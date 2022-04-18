Дела пойдут в гору — финансовый гороскоп на 19 апреля

Сегодня наши финансы будут умножаться, а карьера — двигаться вперед.

Овен

Овны сегодня смогут проявить незаурядные предпринимательские способности. Удача коснется тех, чья деятельность связана с наукой, творчеством и спортом. Рекламное объявление, опубликованное в средствах массовой информации, может дать быстрый положительный эффект. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки для изучения перспектив рынков.

Телец

Тельцам в этот день можно заниматься урегулированием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Вы сможете без особых затруднений оплатить счета по кредиту и по оплате ЖКХ. Преуспевают работники ночных заведений, санаторно-курортных реабилитационных центров, больниц, аптек. Морякам и рыбакам в середине дня хорошо уходить в плавание.

Близнецы

Близнецам звезды советуют направить свою энергию на творческую работу в группе единомышленников. Успешно проходят обсуждения перспективных планов дальнейшего развития фирмы в совете директоров. Удачно идут переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве. Также вы сможете преуспеть при работе над составлением бизнес-плана.

Рак

Раки, занимающие руководящие должности, смогут добиться делового взаимовыгодного взаимодействия с подчиненными. Многие из вас получат предложение занять более высокую должность. Старайтесь действовать методично и целенаправленно – такой стиль поведения принесет вам положительный результат.

Лев

У Львов хороший день для демонстрации на публике своих талантов и способностей. Можно принимать участие в конкурсах и кастингах, пытаться поймать удачу в конкурентных видах деятельности. Удачное время для дизайнеров, издателей, полиграфистов, работников туристических и рекламных агентств. Успешно проходит деловая переписка с коллегами из других регионов.

Дева

Девам в этот день удастся улучшить условия труда на рабочем месте. Можно обращаться к работодателю с соответствующими просьбами. Также хорошо устанавливать сигнализацию на пульт вневедомственной охраны, монтировать новейшие средства видеонаблюдения. Старайтесь непременно доводить до полного завершения начатые дела.

Весы

Весы сегодня смогут легко вступать в деловые контакты и находить взаимопонимание с потенциальными партнерами. Это время для компромиссов и сотрудничества. Расширяются и укрепляются ваши деловые связи. Успешно идет информационный обмен, профессиональное обучение, короткие поездки, консультации, торговая и посредническая деятельность.

Скорпион

Удачно складываются дела у Скорпионов, работающих на подчиненных должностях. В трудовом коллективе у вас могут сложиться доброжелательные и деловые отношения. Во многом именно благодаря этому вы сможете работать с хорошим настроением, и у вас все получается наилучшим образом. Уделяйте особое внимание грамотному использованию имеющейся в вашем распоряжении техники и механизмов.

Стрелец

Стрельцам в этот день очень важно быть уверенными в себе и собственных силах. Наиболее успешно день пройдет для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха: артисты шоу-бизнеса, визажисты, парикмахеры, стилисты, торговцы косметикой, парфюмерией, модной одеждой и украшениями. Вы сможете что-то важное усовершенствовать в своей работе.

Козерог

День располагает Козерогов к тихой и уединенной работе, которая будет выполняться в привычных комфортных условиях. Например, успешно пойдут дела у тех, кто работает на дому, выполняя заказы по фрилансу. Складываются благоприятные условия для сделок с недвижимостью, ремонтных, строительных и отделочных работ, семейного бизнеса.

Водолей

Водолеи смогут обзавестись деловыми связями и быстро решить стоящие перед ними вопросы. Удача сопутствует вам в деловых поездках, проведении собраний и иных коллективных мероприятиях. Успешно проходят учебные занятия по повышению профессиональной квалификации. Используйте этот день для сбора актуальной информации.

Рыбы

Рыбы, связанные с умственным трудом, имеют неплохие шансы для роста доходов. Также это удачный день для карьерного роста и увеличения доходов благодаря высокому профессиональному статусу. Могут произойти полезные контакты с влиятельными людьми, наделенными властными полномочиями в государственных структурах.