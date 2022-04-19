Дозируем всплески чувств — любовный гороскоп на 20 апреля

Сегодня стоит сдерживать эмоции, иначе они ударят по отношениям.

Овен

Сегодня влюбленные Овны нуждаются в ореоле сказки или приключения. Женщинам-Овнам ничего не стоит вообразить себя прекрасными принцессами или колдуньями, а мужчинам искателями приключений или благородными рыцарями с тайной великой миссией. Если мечты и роли совпадут, отношения будут идеальными.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы легко становятся заложниками своих или навязанных мечтаний. Это день располагает к романтике и отчасти искажает реальность. Он может заставить вас идеализировать будущее или какую-то сторону отношений между полами - например, интимную. Инициативы лучше отложить до завтра.

Близнецы

В этот день личность любимого человека овеяна для Близнецов ореолом мистики или экзотики, является объектом уважения и восхищения. Что-то возвысит и облагородит его в их глазах. Не исключено, что над сексуальным влечением или интеллектуальной тягой сегодня возьмут верх чисто платонические чувства.

Рак

Сегодня Раки могут из лучших побуждений нарушить в своих любовных отношениях идеальный баланс. Они начнут придавать большое значение мелочам, упуская из виду общую перспективу. Стремление улучшить и без того гармоничную картину создаст дискомфорт, поэтому имеет смысл обойтись без лишних инициатив.

Лев

Сегодня влюбленные Львы - азартные игроки и не отличаются скромностью запросов. Они твердо намерены приумножить свои любовные активы. Если исполнение желания зависит исключительно от них самих, они его выполнят, чего бы им это ни стоило. Приключения этого дня могут вывести их на новые рубежи.

Дева

Сегодня дела сердечные могут оказаться тесно сплетены для Дев с другими важными вопросами - например, идеологическими, духовными, мировоззренческими. Не исключено, что будет замешан и фактор дома, жилья. Звезды подсказывают, что в этот день лучше не обострять и не выяснять отношения.

Весы

Сегодня Весов и их любимых может ждать цепочка недоразумений и приключений. В большинстве случаев это не приведет к ссорам, вероятнее минутные размолвки и ситуации беспокойства друг за друга. Не исключено, что вечером вы лишь посмеетесь над создавшейся в этот день путаницей или миновавшей угрозой.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы отличаются необыкновенной щедростью, которая может принять и эмоциональный, и чисто материальный оттенок. На волне позитива они не станут считать деньги и даже не подумают сдерживать свои бурные чувства - пусть весь мир знает, как они счастливы и насколько полны надежд.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы ни в чем не знают меры. Они способны на широкий жест, душевную теплоту, красивый романтический порыв и невероятную щедрость по отношению к близкому им человеку. Будучи глубоко задетыми и оскорбленными в своих лучших чувствах, они могут проявить неожиданное коварство.

Козерог

Сегодня звезды советуют влюбленным Козерогам положиться на судьбу и поверить, что все идет к лучшему. На это есть две причины. Первая - сейчас все действительно идет к лучшему, а вторая - отказ от лишней суеты и вера в благоволение высших сил иногда творят чудеса и сегодня как раз такой день.

Водолей

День склоняет Водолеев к идеализму в любовных делах и может подтолкнуть к дополнительным расходам на красивые романтические мероприятия. Не исключено, что широта души и взрыв вдохновения будут объясняться заманчивыми видами на будущее и надеждой однажды получить удвоенную отдачу от своей щедрости.

Рыбы

Сегодня звезды советуют влюбленным Рыбам сдержать эмоции или строго дозировать всплески чувств. Полная открытость может дать нежелательный результат - например, привести вас к эмоциональному и физическому выгоранию или дать кому-то мощное оружие против вас на будущее. Даже мечтать стоит в меру.