Держим себя в руках — финансовый гороскоп на 22 апреля

Сегодня от того, как мы будем везти себя в коллективе и работать, будут зависеть наши деньги.

Овен

На сегодня главную проблему для Овнов могут представлять трудности в деловом партнерстве. Вы можете столкнуться с серьезными разногласиями при ведении переговоров, есть риск срыва переговорного процесса. Также возрастает вероятность нарушения договорных обязательств. Бизнесменам следует тщательно следить за выполнением договорных обязательств.

Телец

Если основной работой является офисная деятельность, этот день обещает стать весьма непростым для Тельцов. Прежде всего, могут осложниться отношения с коллегами. В самый ответственный момент может потеряться важный документ, или может произойти ошибка в цифрах. Будьте осмотрительнее при работе над бухгалтерскими и статистическими отчетами.

Близнецы

Очень критичный день для Близнецов, специализирующихся на игре на фондовой бирже. Чем активнее вы будете участвовать в торгах, тем в большем минусе по итогу дневной сессии можете оказаться. Вместе с тем утренние часы благоприятны для изменений в карьере. Это особенно могут почувствовать те, кто уже занимает руководящие должности.

Рак

У Раков неблагоприятный день для делового партнерского сотрудничества. Особенно это относится к тем случаям, когда вы работаете на общей арендуемой площади вместе с партнером. Также у строителей может быть нарушен рабочий ритм из-за нарушения сроков поставки материалов подрядчиками. В результате вы можете не успеть своевременно закончить запланированный на этот день объем работы.

Лев

Информационный фон этого дня может сложиться достаточно напряженно для Львов. Звезды не рекомендуют вам заниматься обсуждением посторонних вопросов с коллегами в рабочее время. Это может привести к непониманию и закончиться нелицеприятным выяснением отношений. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций - в нервозном состоянии уровень вашей работоспособности может снизиться.

Дева

Не самый лучший день для тех Дев, чья деятельность, так или иначе, связана с миром шоу-бизнеса, индустрией моды, развлечений, гостиничным бизнесом, торговлей ювелирными украшениями. Во избежание убытков, рекомендуется воздержаться от оптовой закупки товара на складе. Также старайтесь не пытаться что-то усовершенствовать и действуйте традиционными методами.

Весы

Весам в этот день, возможно, захочется проявлять инициативу в делах, действуя самостоятельно. Однако любые ваши шаги могут наталкиваться на серьезные препятствия. Особенно это относится к карьере, взаимоотношениям с начальством и деловыми партнерами. Старайтесь сосредоточиться на текущей работе и избегайте конфликтов.

Скорпион

У Скорпионов в течение всего дня может усилиться напряжение в деловых связях. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности наталкиваются на неудачу. Основной причиной неудач в контактах может стать дезинформация, поступившая из сомнительных источников. Если нет уверенности в тех или иных действиях, то лучше занять выжидательную позицию, пока ситуация не прояснится.

Стрелец

Расчеты многих Стрельцов на то, что сегодня удастся поработать по заранее согласованному и утвержденному плану, могут не оправдаться. Сейчас возрастает вероятность неожиданных перемен, срыва планов, технических сбоев. Все это может негативно отразиться на доходах. Старайтесь не делать того, что могло бы повысить риск убытков.

Козерог

Если Козероги хотят прожить этот день без крупных потрясений, то звезды советуют, прежде всего, забыть на время о своих амбициях в карьере. Также нежелательно проявлять инициативу в тех вопросах, о которых вас не просят или которые выходят за пределы вашей компетенции. Внимательно отнеситесь к тому, что требует от вас начальство.

Водолей

Не лучшее время для Водолеев, находящихся в служебных командировках или проходящих обучение в вузах. Возможно, вам не хватит знаний для квалифицированного реагирования на сложившуюся ситуацию. Неудачи в делах могут стать стимулом для стремления к приобретению новых профессиональных знаний. Не ставьте себе слишком сложных задач на этот день.

Рыбы

У Рыб не лучший день для спекулятивной финансовой деятельности. Воздержитесь от инвестиций денег в коллективные проекты. Игроки на фондовой и валютной бирже могут допустить ошибку в прогнозировании цен. Также к ошибкам может привести недостаток выдержки и самообладания. Держите ситуацию под личным контролем и не слушайте ничьих советов.