Заражаем своими идеями — гороскоп на 22 апреля

20-21 лунные сутки. Сегодня практичная Луна в знаке Козерога подскажет, как без лишнего напряжения воспользоваться хорошими сторонами ситуации.

Ее аспект к Меркурию поможет поддерживать контакты с друзьями и полезные связи, получать финансовые новости и вести взаиморасчеты, отслеживать треки посылок. Возрастет шанс на дополнительное снабжение, подпитку из старых резервов. Наладятся переписка и логистика. Будут активно обсуждаться материальные темы. Продуктивны поездки. Подходящий момент для шоппинга, переговоров и сделок, размещения предложений и объявлений (например, о продаже или поиске).

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам следить за финансовыми новостями и актуальным состоянием своего кошелька, за процессами сделок, заказов и денежных переводов. Этот день может принести хорошие новости, связанные с деньгами или заработками. Возможны компенсации за прошлые проекты. Не исключены неожиданные дополнительные доходы. Подходящий момент для разговора с начальством по поводу оплаты своего труда.

Телец

Сегодня Тельцы найдут применение своей общительности и природной практичности. Этот день поможет им поддерживать контакт с друзьями, партнерами и покровителями (в том числе зарубежными), позволит свободно высказывать свои оригинальные идеи либо активно воспринимать и перерабатывать чужие интересные находки. После того, как решены деловые вопросы, хорошо уделить внимание творчеству и романтике.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам и говорить, и действовать «за кулисами»: этого требуют и текущие дела, и собственные интересы. День подходит для приватного общения с друзьями и родней, переговоров за закрытыми дверями. Нежелательно давать посторонним лицами ключи к своим работам, записям и материальным активам.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не уклоняться от общения, а также от посещения различных неформальных мероприятий и участия в предметных сетевых дискуссиях. Это прекрасный день для того, чтобы задать вопрос сообществу или разместить в нем свое объявление на конкретную тему - например, о продаже, покупке или услугах. Также энергии дня помогают налаживать и укреплять связи.

Лев

Львам этот день поможет сосредоточиться на деталях выполняемых ими работ - в том числе на неприятном наследии прошлого. Это подходящий момент для того, чтобы заняться уборкой или завершением полезных обновлений, а также для рабочих совещаний с начальством, службами и подчиненными. Актуальные темы дня: закупки, ремонт, стоимость материалов и услуг, получение финансовой помощи.

Дева

Сегодня Девы смогут успешно развить свои вчерашние начинания - или восполнить пробелы, если вчера пропустили свой шанс. Это прекрасный день для любой акции, подразумевающей общение, обучение и направленной на расширение возможностей, личных или партнерских. Можно преуспеть в деле, связанном с путешествиями, торговлей, получением образования. Результативны запросы, объявления, поездки.

Весы

Сегодня звезды поддержат Весов, решивших (или вынужденных) пожертвовать своими интересами и расширить объем работ. У них найдутся симпатичные помощники, будет источник вдохновения, могут пополниться знания в сфере хозяйства, услуг, финансов или медицины. Им стоит помнить, что перегрузки чреваты накоплением усталости и раздражительности - особенно при болезни, на фоне домашних или рабочих проблем.

Скорпион

Скорпионам стоит использовать отличный день для переговоров: они будут в них сильны благодаря удачному стечению обстоятельств и собственной проницательности. Не повредит доля деликатности: даже в дружеской беседе не стоит давать собеседнику понять, что вы знаете его секреты или осведомлены о его слабостях (особенно если это ваш новый партнер или клиент). Супругам имеет смысл поговорить о детях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется оставить на повестке дня дела практические. Предметом их особого внимания могут оказаться товары первой необходимости и вещи, бывшие в употреблении. Это удачный момент для шоппинга с утилитарными целями - например, покупки инструментов, материалов, лекарств, компьютерных прикладных программ или полезных приспособлений, которые могут пригодиться в повседневном хозяйстве.

Козерог

Сегодня Козероги могут получить выгоду от переговоров, пользу от информационных поисков, удовольствие от любовного и дружеского общения, от контактов с детьми. Они будут хорошо выражать свои мысли и удачно представлять свои оригинальные творческие идеи, могут преуспеть в литературном творчестве или духовном поиске. Ожидаются интересные новости. Сложная сторона дня - возможный негативный настрой.

Водолей

Водолеям этот день пригодится для домашних работ и внутренних совещаний. Круг собеседников можно расширить за счет близких друзей, наемного персонала и других людей, вхожих в дом или бизнес, а также за счет инвесторов, покупателей, продавцов. Актуальны темы, связанные с хозяйством, строительством, наследством, страхованием или охраной владений. Ситуация может требовать оседлости вместо скитаний.

Рыбы

Сегодня в интересах Рыб поддерживать старые личные дружеские связи - например, профессиональные. Актуальны и дальние, и близкие соседские знакомства. Вам может пригодиться давнее членство в группе. Не стоит вычеркивать из списка контактов тех, кто вызывает у вас сложные эмоции или является давним конкурентом, поскольку велик шанс, что вы можете чему-то у них научиться.