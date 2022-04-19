Бежим навстречу мечте — гороскоп на 20 апреля

19 лунные сутки. Сегодня воодушевляющие эмоции Луны в Стрельце то и дело размывают границы формальностей.

Спортивный дух сохранится, но активные действия могут смениться активными переживаниями. День располагает к эмоциональной экзальтации, повышает чувствительность к высшей октаве событий. Лучшие проявления дня - благотворительность, сочувствие, смягчение остроты событий, поддержка надежды и веры. Проблемными сторонами дня могут быть иллюзии, идеализм, чрезмерная сентиментальность и доверчивость.

Овен

Этот день поддерживает в Овнах идеализм, который порой лишает их чувства меры и толкает на опасные действия - при том, что энергии у них становится меньше. Лучше не выбирать эти сутки для отправки в долгий путь и для ответственных начинаний: они затрудняют принятие самостоятельных решений, могут манить красивой мечтой и вести в тупик. Есть риск поддаться своим тайным чувствам или внушению извне.

Телец

Сегодня мечты, эмоции или тайные большие надежды заманивают Тельцов в мир волшебной сказки или в небезопасные места. Царство фантазий, героики или романтических грез, музыки, кино, футуристических проектов или компьютерных игр - отличные варианты для мечтателей и творческих натур. В реальных приключениях этого дня стоит быть внимательнее: возможен деловой просчет, любовная или иная иллюзия.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут идеализировать свое окружение или отдельных людей в нем - например, своих партнеров, попутчиков, проводников, учителей, руководителей, а иногда и конкурентов. При этом те, чьи идеальные коллективные или персональные портреты они себе рисуют, сами являются идеалистами. Помните об этом, чтобы случайно не принять желаемое за действительное и не испытать серьёзное разочарование.

Рак

Сегодня забот у Раков лишь прибавляется. Недоразумения и хлопоты могут расти как снежный ком. Многие Раки будут ощущать в связи с этим особый азарт и душевный подъем (особенно если их вдохновляют какие-то возвышенные мотивы или большие надежды) и не замечать, что суета отнимает у них силы. Чтобы не испытать к вечеру симптомы переработки и выгорания, важно следовать расписанию и инструкциям.

Лев

Сегодня Львы сразу получат свою долю успеха, но наверняка захотят поднять ставки до максимума. Прилив больших аппетитов может выбросить их на берег везения, но щедрый подарок судьбы окажется с обременением. Вероятно, им придется заплатить налог или пережить в связи с удачей «положительный стресс». Возможна расточительность, эмоциональная или духовная экзальтация, надежда на новый этап в карьере.

Дева

В эти сутки Девам не стоит легкомысленно относиться к любым ситуациям, подразумевающим дискуссию или противоречия, поскольку сегодня вас могут неправильно понять. Если вы планируете путешествие, будьте внимательны с документами и расписанием, иначе есть риск что-то упустить или перепутать.

Весы

Сегодня Весы в относительно удачной ситуации, так как острые события дня для них смягчены. Угроза будет отведена, конфликта или критического сбоя удастся избежать. Амортизатором и защитой может стать хороший план. Однако плата за приключения и ошибки возможна в иной «валюте» - например, путаницы, иллюзий или недомоганий. Могут потребовать дополнительной заботы инструменты, питомцы или подопечные.

Скорпион

Скорпионов этот день подталкивает к расточительности. Скорее всего, это будут траты на приятные вещи, которыми Скорпионы захотят побаловать себя или своих любимых людей. Также предметом интереса могут стать значимые ценности и ресурсы, которые хочется сохранить и приумножить. Возможны надежды на компенсацию, выигрыш, щедрый подарок или солидный творческий гонорар. Не исключена неразборчивость.

Стрелец

Сегодня Стрельцы на многое способны под влиянием своих переживаний, склонны жить в мире своих эмоций, надежд или иллюзий. Среди невинных «перегибов» этого дня переедание, небрежность, неумеренное гостеприимство, переизбыток впечатлений, среди более серьезных - вспыльчивость и увлечённость иллюзиями.

Козерог

Сегодня одно из лучших решений для Козерогов - уединиться, отдохнуть, погрузиться в мир виртуальной игры или сказки. Можно послушать музыку, предаться мечтам или приятным воспоминаниям. Это день, когда можно позволить себе тайные слабости, забыть о диете и режиме. Если вы кому-то сочувствуете, лучше делать это про себя: внутреннее духовное единство сегодня обладает не меньшей силой, чем внешнее.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит аккуратнее обращаться с ресурсами и не путать свой личный бюджет с коллективным. Также не помешает точно фиксировать траты и знать, куда уходят средства, иначе деньги могут «утекать сквозь пальцы». Актуальной темой дня могут стать вложения в будущие проекты, траты на благотворительность, финансовую помощь друзьям, покупки вскладчину.

Рыбы

Сегодня Рыб могут подвести их лучшие качества - такие, как широта души, вера в силу добра, любви и красоты, способность к сопереживанию, гостеприимство, открытость духовным влияниям. Если допущена ошибка, опасно в ней упорствовать или пытаться ее исправить: вы лишь усугубите положение. Звезды советуют взять чувства под контроль, а все благие намерения и заманчивые мероприятия отложить на завтра.