Смотрим на вещи трезво — любовный гороскоп на 21 апреля

Сегодня мы можем заметить все неприятные и приятные мелочи в отношениях.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам подкреплять свои чувства конкретными делами, но при этом рекомендуют действовать тонко и не слишком афишировать свою активность романтического характера. Ловкость и умение хранить секреты могут оказаться не менее важными условиям любовного успеха, чем предприимчивость.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам прогресс в любовных делах и советуют не терять время, если они хотят в этой сфере заметных подвижек. Это подходящий момент для проявления собственной инициативы, но не стоит отвергать и чужие предложения: сейчас они взаимно выгодны и быстро сближают на всех уровнях.

Близнецы

Сегодня звезды сулят Близнецам удачу и прогресс в их любовных делах, если они не витают в облаках и смотрят на вещи трезво. Небольшая доля цинизма и разумная предусмотрительность в эти сутки полезнее для развития романтических отношений, чем слепое доверие судьбе или идеализация любимого человека.

Рак

Сегодня Раки без особого ущерба для себя могут делегировать инициативу партнеру: отношения от этого только выиграют, а сами Раки убедятся, что сделали правильный выбор. Даже в парах со сложным анамнезом события этого дня поддержат баланс и помогут забыть былые обиды, если этого хотят оба партнера.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня в любви важны конкретные действия. Не время бросаться обещаниями, если вы не готовы воплотить их в реальные поступки. Многим Львам под влиянием событий придется сменить недавнюю тактику и руководствоваться не только романтическими, но и прагматичными мотивами.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам передать «бразды правления» партнеру и не бояться, что он или она обернет свою власть против них. Этот день способствует гармонизации личных отношений и дает надежду даже в том случае, когда роковые обстоятельства поставили пару на грань скандала, разлуки или разрыва.

Весы

Сегодня Весам важно не дать хода знакомым недоразумениям и старым обидам между собой и партнером. Лучший способ это сделать - бросить совместные силы на общие дела и заботы (например, на воспитание и лечение заведенного совместно любимого питомца, на рутину общего бизнеса или уборку общего дома).

Скорпион

Сегодня в любви Скорпионов ведет вперед безошибочное чутье, и уже поэтому удача им не изменит. Они интуитивно знают, как выбрать наилучший тон, путь или образ, чтобы их чувства получили «зеленый свет» в любой ситуации. Звезды советуют наслаждаться моментом, но действовать с расчетом на перспективу.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня ценны практические конкретные проявления любви. Поддержка в нештатной ситуации или готовность сдержать свое слово будут значить для любимого человека куда больше, чем уверения в вечной любви. Впрочем, это важно и для самих Стрельцов, даже если они идеалисты.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги могут смело менять осторожность и пассивность на разумную инициативу: звезды обещают им на этом пути успех и тайную поддержку. Не исключено, что сбудется одно из их заветных желаний, которое они уже занесли в лист напрасных ожиданий и в категорию «это все не для меня».

Водолей

События дня напоминают влюбленным Водолеям о растущей важности материальной базы и намекают, что на одних нежных чувствах или тайных надеждах долго протянуть сложно. Возможно, пора подумать о постоянном месте встреч, о финансовой подпитке своих любовных планов или о другом «приземленном» вопросе.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня у них развязаны руки. Они могут смело проявлять в любви собственную инициативу или подхватывать чужую. Осторожность и доля критичности помогут им не становиться фантазерами и планомерно добиваться исполнения своих желаний в рамках, предложенных реальностью.