Готовимся к неожиданностям — финансовый гороскоп на 20 апреля

Сегодня на нашей работе и в нашей карьере может случиться все, что угодно.

Овен

Для Овнов этот день может быть связан с множеством мелких нестыковок и препятствий с договоренностями. В целом этот день характерен ощущением общей нестабильности в делах, когда вы не чувствуете достаточной поддержки своим инициативам. В связи с этим старайтесь воздерживаться от принятия важных решений. Возрастает вероятность допустить ошибку в работе.

Телец

У Тельцов достаточно непростой день. Чаще обычного может ломаться техника и инструменты, может быть внезапное отключение электричества и сбой рабочего ритма по этой причине. Информация, которая будет поступать вам сегодня, вряд ли будет представлять серьезный интерес. Спокойная методичная работа по заранее составленному графику сейчас для вас предпочтительнее.

Близнецы

Близнецам могут предложить принять участие в некоем инвестиционном проекте, обещая крупные дивиденды в ближайшей перспективе. Однако звезды советуют воздерживаться от заключения рискованных финансовых сделок. Велик риск столкнуться с мошенничеством и предложениями вложить деньги в финансовую пирамиду. Также вы можете понести материальные убытки из-за технических поломок.

Рак

Ракам в этот день, возможно, захочется проявить инициативу в делах, однако начальству вряд ли понравится ваше самостоятельное поведение. Это один из тех дней, когда инициатива может быть наказуемой. Возможно, вам потребуется исполнять распоряжения начальства, даже если вы внутренне не согласны с ними. В противном случае у вас могут быть неприятности.

Лев

Львам рекомендуется отнестись осмотрительно к поступающей информации. Не следует доверять непроверенным сведениям и принимать поспешные решения. Воздержитесь от приобретения транспортных средств и средств связи. Новые знакомства могут не оправдать ваши ожидания. Не следует давать кому-либо обещаний - выполнить их будет весьма нелегко.

Дева

У Дев неблагоприятный день для проведения финансовых операций. Старайтесь более экономно расходовать имеющиеся у вас деньги. Делайте покупки только самого необходимого. Основная задача дня состоит не в том, чтобы заработать много денег, а в том, чтобы сохранить те финансовые ресурсы, которые у вас имеются. Возрастает риск финансового ущерба и потери денег при расчетах за покупки.

Весы

Несмотря на сложные отношения с деловыми партнерами и клиентами, звезды советуют Весам не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. Основное внимание следует уделять качеству и соблюдению сроков выполнения работы. Не следует подписывать важные соглашения о сотрудничестве, поскольку сейчас ваши контрагенты могут не иметь серьезных намерений.

Скорпион

У Скорпионов складывается непростая ситуация в работе. Вы будете испытывать ограничения и препятствия, преодолеть которые будет весьма непросто. Постарайтесь приспособиться к существующему положению вещей, принять все как есть. Вам выгоднее переждать это время и сохранить силы для дальнейшей продуктивной работы.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется сосредоточиться на выполнении той работы, которая находится в стадии завершения. В связи с этим лучше всего браться за те дела, которые сегодня же реально довести до завершения и не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. При этом вам, возможно, придется подольше задержаться на рабочем месте.

Козерог

У Козерогов удачный день для подключения имеющихся деловых связей с тем, чтобы решить актуальные проблемы. Успешно проходит профессиональное обучение, поездки и торговля. Консультанты сетевого маркетинга могут повысить количество заказов и подписок. Однако это достаточно сложный день для поддержания и развития делового партнерства.

Водолей

Водолеям рекомендуется оценивать людей по их профессиональным качествам. Излишне личностное отношение к коллегам по трудовому коллективу может негативно отразиться на результатах вашей деятельности. Сегодняшний день может быть связан с ухудшением самочувствия, снижением уровня работоспособности, повышенной утомляемостью.

Рыбы

Рыбам рекомендуется в любой ситуации принимать самостоятельные решения и, по возможности, отдавать предпочтение индивидуальному труду. Приступая к выполнению плана работы на сегодняшний день, вы не можете быть уверены, что не придется вносить коррективы в эти планы. Нежелательно инвестировать деньги в коллективные проекты. Будьте готовы к самым разным неожиданностям.