вести, тем успешнее складываются ваши дела. Благодаря поддержке звёзд у вас появляются шансы оформить ряд удачных сделок в сфере финансов, валютных операций и купле-продаже акций (активов) компаний. Можете рассчитывать на получение премии от работодателя.