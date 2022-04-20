Держимся подальше от рисков — финансовый гороскоп на 21 апреля

Любые эксперименты и финансовые авантюры в этот день ничем хорошим не закончатся.

Овен

У Овнов достаточно напряженное время для карьеры и выстраивания деловых партнерских отношений. Старайтесь не делать резких движений и воздерживаться от принятия радикальных решений. Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно для реализации ваших инициатив. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто занимается выполнением частных заказов.

Телец

У Тельцов благоприятное время для коллективных форм профессионального обучения. Рекомендуется активнее обмениваться мнениями на специализированных интернет форумах и посещать факультативные занятия. Также вы сможете успешно сдать соответствующие экзамены и зачеты. А вот при прохождении производственной практики вы можете столкнуться с осложнениями.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется смелее реализовывать свои инициативы и отстаивать свои интересы в карьере. Не нужно бояться перемен в вашем трудовом коллективе – именно благодаря изменениям перед вами могут открыться новые возможности для карьерного продвижения. Руководящие работники смогут провести структурные реформы и оптимизировать расходы бюджета.

Рак

У Раков в этот день могут улучшиться перспективы для партнерского сотрудничества. Несмотря на противоречия, вы сможете добиться компромисса в деловом взаимодействии. Можно публиковать резюме в интернете в поисках новой, более интересной творческой работы. Успешно пойдет сотрудничество с группой единомышленников. Можно заниматься составлением бизнес плана.

Лев

Львам рекомендуется поддерживать деловые отношения с теми коллегами по трудовому коллективу, к которым вы испытываете личную симпатию. Также успешно складываются дела при работе в семейном бизнесе или в тех коллективах, где работают ваши родственники. В работе старайтесь обязательно доводить начатые дела до полного завершения.

Дева

Девам в этот день, возможно, удастся добиться положительных сдвигов в деловом партнерском сотрудничестве. Можно назначать деловые встречи, совершать поездки, вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Старайтесь экономнее расходовать имеющиеся у вас деньги. Бизнесмены могут обнаружить, что им не хватает оборотных средств.

Весы

Весы в этот день могут браться за любую работу с огромным желанием. Вы сможете повысить результативность своей работы и увеличить уровень доходов. Вместе с тем старайтесь воздерживаться от личных инициатив и решать вопросы по мере их поступления. Есть шанс найти дополнительные источники доходов в виде работы на полставки или по совместительству.

Скорпион

Скорпионы смогут творчески проявить себя в этот день. Не отказывайтесь от участия в конкурсах, кастингах и любых конкурентных видов деятельности, требующих быстроты реакции и изобретательских способностей. Могут быть удачные сделки с оптовыми партиями товара, предназначенными для перепродажи. Наиболее проблемная тема может быть связана с нарушением норм закона и служебных инструкций.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется проявить настойчивость при реализации своих планов. Старайтесь браться за ту работу, которую в состоянии сегодня же довести до полного завершения. Не исключено, что вам придется заниматься не теми делами, которые планировалось изначально. Тем не менее старайтесь держать руку на пульсе новостей и быстро реагировать.

Козерог

Козероги сегодня смогут значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Вы будете прекрасно чувствовать мотивы поведения и настроения других людей, что позволит вам успешно договариваться с ними о деловом взаимодействии. Можно вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов. Старайтесь держаться подальше от начальства и представителей власти.

Водолей

Несмотря на достаточно напряженный и хлопотный день, Водолеи смогут повысить уровень доходов. Со стороны начальства вы можете получить достаточную поддержку и понимание. Вместе с тем это непростой день для учебы, поездок и торгово-закупочной деятельности. При совершении торговых сделок вы можете столкнуться с попытками обмана, мошенничества. Будьте осмотрительнее при расчетах с клиентами.

Рыбы

Рыбы смогут справиться со своими делами, если будут иметь возможность действовать самостоятельно. Никто лучше вас самих не сможет знать, как и что сейчас следует делать. Наиболее преуспеют те, у кого высокий уровень самооценки. Вместе с тем этот день может пройти с убытками для работников сферы финансов и игроков на валютной бирже. Воздержитесь от финансовых рисков.