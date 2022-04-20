Говорим и думаем о деньгах — гороскоп на 21 апреля

19-20 лунные сутки. Луна, вступившая в знак Козерога, удачно дополняет ингрессию Солнца в знак Тельца.

Пора отвлечься от идеалистичных мотивов, вернуться в реальность и уделить время «приземленным» вопросам. Хорошо настраиваться в этот день на полезные насущные дела и браться за чисто практический фронт работ. Это могут быть заработки, бизнес, хозяйство, снабжение, торговля, производство или распределение жизненно важных товаров и ресурсов. При этом крайне важны дисциплина и целенаправленные действия - помните, что под лежачий камень вода не течет.

Овен

Сегодня на первое место для Овнов выходят дела практические. Возрастает интерес к материальной стороне событий, имеющимся ресурсам, а также поиску новых источников дохода. Появится шанс заработать на благотворительности, путешествиях, распродаже излишков.

Телец

Сегодня у Тельцов удачный день и лучшее, что они могут сделать - активнее работать над достижением своих целей. В любом деле не стоит сбрасывать со счетов интуицию: сейчас она надежный советчик и ее подсказки согласуются с общим ходом событий. Не стоит терять время, так как период легкого и приятного прогресса продлится не более месяца. Стоит развить сотрудничество с иностранцами.

Близнецы

Сегодня звезды призывают Близнецов стать реалистами и отнестись даже к самым положительным и вдохновляющим событиям с долей здорового недоверия: сейчас это единственный способ извлечь из ситуации пользу. Возможно, удастся закрыть старый долг или иным путем поправить материальное положение. В любом деле не помешают аккуратность и дисциплина.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам бросить свои силы на развитие сотрудничества. Особый интерес представит бизнес в других городах и на отдаленных территориях. Наиболее продуктивна работа с давними проверенными друзьями. Есть повод забыть старые обиды. Хорошо помириться и начать взаимовыгодный проект с кем-то из былых конкурентов.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на продуктивный день, если обратятся от теории к практике, станут реалистами и начнут скрупулезно работать, приняв заданные судьбой условия. Например, осваивать найденные, выигранные, заработанные или полученные в дар средства. Стать рачительными хозяевами или найти себе толковых помощников придется всем Львам, от бизнесменов и игроков до владельцев домохозяйств.

Дева

Этот день дает Девам шанс наверстать упущенное почти по всем фронтам - особенно там, где они зависят от чужой симпатии и покровительства. Звезды советуют не терять время, если вам нужно поддержать сотрудничество с зарубежными партнерами, понравиться своей целевой аудитории или продвинуть свои интересы за рубежом. Практицизм сегодня не помеха идеализму, и общность взглядов лишь усилит ваши позиции.

Весы

Сегодня Весам придется стать более хозяйственными, а также более заботливыми по отношению к своим близким, домочадцам и питомцам. День хорош для погружения в деловые и бытовые хлопоты, дает силы взяться за уборку, за решение жилищных и других критичных проблем. Если хлопот много, не помешают помощники в лице доверенных лиц или в виде умной техники. Также будет немало значить моральная поддержка.

Скорпион

День сулит Скорпионам удачу в большинстве текущих дел и приятные подвижки в некоторых долгосрочных планах - прежде всего, связанных с творчеством, личной жизнью, бизнесом и детьми. Прагматизм, которого требуют эти сутки, не мешает успеху в романтических отношениях и в тонких творческих процессах, но вдвойне полезен в деловой и хозяйственной сферах. Может появиться сторонник. Продуктивны поездки.

Стрелец

Сегодня новый поворот событий заставит Стрельцов стать практичнее и мыслить не только идеальными категориями. Возможно, придется подумать о «хлебе насущном», о здоровье, судьбе питомцев, о поддержке хозяйства или бизнеса, наладить снабжение полезными мелочами. Конкретным поводом к такой смене акцентов может стать выход на работу. Возможно появление помощника, готового взять на себя часть хлопот.

Козерог

Эти сутки Козерогам не стоит проводить в праздности: они на редкость продуктивны и сулят приятную полезную отдачу в любом занятии. Возрастет творческая энергия, хорошо браться за новые или отложенные старые дела. В некоторых случаях результат даже превысит ожидания и вдохновит на будущие подвиги. Важно успеть зарядиться позитивом, так как «льготный период» короток и каждый день сейчас на счету.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что сегодня хорошо браться за вынужденные дела - например, за хозяйственные и садовые работы, уборку дома, подготовку жилья к лету. Приветствуются такие качества, как трудолюбие, основательность и готовность пожертвовать ради насущных практических забот своим личным временем. Возрастает внимание к деньгам и ресурсам. В близком кругу может появиться значимое лицо.

Рыбы

День добавляет Рыбам таких ценных качеств, как дальновидность, практичность и реализм. Оставаясь идеалистами, они начнут лучше разбираться в ситуации и точнее оценивать свои возможные перспективы (чаще всего благоприятные). Не стоит терять время, если вам нужно продолжить важную работу, развить инициативу или получить помощь. Похоже, вас готов поддержать конкретный человек из вашего окружения.