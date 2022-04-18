Захочется вляпаться в историю — гороскоп на 19 апреля

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце добавляет авантюризма и героизма.

Блестящий старт может обернуться распылением сил и ростом нервозности. Возможны противоречия при общении с людьми, имеющими иное мировоззрение. Будьте аккуратны при занятиях спортом. Лучшие стороны этого дня - гибкость, ловкость и умение взять от ситуации максимум. Снизит риски хорошая подстраховка. Тонкий дальновидный ход может принести провал сейчас и успех в перспективе. Не стоит перевозить животных и увлекаться алкоголем.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам разумнее распоряжаться своей энергией, так как она способна завести их в ложном и даже опасном направлении. Этот день склоняет к хитроумным и непоследовательным авантюрам, чреватым тупиками и неприятностями без подготовки и поддержки - например, без знания местности или без правильной навигации.

Телец

Тельцов звезды приглашают к приключениям, советуют им стать чуть легче на подъем и проявить больше гибкости во взглядах. Это особенно актуально, если тема дня - путешествие, спорт, бизнес за рубежом или взаимодействие с мультинациональной аудиторией. «Классическим» медлительным Тельцам в эти сутки не очень уютно. Возрастает доля риска в любом деле, чрезмерного романтизма и материальных потерь.

Близнецы

Сегодня Близнецам задает ориентиры окружающая обстановка, а она будет не слишком спокойной: минуты стабильности могут сменяться минутами нервозности. Не всегда удастся положиться на партнеров. Могут активизироваться и играть не совсем честно конкуренты. Не самыми простыми окажутся отношения с иностранной аудиторией. К счастью, у многих Близнецов есть возможность остаться в стороне от волнений.

Рак

Для Раков это день суеты, мелких проблем и срочных хлопот. Коэффициент полезных действий окажется выше, если придерживаться общепринятых правил и проверенных инструкций - например, знакомой системы безопасности. Иначе часть сил и ресурсов уйдет впустую, провоцируя претензии окружающих и мини-сбои. Не исключены проблемы с питомцами, недомогания, повреждения, недоразумения в общении с иностранцами.

Лев

Львам этот день может подарить деловую ловкость, спортивный азарт, любовный пыл или творческое вдохновение, но не обеспечит стабильности и достаточного запаса сил. После многообещающего старта легко оказаться на распутье, без ресурсов и подпитки, в ожидании запаздывающего «второго дыхания». В итоге возрастет риск потерь и ошибок, которых могло не быть. Важно заранее просчитывать возможные риски.

Дева

Девам стоит учитывать нестабильный и напряжённый характер этих суток. День может принести им срочные хлопоты, связанные с их домом, бизнесом или машиной, а также усложнить им семейные и соседские отношения, деловое партнерство, взаимодействие с иностранцами и зарубежными сервисами, выполнение домашних дел и служебных обязательств. Важно вовремя гасить мелкие раздоры, чтобы они не набирали силу.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам быть осторожнее в дороге, избегать поспешных решений и следить за вещами и документами, поскольку есть рисак что-то потерять или забыть. В числе прочего не помешает проверить дорожную аптечку. Если нет срочной необходимости, лучше отменить поездку: возможны поломки, неудобства и ухудшение самочувствия. В этот день не рекомендуется брать с собой в путь питомцев.

Скорпион

Скорпионов события этого дня подталкивают к непостоянству и метаниям, а также к деловым, финансовым, любовным и другим авантюрам. Не стоит сейчас торопить события и спешить с решениями - куда важнее закрепить уже имеющиеся успехи, иначе они могут сопровождаться суетой, расходами или разочарованием.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ждет всплеск энергии и предприимчивости. Они могут тяготеть к риску, лихачеству, любовным авантюрам или игровому азарту. Им важно помнить, что сейчас любые игры для них рискованны, особенно при крупных ставках. Кроме того, выигрыш может им не пригодиться, так как вскоре ситуация изменится. Чтобы не прогадать, стоит расширить горизонт планирования на несколько месяцев вперед.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам увлекаться любыми работами и физическими нагрузками, а также отправляться в путешествие, открывать бизнес и предпринимать что-то новое. Не стоит начинать сотрудничество, даже с хорошими знакомыми. Нужна осторожность в лечебных процедурах. Если ситуация вынуждает реагировать, важно понять, чем обернется сегодняшняя суета в близкой перспективе для дома и семьи.

Водолей

Сегодня Водолеи могут рассчитывать на успех, если будут дальновидны, не изменят своим планам и принципам. Также им стоит строже отбирать людей в свою команду или быть разборчивее, вступая в чужие группы, чтобы не получить вместо сообщества верных друзей компанию авантюристов: у такого выбора могут быть комплексные последствия, включая финансовые. Это не лучший момент для взносов и инвестиций.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит поддаваться своим порывам и внешним влияниям, проявлять инициативу, реагировать на издевки и поддаваться эмоциям: сейчас это для них сопряжено с риском допустить ошибки (особенно если они рождены в феврале). Несдержанность перечеркнет плоды их усилий и выставит их в ложном свете. Высока вероятность ссор, стрессов, финансовых потерь. Нежелательно употреблять алкоголь.