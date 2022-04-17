На одной волне — любовный гороскоп на 18 апреля

Сегодня в любви стоит чаще общаться и быть на одной волне с партнером.

Овен

Сегодня Овны остаются на чувственной волне и тяготеют к активной эротике, но и возвышенные мысли им не чужды. Овны-мужчины могут мечтать о сценарии, где героически вызволяют любимую из беды. Подходящий момент для уединения вдвоем и осуществления тайных желаний, которые в эти сутки лишь разгораются.

Телец

Сегодня сама судьба поддерживает в любовных отношениях Тельцов гармонию, но это лишь «задел». Несмотря на изначальную взаимную тягу, построение красивого союза будет требовать от них дополнительной дипломатичности и готовности подстроиться к привычкам партнера - тогда сбудутся самые смелые мечты.

Близнецы

Сегодня по-настоящему влюбленные Близнецы могут не замечать тех жертв, которые несут на алтарь любви. Для близкого человека они способны сделать все возможное и невозможное (особенно если их об этом проникновенно просят). Многие Близнецы под влиянием чувств будут готовы изменить своим принципам.

Рак

Сегодня влюбленные Раки могут торжествовать: их заветные мечты полностью или частично сбываются. Сказка становится для них былью или реальность превращается в сказку. Боги любви любезно устраняют с их пути препятствия, которые выглядят непреодолимыми. Возможна награда за какие-то разрешившиеся сложности.

Лев

Львам звезды напоминают, что сегодня главная ценность - богатство чувств. Большую роль играет сексуальная и эмоциональная гармония с любимым человеком. Также пару могут связать общие крупные дела и начинания. Свободные Львы могут встретить свою любовь в неожиданных обстоятельствах.

Дева

Сегодня Девы смогут наслаждаться счастьем с любимым человеком, если будут помнить о его превосходстве, не комплексуя и не завидуя. Стоит понимать, что в этом сейчас нет ничего обидного. Возможно, ваша пассия «из другой лиги» и на данный момент успешнее, элегантнее, талантливее или авторитетнее вас.

Весы

Сегодня Весы могут испытывать проблемы в личных отношениях, если рассчитывают на полную ясность, четкие границы и дружеский разговор. Истинное удовольствие от свидания получат Весы, которым важнее эмоциональная близость и сексуальная раскрепощенность: ради этого они могут отступить от своих правил.

Скорпион

Скорпионам не стоит пропускать этот день, если они мечтают о волшебной встрече и незабываемом романтическом свидании, втайне готовят партнеру судьбоносное предложение. Этот день хорош для взаимных страстных чувств и для «благородных жестов». Инициатива сегодня будет удачной, знакомство счастливым.

Стрелец

Сегодня необходимым условием комфорта влюбленные Стрельцы не без оснований сочтут полную интимность. Им важно оказаться там, где они могут выплеснуть свои чувства, будучи уверенными, что надежно укрыты от посторонних глаз. Хорошо устроить свидание дома, на природе или в тайном романтичном убежище.

Козерог

Сегодня звезды поддерживают и подбадривают Козерогов в их романтических инициативах, намекая, что в конце пути их обязательно ждет исполнение желаний. Чтобы получить удовольствие не только от финального результата, но и от всех фаз событий, важно хорошо подготовиться и эмоционально раскрепоститься.

Водолей

Влюбленных Водолеев этот день склоняет к щедрости материальной и духовной. Если вы прижимисты и сдержанны, ваши успехи могут оказаться под вопросом. С другой стороны, вам стоит помнить, что откровенность в некоторых вопросах для вас равна беззащитности. Старайтесь дозировать поток своих эмоций.

Рыбы

Этот день не обманет ожиданий Рыб и принесет им в любви многое из того, о чем они мечтали. Будучи «виновниками торжества», они будут наслаждаться своим успехом, но не без оснований припишут часть своего везения судьбе или чуду. И в новых, и в постоянных отношениях они будут безусловными лидерами.