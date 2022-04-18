Инициатива обернется хаосом — любовный гороскоп на 19 апреля

Сегодня не стоит устраивать романтические встречи с сюрпризами — партнер не оценит.

Овен

В этот день Овны демонстрируют своим любимым энергию, гибкость и веселый нрав. В числе их недостатков сегодня такие качества, как непоследовательность действий и переменчивость настроений, а также лукавство и скрытая конфликтность, что может сделать их ненадежными спутниками на длинной дистанции.

Телец

Для Тельцов день может быть ознаменован перебором вариантов или непостоянством симпатий, чрезмерным романтизмом. Любовное свидание может обернуться для них приключением, исход которого не ясен им в полной мере. Знакомства этих суток не сулят стабильных и полностью предсказуемых отношений в будущем.

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают, что в этот день их партнеры очень романтичны и предприимчивы, но непоследовательны и не всегда честны, по разным причинам. Важно базовое доверие в паре - которое гораздо вероятнее в постоянных проверенных отношениях, чем в случайном или только что завязанном романе.

Рак

В круговороте сегодняшних событий Ракам может стать не до любви и это к лучшему. Попытка втиснуть в свое расписание романтическую часть может привести не к приятным, а к весьма досадным последствиям: дела пойдут хуже, а отношения будут страдать из-за неизбежной раздражительности, спешки и суеты.

Лев

В атмосфере этих суток Львы становятся вдохновенными и порой неосмотрительными искателями приключений. Они могут ввязаться в новую авантюру или вдруг начать раскачивать лодку стабильного союза. Их проблемой будет нехватка ресурса на долгой дистанции, они могут не оценить свои силы и возможности.

Дева

Сегодня влюбленным Девам стоит аккуратнее выбирать линию поведения, так как они могут подпортить гармоничные отношения с любимым человеком. Вероятность разногласий выше, если задеты интересы партнера или его (ее) убеждения, а также если общение протекает вдали от дома или на его (ее) территории.

Весы

Весов звезды предупреждают, что обстановка сегодня не слишком благоприятствует их романтическим начинаниям. В первую очередь, желательно избегать спонтанных свиданий, поездок и приключений - но стоит учитывать, что досадные помехи будут и при плановых встречах. Не самый удачный день для знакомств.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют потратить на романтическое мероприятие много сил и решить, что в чем-то ошиблись. Однако им не стоит обращать на это внимание, если они уверены в любимом человеке и в своих собственных чувствах - им важно лишь контролировать ситуацию и не допускать откровенных авантюр.

Стрелец

Сегодня в Стрельцах «играет кровь», и они не в силах бездействовать. Мало кто из них удержится от лихой любовной инициативы, переходящей в масштабную авантюру. Звезды напоминают об изменчивости чувств, к которой склоняет текущая ситуация, и советуют подумать, стоит ли такая игра свеч в перспективе.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам воздержаться от романтических инициатив, так как они сулят больше проблем, чем удовольствий и не приближают к искомому идеалу, а отдаляют от него. Если ваше любовное начинание уже принесло хорошие плоды, не поддавайтесь в этот день соблазну его активно развить.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи избавят себя от лишних проблем, если, невзирая на все соблазны, будут придерживаться своей собственной тактики и личных убеждений. Попытка подстроиться к веяниям момента или чужим ожиданиям не принесет им успеха. В силе принцип «лучше быть одному, чем вместе с кем попало».

Рыбы

Сегодня Рыбам трудно управлять своим темпераментом. Под влиянием обуревающих их страстей и амбиций они вполне могут сделать отчаянный шаг и совершить в любви стратегическую ошибку. Что бы ни случилось, вам лучше отложить дальнейшие ходы и дать себе время остыть (учтите, что это будет непросто).